La Asociación de Marketing de España comprometida con ExpoRetail Iberoamérica, un evento pionero y revolucionario

Diferentes presentaciones en este encuentro abordan aspectos fundamentales de marketing, que son cruciales para el crecimiento del sector del Retail

Esta feria cubre un déficit existente, con ausencia de citas internacionales específicas para el sector del Retail Iberoamericano, y pretende dar respuesta a las crecientes necesidades de formación, información y networking de un sector líder y ebullición

ExpoRetail Iberoamérica 2026, el gran evento del sector del Retail que se celebrará en Madrid los días 17 y 18 de junio, cuenta con un nuevo aliado. La Asociación de Marketing de España (AMKT) ha comprometido su participación e implicación directa en este encuentro que, por diferentes motivos, “promete convertise en el mayor evento del Retail hecho nunca en España, situando por unos días a Madrid como la capital mundial del Retail”, asegura Laureano Turienzo, presidente de ExpoRetail, quien subraya que “será la primera vez en la historia de España que se hace un evento de estas características”.

El acuerdo, suscrito por Juan Cantón, director general de AMKT, y por Laureano Turienzo, en representación de ExpoRetail, no sólo ofrece importantes ventajas y explora sinergias entre ambas entidades, sino que también pone de relieve la trascendencia y el papel crucial que desempeña el ámbito del marketing en el sector del Retail. “Consideramos clave la participación en nuestra feria de AMKT que es, sin duda, motor del éxito empresarial y ofrecer apoyo y herramientas a los profesionales de marketing para que puedan crecer profesionalmente”, afirma el presidente de ExpoRetail.

Desde AMKT, su director general valora “muy positivamente este tipo de colaboraciones, que generan visibilidad y aportan valor al ecosistema de marketing”. Como añade Juan Cantón, “el Retail vive un momento de transformación profunda y el marketing es una palanca clave para impulsar esa evolución con impacto real en el negocio. Este acuerdo permite a nuestros socios estar donde se están definiendo las decisiones estratégicas del sector, accediendo a conocimiento, inspiración y networking de primer nivel. ExpoRetail Iberoamérica es, sin duda, una oportunidad para quienes quieren liderar el futuro del Retail”.

Sinergias

ExpoRetail Iberoamérica agrupa a profesionales y empresas vinculadas al sector, y tiene entre sus fines la promoción y fortalecimiento del mismo mediante la participación en actividades formativas y de networking. En este sentido, se considera crucial disponer de la colaboración de AMKT, estableciéndose establecer un marco de colaboración que fomente la participación de los socios en esta feria.

Entre los compromisos adquiridos, se otorgarán pases con acceso total a las sesiones del programa de ExpoRetail Iberoamérica 2026 y acceso a zona comercial, e invitaciones para asistir a la Cena de los Premios del Retail. Además, se han fijado tarifas especiales de inscripción para los socios de AMKT, de forma que dispondrán de un enlace de inscripción exclusivo y todos los socios tendrán entrada preferente al congreso; de hecho, se ha acordado que todos ellos podrán inscrirbirse de forma gratuita en el congreso y a la exposición comercial.

El convenio de colaboración incluye también la incorporación del logotipo de AMKT en la web oficial del congreso, materiales promocionales y redes sociales, bajo la categoría de Asociación Colaboradora. Por su parte, esta asociación se compromete en la difusión de ExpoRetail Iberoamérica entre sus asociados y a través de sus distintos canales de comunicación.