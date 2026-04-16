Nota de prensa Eventos

La Asociación de Marketing de España comprometida con ExpoRetail Iberoamérica, un evento pionero y revolucionario
Se establece un marco de colaboración para fomentar la participación de los socios de AMKT en este evento, así como para promover la asistencia de los asociados a esta feria
La Asociación de Marketing de España comprometida con ExpoRetail Iberoamérica, un evento pionero y revolucionario

Por Redacción - 4 Mayo 2026

Diferentes presentaciones en este encuentro abordan aspectos fundamentales de marketing, que son cruciales para el crecimiento del sector del Retail

Esta feria cubre un déficit existente, con ausencia de citas internacionales específicas para el sector del Retail Iberoamericano, y pretende dar respuesta a las crecientes necesidades de formación, información y networking de un sector líder y ebullición

ExpoRetail Iberoamérica 2026, el gran evento del sector del Retail que se celebrará en Madrid los días 17 y 18 de junio, cuenta con un nuevo aliado. La Asociación de Marketing de España (AMKT) ha comprometido su participación e implicación directa en este encuentro que, por diferentes motivos, “promete convertise en el mayor evento del Retail hecho nunca en España, situando por unos días a Madrid como la capital mundial del Retail”, asegura Laureano Turienzo, presidente de ExpoRetail, quien subraya que “será la primera vez en la historia de España que se hace un evento de estas características”.

El acuerdo, suscrito por Juan Cantón, director general de AMKT, y por Laureano Turienzo, en representación de ExpoRetail, no sólo ofrece importantes ventajas y explora sinergias entre ambas entidades, sino que también pone de relieve la trascendencia y el papel crucial que desempeña el ámbito del marketing en el sector del Retail. “Consideramos clave la participación en nuestra feria de AMKT que es, sin duda, motor del éxito empresarial y ofrecer apoyo y herramientas a los profesionales de marketing para que puedan crecer profesionalmente”, afirma el presidente de ExpoRetail.

Desde AMKT, su director general valora “muy positivamente este tipo de colaboraciones, que generan visibilidad y aportan valor al ecosistema de marketing”. Como añade Juan Cantón, “el Retail vive un momento de transformación profunda y el marketing es una palanca clave para impulsar esa evolución con impacto real en el negocio. Este acuerdo permite a nuestros socios estar donde se están definiendo las decisiones estratégicas del sector, accediendo a conocimiento, inspiración y networking de primer nivel. ExpoRetail Iberoamérica es, sin duda, una oportunidad para quienes quieren liderar el futuro del Retail”.

Sinergias

ExpoRetail Iberoamérica agrupa a profesionales y empresas vinculadas al sector, y tiene entre sus fines la promoción y fortalecimiento del mismo mediante la participación en actividades formativas y de networking. En este sentido, se considera crucial disponer de la colaboración de AMKT, estableciéndose establecer un marco de colaboración que fomente la participación de los socios en esta feria.

Entre los compromisos adquiridos, se otorgarán pases con acceso total a las sesiones del programa de ExpoRetail Iberoamérica 2026 y acceso a zona comercial, e invitaciones para asistir a la Cena de los Premios del Retail. Además, se han fijado tarifas especiales de inscripción para los socios de AMKT, de forma que dispondrán de un enlace de inscripción exclusivo y todos los socios tendrán entrada preferente al congreso; de hecho, se ha acordado que todos ellos podrán inscrirbirse de forma gratuita en el congreso y a la exposición comercial.

El convenio de colaboración incluye también la incorporación del logotipo de AMKT en la web oficial del congreso, materiales promocionales y redes sociales, bajo la categoría de Asociación Colaboradora. Por su parte, esta asociación se compromete en la difusión de ExpoRetail Iberoamérica entre sus asociados y a través de sus distintos canales de comunicación.

Contenidos relacionados
El rol del CMO ha cambiado más en los últimos 18 meses que en los 10 años anteriores
La CTV confirma el cambio de tendencia: de la cobertura a la atención
Uber conmemora diez años de operaciones en España con un gran evento en el Museo Thyssen
Más Leídos
Anta, la marca china que planea superar a Nike y Adidas mediante la adquisición de marcas premium
Securitas Direct cambia su nombre por la nueva marca global Verisure
Claude Design y su impacto entre los profesionales del diseño web y el marketing digital
Por qué las empresas necesitan replantear con urgencia su estrategia de email marketing
El colapso del clic: cómo rentabilizar el negocio en la IA cuando hasta el 40% del tráfico web ya es invisible
Estrellas del fútbol mundial se unen a David Beckham y Vinícius Jr en el nuevo anuncio de Pepsi 2026
Un nuevo estudio revela que la IA es ahora fundamental para el marketing moderno
OpenAI transforma la publicidad digital con una interfaz avanzada para anunciantes en ChatGPT
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
El Observatorio de Branding reivindica el valor del riesgo como motor estratégico para las marcas
Así come la Gen Z: Una generación que está transformando la hostelería
La IA ya puede descifrar tu identidad con solo analizar los anuncios personalizados que ves
Por qué el comercio basado en agentes de inteligencia artificial cambiará las compras online
Contenidos Patrocinados
Cómo conseguir trabajo en marketing en 2026: lo que buscan realmente las empresas españolas
Top 52: Mejores Agencias de Marketing Digital de España 2026 según los usuarios de Google
El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”
Comparativa 2026: Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratis (y por qué)
ADS
Promocionados
Por qué una página web sólida transforma a las empresas emergentes en marcas en las que vale la pena invertir
Elegir un MBA en España: una decisión de inversión, no solo de formación
Por qué cada vez más pymes trabajan con Apple: guía para integrar su ecosistema en tu empresa
Del Social Media manual al Social aumentado: creatividad, producción y performance conectados. El webinar gratuito para transformar tu estrategia digital