Nota de prensa Marcas

Uber conmemora diez años de operaciones en España con un gran evento en el Museo Thyssen
Uber conmemora diez años de operaciones en España con un gran evento en el Museo Thyssen

Por Redacción - 21 Abril 2026

La llegada de esta primavera de 2026 marca un punto histórico para el transporte en España al cumplirse diez años desde que la primera interfaz de Uber comenzara a gestionar desplazamientos por las calles de Madrid.

Para conmemorar este hito, la compañía celebró ayer, 20 de abril, un evento institucional en el Museo Thyssen-Bornemisza, donde se analizó la trayectoria de este gigante tecnológico en un encuentro que contó con la participación de la actriz Silvia Abril y Anabel Díaz, Vicepresidenta de movilidad de Uber para la región EMEA. Lo que nació originalmente como una propuesta de startup orientada a resolver la logística de trayectos puntuales se ha consolidado hoy como un pilar fundamental de la vida ciudadana, acumulando una cifra que impresiona por su magnitud física y social con más de 270 millones de viajes completados en todo el territorio nacional.

Durante el encuentro, Anabel Díaz no solo narró el crecimiento orgánico de la plataforma, sino que describió la evolución de los hábitos de consumo de millones de personas que han integrado el gesto de pedir un vehículo mediante una app móvil como algo natural en su rutina diaria, desde traslados a aeropuertos, reuniones profesionales o incluso planes de ocio, donde la seguridad y la inmediatez se han vuelto requisitos indispensables. Asimismo, la cifra de conductores que han colaborado con la plataforma en este periodo roza los 100.000 profesionales, siendo un avance esencial la alianza con el sector del taxi, que comenzó en Madrid en 2019 y que hoy integra a más de 5.000 taxistas solo en la capital, y con un total nacional que supera los 7.000 colaboradores de este colectivo.

Esta convivencia técnica y operativa ha fomentado un sistema de transporte mucho más cohesionado y eficiente, donde la prioridad absoluta es la optimización del servicio y la reducción de los tiempos de espera para los viajeros. Este modelo de colaboración ha establecido un estándar de calidad que define la movilidad contemporánea, demostrando que la coexistencia de diferentes licencias bajo una misma plataforma tecnológica beneficia directamente a la fluidez del tráfico y a la economía local.

La evolución del catálogo de servicios también presta atención a las necesidades cambiantes de una sociedad que demanda hiperpersonalización, y es que más allá del transporte de pasajeros tradicional, áreas como la entrega de comida a domicilio o el transporte de mascotas demuestran la versatilidad del ecosistema digital de Uber. Asimismo, la sostenibilidad también es uno de los ejes vertebradores de su estrategia corporativa.

Desde el lanzamiento de la primera flota íntegramente eléctrica en Madrid hace cinco años, la infraestructura de bajas emisiones se ha extendido por todo el país superando los 53 millones de kilómetros recorridos sin emisiones directas de carbono. Un compromiso ecológico que busca transformar el desplazamiento urbano en una experiencia respetuosa con el aire que respiramos todos.

Mirando hacia el futuro, la consolidación de estos diez años de Uber se percibe como la base de un proyecto de largo recorrido que aspira a seguir simplificando la vida urbana mediante la innovación. Entre los anuncios más destacados realizados por Anabel Díaz durante la celebración, sobresale el próximo desembarco de los primeros vehículos autónomos en España, un paso que promete revolucionar nuevamente la forma en que entendemos los viajes en coche. Así pues, la visión de Uber para la próxima década se centra en profundizar en esta integración tecnológica y ecológica, buscando que el desplazamiento por cualquier ciudad española no solo sea un trámite logístico, sino una experiencia fluida, accesible e integrada en un entorno urbano inteligente y sostenible.

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