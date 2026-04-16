La CTV confirma el cambio de tendencia: de la cobertura a la atención

El Media Day “CTV al descubierto: revoluciona tu publicidad con la nueva TV”, organizado por AVANTE, reunió a un centenar de personas entre plataformas, anunciantes y expertos que analizaron el presente y futuro de la televisión conectada

La CTV ha cambiado profundamente la forma en la que consumimos televisión y, con ello, el papel que juega la publicidad en este medio. Esta es solo una de las principales conclusiones extraídas del Media Day “CTV al descubierto: revoluciona tu publicidad con la nueva TV”, organizado por AVANTE, en el que profesionales del sector han coincidido en que la Connected TV (CTV) ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una pieza clave dentro de las estrategias de comunicación de los anunciantes.

La jornada puso de manifiesto que el modelo tradicional televisivo basado en la cobertura está dando paso a otro centrado en la atención. En un entorno en el que el usuario decide qué ver, cuándo y desde qué dispositivo, las marcas ya no compiten únicamente por alcanzar audiencias, sino por captar su interés en momentos concretos de consumo.

“La televisión ha evolucionado hacia un entorno mucho más complejo, donde la clave ya no es solo estar, sino entender cómo y cuándo impactar para ser relevantes. En este nuevo contexto, la atención se ha convertido en uno de los bienes más escasos del mercado, y la CTV ofrece a las marcas la oportunidad de trabajarla de forma mucho más precisa y eficiente”, señaló Ana Rodríguez de Zárate, managing director de AVANTE y CEO de maicca.

A lo largo de la mañana se abordaron algunos de los grandes retos del canal, como la fragmentación del inventario, la medición en un entorno sin cookies o la gestión de la identidad en escenarios multidispositivo. Al mismo tiempo, se destacó su capacidad para ampliar cobertura sobre audiencias menos expuestas a la televisión lineal y su potencial para activar campañas más precisas gracias al uso del dato.

La jornada contó con las ponencias de Adrián Falque, digital manager de AVANTE; Scarlett Remlinger, account executive de DAZN Ads; Sofía Fernández y Alicia Bacho, ad sales senior director y brand solutions manager de HBO Max; y Sito Rey, ads operations manager de AVANTE.

Olga Caballero, directora comercial de área digital de Publiespaña; Aida Peinado, CTV head of sales Spain de TitanOS; Javier Valbuena, head of sales de Fluzo; Mercedes Alonso, omnichannel activation & supply manager de Adform; y Enrique Díaz, head of digital de AVANTE, protagonizaron la mesa redonda “CTV sin filtros: mitos, verdades y futuro” que contó con Ana Rodríguez de Zárate, managing director de AVANTE y CEO de maicca, como moderadora.

LA CTV REDEFINE EL EQUILIBRIO ENTRE BRANDING Y PERFORMANCE

Otra de las principales conclusiones de este Media Day fue el papel cada vez más híbrido de la CTV dentro del funnel. Lejos de limitarse a objetivos de notoriedad, la televisión conectada comienza a integrarse en estrategias orientadas también a resultados, difuminando la frontera entre branding y performance. Además, la evolución de los hábitos de consumo -con usuarios que combinan pantallas y plataformas de forma simultánea- obliga a replantear la forma en la que se planifican y activan las campañas.

Durante la mesa redonda, los participantes coincidieron en que, aunque el canal presenta todavía desafíos estructurales -como la falta de estándares de medición o la complejidad del ecosistema-, su crecimiento es imparable y su papel en el mix de medios seguirá reforzándose en los próximos años. Asimismo, se puso el foco en la necesidad de avanzar hacia modelos de planificación más integrados, en los que la CTV no se entienda como un canal aislado, sino como parte de una estrategia omnicanal basada en datos, contexto y relevancia.

Con iniciativas como este Media Day centrado en Televisión Conectada, AVANTE refuerza su papel como impulsor de conocimiento en el ámbito de los medios, acompañando a las marcas en la comprensión de un entorno audiovisual en constante transformación.