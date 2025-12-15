Es PuroMarketing 37 - Belinda Suarez, Senior Sales Manager Samsung Ads

En este episodio de #EsPuroMarketing, Santiago Hernández conversa con Belinda Suárez, Senior Sales Manager en Samsung Ads España, sobre cómo la adaptabilidad y el conocimiento profundo de los medios han sido las piezas clave para ir desde la publicidad tradicional hacia la vanguardia tecnológica de la televisión conectada.

Repasamos la trayectoria de Belinda, una profesional que, tras seguir un consejo familiar que cambió su vida, ha ido evolucionando en el mundo de la comunicación y medios icónicos como La Razón o Prisa. Con un recorrido de más de dos décadas, destaca su etapa en Discovery donde participó en el lanzamiento de canales en abierto, la internacionalización de contenidos... así como su etapa en DAZN, consolidando una base comercial experta en entornos multinacionales.

Durante la charla, profundizaremos también en el presente de Samsung Ads y su capacidad para impactar al usuario antes de la fragmentación del contenido gracias a la tecnología ACR. La importancia de la data determinística en un ecosistema donde el streaming ya domina el salón y cómo las marcas pueden aprovechar la cobertura incremental para conectar de forma precisa con su audiencia. Todo un trabajo basado en la formación continua, el networking honesto y la pasión por un sector que no deja de reinventarse. Un episodio imprescindible para entender cómo la innovación en los formatos publicitarios y la visión estratégica de negocio son los motores que están definiendo el nuevo panorama de la televisión a nivel global.