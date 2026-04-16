Digital Summit 2026: El año en que la IA dejó de responder para empezar a actuar

Este año, el Digital Summit 2026 no se planteó como una simple jornada sobre innovación, sino como una reflexión profunda sobre el papel del ser humano en un entorno cada vez más dominado por sistemas autónomos. Con un auditorio lleno y una audiencia global conectada en streaming, la apertura marcó desde el inicio una idea clave: la inteligencia artificial, por muy avanzada que sea, no transforma la realidad por sí sola, necesita del propósito humano para adquirir sentido.

La presentación inicial, conducida por la comunicadora Mónica Valle, trazó una línea temporal del cambio tecnológico reciente que ayudó a dimensionar su velocidad. Si en 2024 la inteligencia artificial era vista como una promesa aún incierta y en 2025 se consolidó como una herramienta cotidiana, 2026 inaugura la era de la inteligencia agéntica, en la que los sistemas no solo responden, sino que planifican, deciden y ejecutan de forma autónoma, redefiniendo procesos en empresas y administraciones públicas.

La inauguración oficial estuvo acompañada de una pieza audiovisual de fuerte carga simbólica, que subrayó una idea central: la IA puede procesar y anticipar, pero no posee voluntad ni capacidad ética para orientar por sí misma el impacto de sus acciones en la vida de las personas. Esta reflexión fue el eje del discurso de Víctor Manuel Martín López, Director General de Eurocaja Rural, quien recurrió a la referencia cinematográfica de 2001: Odisea del Espacio para ilustrar el histórico temor a la máquina que se rebela. Al evocar a HAL 9000 y su negativa a obedecer, planteó un debate necesario sobre los límites de la automatización y la necesidad de mantener el equilibrio entre inteligencia humana y artificial.

Su intervención concluyó reforzando una idea fundamental: la tecnología debe ser siempre un medio y nunca un fin. En un contexto dominado por métricas, algoritmos y automatización, la cercanía, la confianza y el conocimiento profundo del cliente siguen siendo valores esenciales que ninguna inteligencia artificial puede replicar con autenticidad.

El Despertar: De la Inteligencia Generativa a la Agéntica

La apertura de Mónica Valle situó a los asistentes en un 2026 vertiginoso. Valle recordó que si hace dos años la IA era una incógnita y el año pasado era una herramienta de uso común, hoy estamos inmersos en la era de la IA Agéntica. Ya no hablamos solo de modelos que generan textos o imágenes, sino de agentes que planifican, razonan y ejecutan tareas de manera autónoma. La mención a modelos como Cloud Mythos de Anthropic, capaz de detectar vulnerabilidades de seguridad que pasaron desapercibidas durante treinta años, puso sobre la mesa la magnitud de la potencia de cálculo a la que nos enfrentamos.

Víctor Manuel Martín, Director General de Eurocaja Rural, elevó el tono ético de la sesión inaugural. Su referencia a la Odisea del Espacio de Kubrick y la negativa de HAL 9000 a obedecer al astronauta Dave no fue un recurso nostálgico, sino una advertencia vigente sobre el equilibrio de poder. Martín insistió en que, aunque la IA ya es parte fundamental del "back-office" de Eurocaja Rural —gestionando predicciones de tipos de interés, segmentaciones dinámicas y diseño de productos—, el límite debe ser siempre la dignidad y el derecho fundamental de la persona. Su conclusión fue el mantra de la jornada: el mañana no se improvisa, se entrena y se construye, pero siempre bajo la premisa de que no hay algoritmo que iguale el valor de un ser humano.

El Choque de Realidad: El fracaso del 95%

La intervención de Juan Ángel Morejudo, Director Gerente de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, aportó la dosis necesaria de realismo técnico. Morejudo, con la franqueza de un ingeniero que gestiona la digitalización de una región entera, lanzó un dato demoledor: el 95% de los proyectos de IA fracasan y solo el 21% superan la fase piloto. Este fracaso no se debe a la falta de tecnología, sino a la falta de contexto y procesos ineficientes.

Morejudo argumentó que la "economía del dato", que se encamina a suponer un impacto del 4% en el PIB mundial para 2028, es un sumidero de recursos si las empresas no entienden su propio negocio antes de automatizarlo. Puso como ejemplo el éxito de la administración regional en la reducción de plazos para las ayudas del Plan Moves: pasar de 300 días a 26 días de espera no fue obra de una IA mágica, sino de una reingeniería de procesos y la aplicación estratégica de RPA (Automatización Robótica de Procesos). Su advertencia sobre el mercado laboral fue igualmente cruda: incluso las profesiones técnicas de alto valor, como el desarrollo de software, están siendo "comoditizadas" por agentes autónomos, obligando a los profesionales a desplazarse hacia áreas de pensamiento crítico y supervisión ética.

Visiones de Futuro: El mundo que viene y el dato enriquecido

El bloque de expertos comenzó con Macarena Estévez, de Cirentis, cuya ponencia "El mundo que viene" fue un viaje hacia la anticipación. Estévez destacó que la analítica avanzada nos permite hoy leer patrones invisibles, transformando la incertidumbre en riesgos calculados. Para ella, el futuro pertenece a quienes sepan leer la "historia que cuentan los datos", permitiendo que las empresas pasen de una actitud reactiva a una proactiva.

Siguiendo esta línea, Santiago Medina de Masorange profundizó en el valor del "Dato Telco". Medina explicó cómo la información enriquecida proveniente de las redes de telecomunicaciones ofrece una capa de contexto geográfico y de comportamiento que otras fuentes no pueden proporcionar. En la era de la IA, el dato por sí solo es ruido; el dato enriquecido es la señal que permite a las empresas personalizar servicios con una precisión quirúrgica, respetando siempre la privacidad del usuario pero maximizando la utilidad de cada interacción digital.

La Supervivencia Digital: Recomendación y Automatización Operativa

Ana Illana, de Jellyfish, presentó una de las ponencias más provocadoras: "¿Si la IA no te recomienda, existes?". Illana analizó el cambio radical en los hábitos de consumo de información. En un mundo donde los usuarios ya no buscan en listas de enlaces, sino que reciben respuestas directas de asistentes agénticos, el SEO tradicional ha muerto para dar paso al "ASO" (AI Search Optimization). Si una marca no es capaz de ser indexada y recomendada por los grandes modelos de lenguaje (LLMs), desaparecerá del mapa cognitivo del consumidor moderno.

Posteriormente, Rafa Llanes de Skyview bajó la tecnología al barro de la operatividad diaria. Bajo el título "De copiar-pegar a automatizar", Llanes criticó el uso superficial que muchas empresas hacen de la IA. Su intervención fue una llamada a las armas para que las pymes dejen de usar la IA como un juguete para redactar correos y empiecen a integrarla en sus núcleos operativos. La automatización no es una opción estética; es la única forma de que una pequeña empresa pueda competir en un mercado global donde los costes de ejecución se están desplomando gracias a la eficiencia algorítmica.

El Poder del Cloud y la Comunicación Inclusiva

La entrevista entre Santiago Hernández (Puro Marketing) y Laura Martínez (Google Cloud) puso de relieve la infraestructura invisible que sostiene esta revolución. Martínez enfatizó que el Cloud ya no es solo almacenamiento, sino la capacidad de computación elástica necesaria para que los agentes de IA funcionen en tiempo real. Sin la nube, la IA agéntica sería un motor potente sin combustible.

Por su parte, Jorge Martos de Minsait ofreció una visión necesaria sobre la "IA Social". En un mundo hipertecnológico, el riesgo de exclusión es alto. Martos mostró cómo Minsait utiliza la IA para simplificar el lenguaje administrativo, traducir instantáneamente a lengua de signos y hacer que la tecnología sea un puente, no una barrera. Su enfoque recordó que la transformación digital debe ser, por definición, inclusiva y clara, especialmente para los colectivos más vulnerables.

El Legado de Copilot y el Cierre Institucional

Fernando Berdugo, de Microsoft, realizó una demostración de la evolución de Copilot. Berdugo ilustró cómo hemos pasado de un asistente que sugería palabras a un ecosistema que orquesta tareas complejas a través de aplicaciones. Su visión del pasado, presente y futuro de estas herramientas dejó claro que el trabajo administrativo tal como lo conocemos ha cambiado para siempre, permitiendo que el empleado se libere de la carga cognitiva repetitiva para centrarse en la estrategia y la creatividad.

La clausura del evento recayó en Víctor Manuel Martín, esta vez en su calidad de Presidente de la Fundación Eurocaja Rural. En un discurso cargado de compromiso, Martín resumió las lecciones del día. Recalcó que la Fundación no cesará en su empeño de democratizar el acceso a estas herramientas, especialmente en el medio rural, donde la digitalización es la mejor herramienta contra la despoblación.

Conclusiones de una Jornada Histórica

El Digital Summit 2026 deja tras de sí varias certezas que reconfiguran el mapa empresarial:

La soberanía del proceso sobre la herramienta: Implementar IA sobre un proceso ineficiente solo genera ineficiencia a mayor velocidad. La digitalización real comienza con el análisis de los flujos de trabajo humanos. El auge de la IA Agéntica: Ya no estamos en la fase de "preguntar y recibir". Estamos en la fase de "delegar y supervisar". Esto exige un nuevo tipo de liderazgo empresarial capaz de gestionar equipos híbridos de humanos y agentes autónomos. El dato como activo estratégico enriquecido: La cantidad de datos ha dejado de ser una ventaja competitiva; lo es la calidad, el enriquecimiento y, sobre todo, el contexto que se les aplica. La ética y la inclusión como factores de negocio: La IA que excluye o que es opaca genera rechazo social y riesgo regulatorio. Las empresas ganadoras en 2026 son aquellas que aplican una "IA Social" y transparente. La redefinición del talento: El valor del profesional hoy reside en su capacidad para dar sentido a los resultados de la IA, en su intuición educada por los datos y en su capacidad para mantener la "cercanía humana" en un entorno automatizado.

En definitiva, el Digital Summit 2026 ha demostrado que, en plena era de los algoritmos y los agentes autónomos, la mayor ventaja competitiva sigue siendo, paradójicamente, nuestra humanidad. Como se dijo al inicio del evento: puede que la IA procese el futuro, pero solo las personas pueden construirlo. Toledo ha sido testigo de que el mañana no es algo que nos sucede, sino algo que entrenamos y compartimos hoy mismo.