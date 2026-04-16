AMKT revela la Lista Larga de la XVIII edición de los Premios Nacionales de Marketing

La Asociación de Marketing de España (AMKT) ha anunciado la Lista Larga de la XVIII edición de los Premios Nacionales de Marketing. Bajo el claim “OTRO NIVEL”, esta edición busca reivindicar el papel del marketing como motor de crecimiento empresarial y como disciplina clave para conectar con consumidores cada vez más exigentes e hiperconectados. Asimismo, anima a las empresas a superar los límites tradicionales, explorar nuevas metodologías e integrar la tecnología de forma estratégica para construir propuestas de valor más relevantes.

La Lista Larga revela las estrategias de las compañías y organizaciones que han superado la primera fase de evaluación del jurado y han logrado elevar el impacto del marketing en España, demostrando que la creatividad, los datos y la visión de negocio pueden convivir para generar resultados que realmente marcan la diferencia.

Debido a los empates registrados en varias categorías, se ha ampliado el número habitual de clasificados.

CATEGORIAS DE EMPRESA

Construcción de marca (2-3 años): Alhambra, Allianz, Cervezas Victoria, Cruzcampo, Fripozo, Ibercaja, LALIGA, Mapfre, Moeve, Nestlé (Nescafé©) y O2.

Estrategia de ventas (punto de venta y/o ecommerce): Ahorramas, Fnac, Mazda, MediaMark, Piscinas DTP, Repsol y Lupa.

Estrategia integral de Marketing: Esic University, Estrella Galicia, Five Guys, Fripozo, ILUNION Hotels, La Gula ® del Norte, LALIGA, Solan de Cabras, Sony Music (Rosalía) y Uber Eats.

Experiencia-cliente: Barceló Experiences, Bmum, Enjoy Aena, Espárrago de Navarra, Iberdrola, IKEA,ILUNION, Kia, Mazda, Samsung Galaxy (Escape Challenge) y Samsung Galaxy (Unpacked S25).

Innovación en la propuesta de valor: Burger King®, Diario As, ESIC University, Fundación “la Caixa”, Hellmann´s, Estrella Galicia, Hyundai, IKEA (Design your sleep, while sleep), IKEA (Second hand Marketplace), JCDecaux y Samsung.

Patrocinios y alianzas: Allianz, Cervezas Victoria, Continental, Legado Ibérico, Moeve, Movistar Arena, Real Racing Club, Repsol (Repsol en el Dakar 2026), Repsol (Repsol y Superstruct 2025) y Samsung Galaxy.

Publicidad y comunicación comercial: Adolfo Domínguez. Audiovisual from Spain, Helios, Duolingo, ESIC University, Iberia, IKEA, Lipton, OUIGO, Sony Music (Rosalía) y Trainline.

Startup: Ai Merengue, Andata, Dr.Finanzas, Implica, Mama Pottery Café, Pensionistas La Comedia, Proyecto Reanimación y Loud Intellingence.

CATEGORÍAS ESPECIALES

Las categorías, Líder Empresarial Impulsor del Marketing y Mejor Equipo de Marketing, se dará a conocer el día de la gala de la XVIII edición de los Premios Nacionales de Marketing, el próximo 30 de junio.

Del mismo modo, el Gran Premio Nacional de Marketing, se desvelará en la gran noche del Marketing. En él se reconocerá a una empresa o institución que haya destacado sobre las demás por su uso del marketing como motor de crecimiento y de adaptación a entornos cambiantes.

Optarán a este galardón los ganadores de al menos uno de los premios de las categorías de negocio (oro, plata o bronce). Para determinar el ganador del Gran Premio, se sumarán todos los puntos obtenidos por cada premiado con el siguiente criterio: Oro: 15 puntos, Plata: 8 puntos, Bronce: 3 puntos.

El próximo hito de los Premios Nacionales de Marketing tendrá lugar el 28 de mayo, que es cuando se dará a conocer la Lista Corta de los finalistas.