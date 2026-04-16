IAB Spain ha lanzado su estudio sobre la Televisión conectada y los datos que presentan en él reflejan una realidad donde 34,3 millones de personas (el 95% de los internautas entre 16 y 75 años), integran la CTV en su rutina diaria.

Este crecimiento no es casualidad, sino el resultado de una infraestructura técnica que ya se encuentra en el 86% de los hogares a través de las Smart TV, donde el espectador actual ha dejado de ser pasivo y se ha transformado en un receptor activo que decide qué, cómo y cuándo desea consumir contenidos, dedicando una media de más de 2 horas al día.

Este cambio en los hábitos de consumo se hace evidente durante el horario de máxima audiencia nocturna, donde la CTV despliega todo su potencial. Y es que es un hecho que el consumo de televisión convive con el fenómeno de la multipantalla, donde casi la mitad de los espectadores utiliza su smartphone de forma simultánea. Una dualidad de atención que plantea un escenario complejo para la comunicación, donde la pantalla del televisor ofrece la inmersión visual mientras el dispositivo móvil permite una interacción inmediata que puede complementar la información recibida.

En el estudio presentado por IAB Spain, también se observa que los contenidos bajo demanda son ya la opción más elegida (un 85% de la audiencia), no obstante, todavía existe un 49% que mantiene el interés por las emisiones en tiempo real, especialmente cuando son eventos informativos o deportivos importantes. Las series y el cine continúan siendo los grandes atractivos de plataformas como Netflix, Amazon Prime etc acaparando entre el 76% y el 80% del interés del público. Tanto es así que el modelo de suscripción por contenidos se ha consolidado en nuestro país con una fuerza asombrosa, pues 92% de los usuarios ya pagan por acceder a catálogos exclusivos. Sin embargo, la sensibilidad al coste de estas plataformas sigue siendo un factor determinante en la toma de decisiones de los usuarios, ya que más de la mitad de los ciudadanos prioriza el precio a la hora de decidirse por una nueva plataforma o mantener sus suscripciones.

En cuanto a la integración publicitaria en la CTV, IAB Spain defiende que los usuarios españoles han desarrollado una preferencia clara por los formatos que respeten la fluidez de su experiencia de visionado, prefiriendo los anuncios antes del inicio del contenido y valorando de forma muy positiva la poca saturación publicitaria en comparación con otros medios convencionales. Por tanto, el estudio demuestra que el recuerdo publicitario en la CTV se ha visto fortalecido no solo por formatos innovadores como la presencia de marcas en los menús de navegación, sino que además este tipo de publicidad es percibida como menos intrusiva y más útil para el espectador.

Para los profesionales de la industria publicitaria, la televisión conectada es ya el 25% de sus presupuestos de campaña, lo que indica una confianza plena en su capacidad de retorno de inversión y el 96% de los expertos ya incluye estas soluciones en sus propuestas comerciales, destacando la cobertura adicional que aporta respecto a la televisión tradicional. No obstante, aun queda mucho recorrido y la prioridad actual es avanzar hacia una estandarización que permita a los anunciantes entender con exactitud el impacto de sus inversiones en la CTV, pues estamos ante un mercado donde la precisión digital y la escala televisiva convergen para redefinir el entretenimiento.

El análisis de la eficacia publicitaria de la CTV revela que esta no solo ofrece alcance, sino una conexión emocional y cognitiva superior con el público. La capacidad de impactar en momentos de relajación y ocio compartido permite que los mensajes comerciales se asimilen mejor y de forma más positiva, siendo especialmente visible en sectores que requieren una consideración de compra más pausada, donde la información detallada y la calidad visual de la televisión juegan a favor de la marca. Así como la sofisticación de las estrategias creativas implementadas en la CTV, pues buscan una mayor personalización sin invadir la privacidad del hogar, pero estableciendo un nuevo estándar de confianza entre las empresas y sus clientes potenciales. En suma, la televisión ha vuelto a ocupar su lugar como el epicentro del hogar, pero esta vez lo ha hecho bajo las reglas de la Televisión conectada, donde el control pertenece al individuo que sostiene el mando a distancia.