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Las grandes marcas de inteligencia artificial duplican su gasto en anuncios de televisión
El renacimiento publicitario de la inteligencia artificial en la televisión tradicional

Por Redacción - 5 Mayo 2026

La industria tecnológica atraviesa una fase de transformación profunda donde la narrativa pública se ha vuelto tan crítica como el desarrollo de código. Las grandes corporaciones de inteligencia artificial, tradicionalmente vinculadas a estrategias de marketing digital y nichos técnicos, han dado un paso inesperado hacia los medios masivos.

Hoy, firmas de la talla de OpenAI y Anthropic están inyectando presupuestos multimillonarios en la televisión lineal, un canal que muchos consideraban en segundo plano pero que ahora recupera su trono como el validador definitivo de confianza y legitimidad ante el gran público. Esta tendencia no es una coincidencia, sino una respuesta directa a la necesidad de moldear la percepción ciudadana en un momento donde el escepticismo sobre el impacto social de estas herramientas alcanza niveles significativos.

Los datos reflejan una aceleración sin precedentes en la compra de espacios publicitarios tradicionales. OpenAI, por ejemplo, ha desembolsado aproximadamente 64.9 millones de dólares en anuncios televisivos solo en los primeros cuatro meses de este año, una cifra que prácticamente iguala el total invertido durante todo el ejercicio de 2025. Este fenómeno se repite de manera casi simétrica en otras organizaciones del sector. Google ha destinado 81.7 millones de dólares en el mismo periodo para promocionar sus avances en este campo, mientras que Anthropic ya ha superado con creces su gasto del año anterior, invirtiendo 21.1 millones de dólares frente a los 16.5 millones de 2025. El volumen de capital movilizado sugiere que estas empresas no solo compiten por la superioridad técnica, sino por la conquista emocional de un usuario que todavía observa el avance de la computación con recelo.

La urgencia por ocupar la TV tradicional surge en un contexto de presiones financieras y operativas

Diversos informes indican que incluso los líderes del mercado han enfrentado dificultades para cumplir con los objetivos de crecimiento de usuarios y facturación previstos para finales del año pasado. Con los costes de infraestructura y energía disparándose, la rentabilidad se ha convertido en el nuevo norte magnético. Para alcanzarla, las empresas necesitan que la inteligencia artificial deje de ser una curiosidad técnica y se convierta en una herramienta cotidiana. Sin embargo, la barrera de entrada no es tecnológica, sino psicológica. El desafío radica en que, según estudios recientes de centros de investigación como Pew Research, apenas una décima parte de la población adulta manifiesta sentir más entusiasmo que preocupación frente a la integración masiva de estos sistemas en la vida diaria.

Para contrarrestar esta resistencia, las campañas actuales han abandonado el lenguaje complejo para centrarse en historias humanas y cotidianas. Durante los eventos deportivos de mayor audiencia, como la Super Bowl, se han emitido piezas publicitarias que muestran a familias utilizando asistentes digitales para diseñar sus hogares o a atletas optimizando su rendimiento mediante el análisis de datos. Estos anuncios buscan pintar un cuadro de colaboración donde la tecnología actúa como un facilitador del ingenio humano y no como un reemplazo. La apuesta por la televisión lineal permite llegar a demografías que no necesariamente habitan los foros tecnológicos, construyendo una base de confianza que es vital para la recolección de datos y la posterior monetización de los servicios.

Esta ofensiva publicitaria marca el inicio de una era donde la identidad de marca será el factor diferenciador en un mercado cada vez más saturado. Expertos en estrategia de mercado señalan que nos encontramos ante una batalla por el control de la experiencia del cliente. Si las empresas logran que el consumidor perciba sus herramientas como aliadas seguras y beneficiosas, habrán ganado el activo más valioso de la economía actual: la atención y la lealtad del usuario final. Mientras la tecnología siga evolucionando a pasos agigantados, la televisión seguirá siendo el puente necesario para humanizar algoritmos y convertir la incertidumbre en una adopción masiva que sustente el crecimiento financiero de los gigantes del silicio.

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