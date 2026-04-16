El 69,6% de la cobertura de los grandes anunciantes es exclusiva de la TV, un 3,2% corresponde a Digital y un 28% es duplicada

Lidl fue la marca con mayor alcance entre los anunciantes con más presión publicitaria en los meses de enero y febrero, al alcanzar al 95,3% de la población. La televisión aportó el 46,6% de ese alcance en exclusiva, mientras que el 45% fue alcanzado por ambos entornos de forma simultánea y el 3,7% restante correspondió a digital en solitario. Es una de las conclusiones del ranking bimensual de FLUZO, que mide las grandes campañas cross-media de los anunciantes con mayor inversión televisiva y presencia en Digital en España, desagregando el aporte de cada medio.

Securitas Direct, con un alcance total del 94,5%, ocupó la segunda posición con una estrategia claramente apoyada en la televisión: un 66,4% de cobertura exclusiva en este medio, frente a un 26,8% de alcance duplicado y un 1,4% exclusivamente digital. Cierra el podio Aldi, con un 93,5% de alcance total, combinando un 65,2% de cobertura exclusiva en TV con un 27,3% de solapamiento entre entornos y apenas un 0,9% en digital en solitario.

Además, el análisis incluye una radiografía del comportamiento de los Low TV Viewers, perfiles con menor consumo televisivo dentro de las campañas de mayor presión publicitaria. Incluso en este segmento –identificado de forma observacional por FLUZO sin recurrir a encuestas–, la televisión mantiene un papel estructural en la construcción del alcance. Las campañas analizadas pierden entre 15 y 25 puntos de cobertura total al pasar de la población general a estos perfiles, pero la televisión sigue aportando entre 30 y 50 puntos de alcance exclusivo.

Grandes tendencias

Si ponemos el foco en el aporte medio del conjunto de los veinte anunciantes, la televisión aportó en exclusiva el 59,2% de la cobertura; el 23,9% fue duplicado entre ambos entornos; y el 2,7% correspondió a digital en exclusiva.

El arranque de 2026 mantiene muchas de las dinámicas observadas en el cierre del año anterior, aunque introduce algunos matices relevantes.

El peso de la televisión en exclusiva sigue siendo claramente mayoritario dentro del mix, situándose cerca del 60% de la cobertura total de las campañas líderes. Sin embargo, frente al último bimestre de 2025 —marcado por un fuerte impulso televisivo—, se observa una ligera corrección a la baja, coherente con un periodo menos estacional y menos competitivo en términos publicitarios.

Por su parte, el alcance duplicado se consolida como el segundo gran pilar de las campañas cross-media. Con un 23,9% de media, se mantiene en niveles muy similares a los observados en el cierre de 2025, confirmando que la combinación de televisión y digital sigue siendo clave para construir coberturas incrementales.

Digital en exclusiva continúa teniendo un papel más limitado dentro de este tipo de campañas, con un peso medio del 2,7%, en línea con la tendencia estructural observada en los últimos periodos.

Estrategias divergentes hacia un mismo objetivo

El análisis por marcas vuelve a poner de manifiesto que existen distintos caminos para maximizar el alcance.

Por un lado, anunciantes como Securitas Direct, Mutua Madrileña o Línea Directa apuestan por estrategias claramente TV-céntricas, con más de dos tercios de su cobertura procedente en exclusiva de este medio.

En el extremo opuesto, marcas como Lidl, Carrefour o Amazon destacan por un mayor equilibrio entre televisión y digital, con niveles de solapamiento que en algunos casos se acercan —o incluso igualan— al aporte exclusivo de la televisión. Este tipo de estrategias evidencia una mayor búsqueda de complementariedad entre entornos.

Para Javier Valbuena, Head of Sales - Spain de FLUZO: "El inicio de año dejó una fotografía muy clara de cómo se están construyendo hoy las campañas de mayor presión publicitaria. Nos encontramos en un periodo menos marcado desde el punto de vista competitivo que el cierre del año, con algo menos de protagonismo de la televisión —impulsado por la estacionalidad comercial—, y un mix ligeramente más abierto.

Pero las dinámicas siguen muy consolidadas. En todas las campañas encontramos una base sólida de cobertura televisiva con un refuerzo digital, que está principalmente solapado con Televisión más que generando alcance incremental puro. Este solapamiento puede ser estratégico –permite reforzar la frecuencia y consolidar el recuerdo publicitario sobre audiencias ya impactadas– pero también puede presentar oportunidades de optimización”.

Metodología

Para la elaboración de este ranking, FLUZO selecciona las veinte campañas cross-media con mayor inversión en televisión y que cuenten con impresiones en entornos digitales con vídeo y las mide utilizando una sola metodología sobre un panel continuo de panelistas representativo de la población internauta mayor de 18 años (single-source). Esto permite obtener una visión unificada del impacto de una campaña cross-media y desagregar el aporte de cada entorno.