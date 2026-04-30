DES 2026 cita a gurús mundiales de IA para debatir su impacto en la rentabilidad y la geopolítica

El encuentro abordará las oportunidades y próximos pasos de la solución de la mano de expertos de Google, el Banco Mundial, la Oficina Europea de IA, el KTH Royal Institute of Technology y la Universidad de Nueva York, entre otros

En su décima edición, DES contará con China como país invitado, que acudirá con una delegación encabezada por directivos de Microsoft y Tencent Cloud, quienes explicarán cómo están escalando la IA

La IA ha supuesto un cambio de paradigma en la toma de decisiones=. Informes recientes de mercado revelan que el 88% de los CEO españoles considera esta tecnología como un elemento clave para el desarrollo de su organización. Para analizar este impacto y desgranar los futuros pasos de la inteligencia artificial, DES – Digital Enterprise Show 2026, el mayor encuentro europeo dedicado a las tecnologías exponenciales, reunirá del 9 al 11 de junio en Málaga a grandes gurús mundiales especialistas en la solución.

Una de las voces más esperadas es la de Randi Zuckerberg, emprendedora tecnológica y exdirectora de marketing de Facebook, que centrará su sesión en examinar cómo la IA se está convirtiendo en una palanca real de influencia en los negocios con un impacto y crecimiento medibles. De hecho, este efecto en el retorno de las inversiones será el eje sobre el que girará DES 2026 y que también centrará sesiones como en la que participará Miguel Escassi, director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales en Google España, o Kimberly Ware, consultora internacional con una trayectoria en marcas como PayPal, Nike, HSBC y Michelin. Junto a ella estarán directivos de Hijos de Rivera, Securitas, Ilunion Hotels y Asisa, quienes pondrán en común el valor real que aporta la IA y métodos para escalarla.

En esta misma línea se pronunciará Ricardo Baeza-Yates, académico en IA en el KTH Royal Institute of Technology de Suecia, una de las instituciones tecnológicas más prestigiosas de Europa. El especialista revelará las claves para implementar la herramienta de forma responsable en los entornos corporativos y aprovechar sus capacidades para fortalecer la estrategia y la rentabilidad. Una rentabilidad que, igualmente, se ve acelerada por los nuevos pasos de la solución mediante el concepto de la agéntica, que permite tomar decisiones de forma autónoma, tal y como expondrá Frank Moreno, miembro de la Oficina Europea de IA y del Foro OpenAI.

Los principales retos que surgen de esta democratización de la inteligencia artificial, además de su escalabilidad, son integrar la soberanía tecnológica y la ética para que los datos sean más inclusivos y transparentes. Un debate que encabezará Stefaan Verhulst, académico en la Universidad de Nueva York centrado en el uso de datos, que ha sido asesor de la Comisión Europea, la UNESCO y el World Economic Forum. A él se unirán Trevor Monroe, Senior Program Manager en el Banco Mundial, y Vicent Botti, investigador destacado en IA, que harán hincapié en el papel proactivo que tiene actualmente la solución a fin de estimular la resiliencia de distintos sectores.

China, potencia mundial en IA, país invitado a DES 2026

En su décimo aniversario, DES contará con un país invitado que es fundamental en el progreso tecnológico global: China. El territorio ha devenido potencia mundial en IA, telecomunicaciones y en el sector industrial, a la vez que es, para España, el primer país asiático en comercio bilateral. Por ello, una delegación de alto nivel acudirá al encuentro para explicar el futuro de la IA desde su perspectiva. Es el caso de Yongdong Wang, vicepresidente corporativo de Microsoft y presidente del Grupo de I+D en Asia-Pacífico, que estudiará el alcance de la IA generativa, con iniciativas como Microsoft Copilot y Azure AI, al tiempo que analizará la colaboración entre empresas europeas y chinas para fomentar la innovación.

Por su parte, Fred Sun, director general para Europa de Tencent Cloud, la división de computación en la nube de la matriz de WeChat y Riot Games – firma creadora del videojuego LOL –, explicará el uso que la compañía hace de la IA a gran escala. En clave de relaciones estratégicas con España, Margaret Chen, avalada por el Gobierno chino como una de las 100 personas con más impacto en el exterior, explorará los vínculos entre ambos países mediante casos destacados de colaboración en infraestructuras tecnológicas, ecosistemas de innovación y expansión de mercados.

El impacto de la IA en la geopolítica

La revolución tecnológica que ha supuesto la IA está redefiniendo el nuevo orden mundial, el equilibrio entre los Estados y el futuro de la cooperación multilateral. En este contexto, expertos en Big Data, IA e innovación tecnológica de la talla de Carme Artigas; Osmar Polo, CEO de T-Systems; y Richard Benjamins, CEO de OdiseIA, reflexionarán sobre la influencia de la digitalización en la diplomacia y la gobernanza global, así como los riesgos, oportunidades y los caminos para seguir fomentando la competitividad.

Precisamente, en este escenario internacional se fijará Albert Rivera, abogado, consultor y expresidente de Ciudadanos, que repasará los factores que están replanteando la competitividad global teniendo en cuenta las tensiones geopolíticas, la IA y el exceso de información. Bajo este enfoque global intervendrá también Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid, que profundizará en el estado del ecosistema europeo de centros de datos y el papel que juega España en este ámbito.

Paralelamente, DES 2026 desvelará iniciativas que están contribuyendo a crear territorios más inteligentes gracias a la IA. El evento dará a conocer el proyecto EIRA, una plataforma de infraestructura de inteligencia artificial urbana impulsada por el MIT, que conecta todos los datos de una ciudad para facilitar la toma de decisiones. Asimismo, el congreso abordará el impacto de la IA en la nueva gestión del talento, el acceso al empleo y la reconversión profesional, de la mano de Ángel Sáez de Cenzano, CEO de LinkedIn en España y Portugal.