Nota de prensa Eventos

El Club de Marketing del Mediterráneo desvela los finalistas de los Premios MIA 2026 que reivindican el impulso humano del marketing
Los ganadores de las 5 categorías convocadas se conocerán en la XV Noche Mediterránea del Marketing que se celebrará el 10 de junio en el Huerto de Santa María (Valencia)
El Club de Marketing del Mediterráneo desvela los finalistas de los Premios MIA 2026 que reivindican el impulso humano del marketing

Por Redacción - 25 Mayo 2026

El lema de esta edición 2026, ‘Sentir el (im)pulso´, pone en valor a los profesionales del marketing y equipos que dan vida a las marcas y el propio CMM como impulsor del sector

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) ha desvelado las 12 estrategias de marketing con más talento y los tres profesionales del marketing de la Comunitat Valenciana finalistas de los Premios MIA 2026 by Huerto de Santa María.

Unos galardones que distinguen las empresas y profesionales que destacan por estrategias de marketing brillantes en varias áreas. Y que, en esta edición, reivindican el impulso humano del marketing y ponen en valor a las personas y equipos que dan vida a las marcas y las humanizan, bajo el lema “Sentir el (im)pulso”.

Los premiados de las 5 candidaturas convocadas se conocerán el próximo 10 de junio en la XV Noche Mediterránea del Marketing que se celebra en el Huerto de Santa María (Valencia).

Así, los finalistas del “Premio MIA Innovación impulsado por Caixa Popular” que reconoce una innovación para el mercado, son Gourmet Catering & Eventos, Veneno Creative y Zink Medical.

Los finalistas del “Premio MIA Marketing Social impulsado por Consum”, donde el jurado tendrá en cuenta aquellas acciones que tengan un claro enfoque de marketing social y estén dirigidas a mejorar el entorno, son Aquaservice, Asindown y Paredes.

En cuanto al “Premio MIA Marketing B2B impulsado por pinchaaqui.es”, que ensalza estrategias de marketing que se dirigen a otras empresas, los finalistas son Emuca, Tile of Spain y Sipcam Iberia.

Mientras que los finalistas del “Premio MIA Marketing B2C impulsado por Zenithbr” son Comunitat Valenciana, Consum y Verdú Artesanos en una categoría que premia acciones de marketing entre los consumidores objetivo.

Los ganadores de estos premios se conocerán en la XV Noche Mediterránea del Marketing que se celebrará en el Huerto de Santa María (Valencia) el próximo 10 de junio. Además, todos los asistentes podrán votar en directo al “Mejor Premio MIA del Año 2025 impulsado por À Punt”, de entre las 4 marcas ganadoras de las categorías de Innovación, Marketing Social, Marketing B2B y Marketing B2C.

Además ya se conocen también los finalistas al “Premio MIA al/la Profesional del año impulsado por Priopcion” son Darío Vázquez, jefe de área Comunicación Especial y Medios de Consum, Eva Marí, directora de Marketing y Comunicación de Gana Energía y Laura Oro, directora de Marketing y Experiencia de Cliente de Norauto. Estos tres profesionales forman parte de esas personas que mantienen vivas las marcas y que con sus decisiones brillantes han marcado e impulsado a sus empresas, equipos y profesionales a avanzar en el último año.

Este año además, para el Reconocimiento Especial MIA, la Junta directiva del CMM, a propuesta de las principales escuelas de negocios de la Comunitat Valenciana, ha querido distinguir el joven talento para visibilizar los nuevos perfiles que desarrollarán el marketing del futuro y que son; Carmen Calero, alumna de EDEM, Eduarda Prado, alumna de ESIC y Adrián Ramírez, alumno de IEM Digital Business School.

CMM, impulsor del sector y crecimiento del ecosistema empresarial

La gala contará, como maestro de ceremonias, y para convertirla en un impulso vibrante, con el humorista valenciano, cómico y presentador Alejandro López, más conocido como Jandro, el rostro inconfundible de El Hormiguero durante más de una década y seis veces ganador del trofeo Fool Us en Las Vegas.

La presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo (CMM), Eva Prieto, ha subrayado la consolidación de los Premios MIA 2026 y la Noche Mediterránea del Marketing, que en esta edición cumple ya 15 años de trayectoria. Una consolidación que se plasma en candidaturas con más talento en cada edición.

Este año “en un contexto marcado por la automatización, la inteligencia artificial y la aceleración constante, queremos reivindicar el impulso humano del marketing. La tecnología nos ayuda a avanzar, a medir mejor, a llegar más lejos. Pero hay algo que ninguna máquina puede replicar. Y esto es el impulso de las personas que mantienen vivas las marcas.”, ha explicado.

Además, ha añadido que, bajo el lema “Sentir el (im)pulso”, “queremos destacar el marketing como motor real de las empresas, no solo como disciplina operativa, sino en el crecimiento de las empresas, los profesionales y los equipos. Y en este mismo sentido también avanzar y reforzar el papel del CMM como comunidad que impulsa al sector y que hace crecer al ecosistema empresarial”.

Esta gala cuenta con el Huerto de Santa María como patrocinador principal, À Punt como patrocinador, Caixa Popular, Consum, pinchaaqui.es, Priopcion, y Zenithbr como impulsores, y Blau Comunicación, DonDJ, DPgràfics y Vicente Gandía, como colaboradores.

Club de Marketing del Mediterráneo

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que sirve como punto de encuentro entre profesionales, marcas y proveedores de marketing de la Comunitat Valenciana y que tiene como objetivo fomentar el crecimiento de los profesionales y empresas del sector a través de tendencias, buenas prácticas y casos de éxito. En la actualidad cuenta con más de 300 socios individuales y empresas en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

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