La programación cultural del Orgullo en Madrid une arte y música contemporánea

El histórico edificio del antiguo Hotel de las Letras, situado en el corazón de la Gran Vía, se transforma este verano para una propuesta que redefine el encuentro social y artístico de la capital. Nômade Temple Madrid se presenta como un ecosistema donde la creación contemporánea y la identidad dialogan de manera abierta. Con motivo de la celebración del Orgullo 2026, el espacio ha creado una programación especial entre el 25 de junio y el 5 de julio bajo el lema "Seamos como somos". Esta propuesta busca conmemorar la libertad de ser uno mismo a través de una cuidada selección de actividades, desde las artes visuales hasta el bienestar físico y la música de vanguardia. La identidad visual de esta iniciativa, diseñada por el reconocido artista Óscar Mariné, simboliza el espíritu inclusivo del proyecto mediante un personaje potente que evoca una figura humana universal y carente de etiquetas restrictivas.

El núcleo conceptual de este espacio es la reivindicación de la autoexpresión y la diversidad como pilares fundamentales de la convivencia urbana. Las diferentes estancias del edificio se convierten en escenarios entrelazados que responden a las múltiples dimensiones del individuo. El laboratorio cultural Monopol asume el papel de epicentro artístico, compartiendo protagonismo con propuestas nocturnas en el club Say No More, donde el cuerpo y la cultura Queer se manifiestan a través de la música electrónica. Asimismo, el espacio Café Libre funciona como el punto neurálgico de interacción social, ofreciendo un ambiente relajado que acompaña la vida diaria de los asistentes durante toda la semana festiva.

El legado inédito de Pablo Pérez-Mínguez

La gran apuesta cultural de esta edición es la inauguración de "Pastores y Dioses. El desnudo masculino en la obra de Pablo Pérez-Mínguez", una exposición fotográfica que ve la luz por primera vez en el espacio Monopol. Esta muestra recoge una serie de imágenes pertenecientes a la producción de la Estética Mística del célebre fotógrafo, galardonado con el Premio Nacional de Fotografía en 2006. El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración conjunta de PHotoESPAÑA, la Asociación Amigos para la Creación del Museo de la Movida Madrileña y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, consolidando una alianza institucional que subraya la relevancia histórica del autor en el patrimonio visual español.

Pablo Pérez-Mínguez, conocido popularmente en los círculos artísticos por sus iniciales P.P.M., resultó una indispensable para moldear la iconografía de la Movida madrileña durante el periodo de transición cultural de finales de los setenta y principios de los ochenta. Su cámara retrató la transgresión y la experimentación de creadores fundamentales como Pedro Almodóvar, Alaska, Carlos Berlanga, Fabio McNamara, Tino Casal o Javier Furia. En "Pastores y Dioses", el autor introduce al espectador en fábulas visuales donde los modelos masculinos adoptan roles teatrales mediante el uso del disfraz y el maquillaje, transformándose en figuras místicas que el artista denominaba Nuevos Luzbeles. Estas representaciones se debaten constantemente entre el misticismo religioso tradicional, la opulencia del barroco y la irreverencia estética de la posmodernidad.

Como prolongación editorial y testimonio documental de este hito, se ha editado de forma extraordinaria el número 50 de la mítica revista La Luna de Madrid. Esta publicación, concebida como una continuación simbólica de la cabecera histórica cuyo recorrido original cesó en el número 49, actúa como catálogo oficial de la exposición. El diseño de este número especial ha corrido a cargo de Índigo y Toño Rodríguez, quien fue diseñador de la etapa clásica de la revista, recuperando de este modo el vínculo histórico de Pérez-Mínguez con los soportes impresos que marcaron la pauta intelectual de una época de aperturismo.

Una agenda que conecta bienestar, arte y vanguardia nocturna

La programación diaria de la Pride Week combina de forma fluida disciplinas que atienden tanto el cuidado personal como la estimulación intelectual. Las mañanas en Monopol se consagran a las prácticas de bienestar con sesiones de yoga sinestésico impartidas por Inara, seguidas a lo largo de los días por talleres específicos de kinesiología facial y técnicas de maquillaje organizados en colaboración con firmas especializadas. La exploración corporal adquiere una dimensión técnica y artística en Say No More con talleres de introducción al shibari y sesiones de meditación inmersiva destinadas a consolidar la presencia consciente dentro del espacio urbano contemporáneo.

El plano musical y performativo adquiere mayor densidad con la llegada del fin de semana, destacando las sesiones de escucha de alta fidelidad programadas junto a selectores internacionales como Rich Medina y Allan Drummond, quienes trasladan la atmósfera de los clubes especializados a las salas del hotel. El lunes de la semana festiva reserva un momento de homenaje acústico con la intervención de Manolo Campoamor Kuadrilla en el denominado "Concierto para Pablo", una presentación musical diseñada para conectar directamente con el espíritu de la exposición fotográfica. Durante los días de clausura, las propuestas de clubbing nocturno incorporan la diversidad sonora de disc-jockeys de la escena actual como Ketiov, Fernanda Arrau, Sonido Tupinamba o Sonido Gia Fu, garantizando un tránsito continuo entre las actividades diurnas de reflexión y la vibrante escena cultural de la noche madrileña.