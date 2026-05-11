Durante décadas, la reputación de las compañías se ha cimentado sobre bases sólidas y bien conocidas por los profesionales del sector, tales como la relación constante con los medios de comunicación, el posicionamiento en los buscadores tradicionales, el papel de los portavoces y la interacción constante en las redes sociales. No obstante, la consolidación tecnológica actual ha introducido un actor completamente disruptivo en esta estructura de comunicación. Las herramientas basadas en sistemas conversacionales avanzados, como ChatGPT, Gemini, Claude o Perplexity, están reconfigurando por completo la forma en que el público accede a la información, contrasta las opciones disponibles y toma decisiones estratégicas cotidianas.

Este cambio de paradigma obliga a los responsables de la comunicación corporativa a replantearse sus estrategias tradicionales de visibilidad. Ya no resulta suficiente concentrar todos los esfuerzos organizativos en generar notoriedad o una amplia cobertura mediática en prensa, sino que ahora es imperativo descifrar qué clase de señales consumen e interpretan estos sofisticados modelos de lenguaje. La inteligencia artificial ya no se limita a rastrear y mostrar enlaces de forma pasiva en una pantalla, sino que procesa, sintetiza y transforma los datos disponibles en respuestas elaboradas que influyen de manera directa en la percepción y la recomendación de una marca por parte de las audiencias.

Una metodología para auditar el relato algorítmico

Para dar respuesta a estas necesidades corporativas, la agencia de comunicación APPLE TREE ha desarrollado una propuesta denominada Agentic Relations. Esta metodología nace directamente de la filosofía de pensamiento corporativo de la firma, la cual aborda los avances tecnológicos no como simples herramientas técnicas aisladas, sino como transformaciones profundas en los mecanismos de influencia y en la construcción de la confianza ciudadana. El objetivo principal de esta disciplina consiste en dotar a las organizaciones de herramientas eficaces para auditar, optimizar y monitorizar el modo exacto en que los grandes modelos de lenguaje e inteligencia artificial generativa interpretan y transmiten los valores de las compañías.

La aplicación práctica de esta metodología se estructura de forma integral a través de tres ejes de actuación fundamentales que se ejecutan de manera continuada. En primer lugar, la denominada Auditoría LLM se encarga de realizar una medición exhaustiva de la visibilidad y de las narrativas que los principales modelos asocian a una firma determinada. En segundo lugar, la Arquitectura de Señales se enfoca de manera directa en la optimización de todos aquellos contenidos y activos corporativos que sirven de alimento informativo para estos sistemas informáticos. Por último, la Monitorización Continua permite realizar un seguimiento constante de las respuestas que generan estas herramientas conversacionales, facilitando la detección temprana de variaciones o sesgos en el posicionamiento reputacional de la marca.

El impacto de las tecnologías predictivas en la visibilidad empresarial

La relevancia de esta transformación metodológica ha quedado patente en encuentros recientes coordinados por la agencia, donde diversos especialistas analizaron el alcance de la inteligencia artificial en la creación de corrientes de opinión. En estas sesiones de trabajo, Jacobo Zelada, socio de la firma, destacó que cada evolución tecnológica relevante establece nuevos intermediarios entre las marcas y su público receptor. En el debate también participaron profesionales de la medición y la tecnología como Micky Turci, primer ejecutivo de RepIndex y asesor de Paravium, junto a Nacho Larriba, responsable de Paravium y docente universitario, y la filósofa María Ángeles Quesada, quienes aportaron un enfoque integral que combina la analítica avanzada, la inteligencia aplicada y el pensamiento crítico.

En este nuevo escenario tecnológico, la reputación tradicional y la reputación algorítmica se encuentran íntimamente ligadas, puesto que los grandes modelos de lenguaje aprenden y se nutren directamente de los artículos publicados por los medios informativos, las opiniones de expertos y las fuentes institucionales que el sistema considera fiables. De este modo, iniciativas como la plataforma RepIndex.ai demuestran la utilidad de la medición científica al analizar cada semana cómo seis de los modelos de inteligencia artificial más importantes narran la trayectoria de ciento setenta y seis corporaciones españolas, empleando para ello un sistema validado por la Universidad Complutense de Madrid. Esta realidad evidencia que las acciones de comunicación clásica ya no solo buscan ganarse el favor del público, sino que determinan la visibilidad misma de la corporación en los sistemas artificiales de consulta.

El compromiso y la trayectoria de una agencia premiada

Esta innovación en el ámbito de las relaciones públicas digitales se sustenta sobre la sólida experiencia y el reconocimiento sectorial de la organización impulsora. APPLE TREE ha sido distinguida como la Agencia del Año en Europa Continental en la edición de dos mil veintiséis de los prestigiosos premios EMEA SABRE celebrados en Londres. Asimismo, la consultora mantiene su liderazgo en el mercado español al ser reconocida de manera consecutiva en los últimos periodos como la consultora de comunicación mejor valorada por los profesionales del sector según los informes sectoriales de referencia de la industria.

La firma, que integra cerca de 200 especialistas en disciplinas que abarcan la investigación de mercados, la comunicación de marca, las estrategias digitales y el marketing de influencia, gestiona la reputación de grandes corporaciones internacionales desde sus sedes operativas en Madrid, Barcelona y Londres. Además de su enfoque centrado en los resultados de negocio, la agencia destaca por su responsabilidad corporativa como entidad certificada B Corp y miembro activo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, alineando todas sus operaciones habituales con los objetivos de desarrollo sostenible y los principios internacionales de sostenibilidad ambiental y gobernanza ética.

El auge de la inteligencia artificial generativa ha transformado de forma irreversible las reglas del juego en la comunicación corporativa, entrelazando de manera definitiva la reputación tradicional con la algorítmica. En este nuevo ecosistema, donde los modelos de lenguaje actúan como los nuevos intermediarios de la información, ya no basta con los canales de visibilidad convencionales. Respuestas metodológicas innovadoras como Agentic Relations de APPLE TREE, agencia consolidada y ampliamente premiada en el sector, demuestran que el futuro de las relaciones públicas pasa necesariamente por auditar y optimizar de manera científica las señales que alimentan a la IA. Así, la supervivencia y el prestigio de las marcas dependerán de su capacidad para adaptar sus narrativas a los nuevos sistemas de consulta, garantizando que su identidad se transmita con la misma confianza y rigor ético tanto a las audiencias humanas como a los sistemas artificiales.