La agencia Irismedia impulsa una nueva etapa estratégica con la promoción de Nacho Zapatero y Sandra Corrales

Irismedia avanza en su proceso de evolución estratégica con el nombramiento de Nacho Zapatero como Chief Digital Officer y de Sandra Corrales como Strategic Director, dos movimientos clave para consolidar el crecimiento de la agencia y reforzar su propuesta de valor en un mercado cada vez más marcado por la convergencia entre medios, datos, tecnología, creatividad, automatización y resultados de negocio.

El nombramiento de Nacho Zapatero como Chief Digital Officer responde a la voluntad de la compañía de situar la transformación digital en el centro de su modelo de crecimiento. Desde esta posición, liderará la visión digital de la agencia, impulsando nuevas soluciones para clientes, el desarrollo de capacidades tecnológicas y la evolución de la oferta digital de Irismedia en áreas como data, automatización, IA aplicada, performance, medición avanzada, atribución y optimización del funnel de conversión.

“El reto ya no consiste únicamente en activar campañas digitales, sino en diseñar modelos de crecimiento donde los datos, la tecnología, los medios y la estrategia trabajen de forma integrada. Desde esta nueva posición queremos acelerar la capacidad de Irismedia para transformar la inversión en resultados reales de negocio, incorporando innovación con criterio, medición avanzada y una visión profundamente consultiva para nuestros clientes”, señala Nacho Zapatero, Chief Digital Officer de Irismedia.

En paralelo, la promoción de Sandra Corrales como Strategic Director refuerza el área estratégica de la agencia y su capacidad para desarrollar propuestas de comunicación más relevantes, eficaces y conectadas con los retos reales de las marcas. Desde su nueva posición, impulsará la visión estratégica de la agencia, integrando análisis de mercado, conocimiento del consumidor, planificación de medios, innovación y construcción de propuestas de valor orientadas a resultados.

“Las marcas necesitan partners capaces de entender su negocio, anticipar cambios en el comportamiento del consumidor y convertir la complejidad del ecosistema de medios en oportunidades claras de crecimiento. Desde Irismedia queremos seguir elevando la estrategia como eje vertebrador de cada decisión, combinando visión, datos, creatividad y eficacia”, afirma Sandra Corrales, Strategic Director de Irismedia.

Estos nombramientos refuerzan la apuesta de Irismedia por un modelo de agencia más consultivo, innovador y orientado a resultados, en el que la planificación de medios se integra con capacidades de análisis, tecnología, performance, contenido, automatización e inteligencia aplicada. La compañía busca así responder a un entorno en plena transformación, donde la fragmentación de audiencias, la presión sobre la eficiencia, la evolución de los modelos de medición y la irrupción de la inteligencia artificial están redefiniendo el papel de las agencias de medios.

La nueva etapa de Irismedia estará marcada por el desarrollo de soluciones digitales propias, la mejora continua de los modelos de medición y atribución y una mayor integración entre equipos estratégicos, digitales, de data y de servicio al cliente. Todo ello con el objetivo de ofrecer a las marcas una visión más completa del recorrido del consumidor y una mayor capacidad para optimizar cada punto de contacto.

“Estos nombramientos representan un paso natural en la evolución de Irismedia. Queremos seguir creciendo desde nuestra esencia independiente, pero con una propuesta cada vez más sofisticada, tecnológica y orientada a negocio. La combinación del liderazgo digital de Nacho y la visión estratégica de Sandra nos permite reforzar nuestra capacidad para anticiparnos al mercado y aportar todavía más valor a nuestros clientes”, señalan Rosa Llamas y Santos de la Torre, Managing Directors de Irismedia.

Estos movimientos llegan, además, en un momento especialmente significativo para la compañía, que este año celebra su 20 aniversario consolidando su posicionamiento como una de las agencias independientes de referencia en España. Dos décadas marcadas por la evolución constante, la innovación y una visión estratégica orientada a generar impacto real para las marcas.