Idónea Comunicación amplia su estructura societaria con la incorporación de Eduardo Huerta a la misma

Idónea Comunicación, agencia especializada en estilo de vida, anuncia la incorporación de Eduardo Huerta a su estructura societaria, reforzando así su modelo de liderazgo y consolidando una nueva etapa en su trayectoria marcada por el crecimiento y la ampliación estratégica del negocio.

Con esta decisión, la compañía dirigida por Pelayo Pintado, da entrada a su actual Growth director en el capital de la agencia, en un movimiento que responde a la voluntad de afianzar la estabilidad de la misma, desde su ámbito de dirección y reforzar su posicionamiento en el sector de la comunicación y las relaciones públicas.

La incorporación de Eduardo Huerta se produce tras un periodo de crecimiento y expansión para Idónea Comunicación y se enmarca dentro de una estrategia orientada a fortalecer su estructura operativa de cara a los próximos años. La compañía busca así consolidar su relevancia en el mercado y seguir ampliando su presencia estratégica dentro del ecosistema de la comunicación y las relaciones públicas para las marcas del universo del lifestyle.

Eduardo Huerta se une al pacto de socios firmado en 2017 por Pelayo Pintado, CEO y fundador de la agencia, y Guadalupe García, COO, configurando una estructura de liderazgo reforzada que añade una tercera pata al capital y gobierno de la compañía. “Se trata de una decisión estratégica que responde a la apuesta de la compañía, por el talento interno y la cultura basada en el esfuerzo, el compromiso y la visión a largo plazo de quienes han contribuido a construir el posicionamiento actual de Idónea como agencia de referencia en el ámbito del lifestyle”, en palabras de Pelayo Pintado.

Formado profesionalmente en Idónea Comunicación desde su fundación en 2014, Eduardo Huerta ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera profesional vinculado al proyecto de la agencia madrileña. A lo largo de esa trayectoria, Huerta ha ocupado posiciones clave en áreas como estrategia, desarrollo de negocio y planificación estratégica, desempeñando un papel fundamental en la evolución de la compañía como co-responsable del aterrizaje y gestión de marcas en el portfolio de la agencia como New Balance, Marriott International, Moët & Chandon, Nikki Beach Hospitality Group y Minor Hotels & Resorts, entre otras. Asimismo, ha liderado la estrategia de comunicación de proyectos como Samsonite, Gin Mare, Guía Repsol y Sierra Blanca Estates.

Este movimiento refuerza la ambición de Idónea Comunicación de seguir evolucionando su propuesta de valor, marcando un definido rumbo en su posicionamiento como agencia que combina visión estratégica, creatividad y profundo conocimiento del territorio lifestyle, en un contexto de transformación constante del sector.

Sobre Idónea Comunicación

Idónea Comunicación cuenta con más de una década de talento y experiencia creando estrategias a medida y conceptualizando ideas para cada uno de sus clientes. A lo largo de esta trayectoria, la agencia ha ido evolucionando y creciendo hasta convertirse en una de las compañías referentes en el sector de la comunicación del universo estilo de vida gracias a la confianza de marcas emblemáticas, cuya apuesta ha consolidado un sólido portfolio de cuentas cliente que, a día de hoy, son líderes culturales a nivel global en diversos sectores de actividad como New Balance, The Madrid EDITION, TAG Heuer, MINOR Hotels & Resorts, Oatly, Nikki Beach, Samsonite, Sephora o Moët & Chandon, entre otros. Mas información en idoneacomunicacion.com