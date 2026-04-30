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Idónea, desde dentro: una agencia donde la estrategia, el crecimiento y las personas avanzan en la misma dirección
Idónea, desde dentro: una agencia donde la estrategia, el crecimiento y las personas avanzan en la misma dirección

Por Redacción - 8 Junio 2026

En PuroMarketing seguimos abriendo las puertas de algunas de las agencias más destacadas del sector para descubrir qué ocurre detrás de sus proyectos, sus resultados y su cultura empresarial. En esta nueva entrega de Desde Dentro hemos visitado Idónea, una agencia que ha sabido consolidarse como un referente gracias a una combinación de visión estratégica, innovación y una clara apuesta por las personas.

Durante nuestra visita tuvimos la oportunidad de conversar con tres perfiles clave de la organización: Pelayo Pintado, CEO y fundador de la compañía; Guadalupe García, COO y partner de la agencia; y Eduardo Huertas, director del área de Growth y recientemente nombrado también socio. Tres perspectivas diferentes que, juntas, permiten comprender cómo funciona el engranaje de una empresa que ha hecho de la especialización y la evolución constante una de sus principales señas de identidad.

Una visión empresarial construida sobre la evolución constante

Desde sus inicios, Idónea ha mantenido una filosofía clara: adaptarse a los cambios del mercado sin perder de vista los objetivos de negocio de sus clientes. Una visión que se refleja tanto en su forma de trabajar como en la estructura de sus equipos.

Durante la conversación, Pelayo compartió cómo la agencia ha evolucionado en los últimos años para responder a un entorno cada vez más complejo, donde la tecnología, los datos y la creatividad ya no pueden entenderse como áreas independientes, sino como piezas de una misma estrategia.

Más allá del crecimiento empresarial, destaca especialmente la importancia que la organización concede a la construcción de relaciones duraderas con sus clientes, apostando por modelos de colaboración basados en la confianza, la transparencia y la generación de valor real.

Growth: crecer con método y visión estratégica

Uno de los aspectos más interesantes de nuestra visita fue conocer la visión de Eduardo Huertas sobre el papel del Growth dentro de la agencia.

Lejos de entenderse únicamente como una disciplina orientada a la captación, el enfoque de Idónea integra análisis, experimentación y optimización continua para impulsar el crecimiento de las marcas desde una perspectiva global.

La conversación puso de manifiesto cómo el crecimiento sostenible requiere mucho más que acciones tácticas aisladas. Requiere procesos, capacidad analítica y una comprensión profunda del comportamiento de los usuarios y del mercado.

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