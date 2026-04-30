La inteligencia artificial corona a Google como la marca más valiosa del mundo superando a Apple

La inteligencia artificial está redefiniendo el valor de las marcas globales y ya marca el ritmo del nuevo liderazgo empresarial. Así lo refleja el ranking Kantar BrandZ 2026, donde Google vuelve a situarse como la marca más valiosa del mundo por primera vez desde 2018, mientras Zara se convierte en la firma de moda líder a nivel global tras superar a Nike.

La marca insignia de Inditex ha incrementado su valor un 18 % hasta superar los 44.000 millones de dólares, impulsada en gran parte por su estrategia de personalización basada en inteligencia artificial y experiencias de compra omnicanal. Con ello, Zara adelanta a Nike y se posiciona como la marca de moda más valiosa del planeta.

El informe también confirma el dominio creciente de las tecnológicas. Google lidera el ranking global gracias a un crecimiento del 57%, apoyado en la integración de Gemini en sus productos, nuevas funciones de IA en el buscador y fuertes inversiones en centros de datos. Tras Google aparecen Apple, Microsoft y Amazon, las únicas compañías que ya superan el billón de dólares en valor de marca.

La edición de 2026 también evidencia el impacto de la IA generativa. Anthropic entra directamente en el Top 100 con Claude, valorada en casi 97.000 millones de dólares, mientras que OpenAI protagoniza el mayor crecimiento anual del ranking gracias a ChatGPT, cuyo valor de marca aumenta un 285%.

En conjunto, las 100 marcas más valiosas del mundo alcanzan un valor récord de 13,1 billones de dólares, un 22% más que el año anterior. Según Kantar, las compañías que más crecen son aquellas capaces de utilizar la IA para reducir fricciones, interpretar mejor los datos de consumo y reaccionar con rapidez a las nuevas demandas del mercado.

A nivel regional, las marcas europeas avanzan un 14%, aunque siguen por detrás del crecimiento de las estadounidenses. Entre las excepciones destacan Siemens, SAP y Booking.com, que registran un fuerte crecimiento en el sector tecnológico.

Asia continúa ganando peso en el ranking global con 23 compañías presentes en el Top 100. Firmas como Tencent, Alibaba y Xiaomi destacan por su rápido crecimiento y su capacidad para adaptarse con agilidad a las tendencias de consumo.

El estudio concluye que la inteligencia artificial ya no es solo una herramienta de apoyo, sino un factor decisivo para construir valor de marca, mejorar la experiencia del consumidor y competir en un mercado cada vez más dinámico.