La consultora Apple Tree premia el talento interno con el ascenso de Lucía López para liderar la estrategia de sostenibilidad y comunicación corporativa

La consultora de comunicación APPLE TREE ha anunciado de forma oficial la promoción de Lucía López como la nueva directora de cuentas del departamento de comunicación corporativa y sostenibilidad en su sede de Madrid. Con este movimiento estratégico, la firma busca apuntalar una de sus divisiones más relevantes de cara al mercado actual. El nombramiento se produce en un momento de notable consolidación para la firma, la cual ha cimentado su prestigio gracias a una filosofía de trabajo que combina la creatividad con un enfoque de negocio orientado a aportar valor y significado a la reputación de sus clientes.

La trayectoria de Lucía López ejemplifica el desarrollo profesional continuado dentro de una misma organización, habiendo iniciado su andadura en la compañía desde el puesto de asistenta. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, la ejecutiva atesora una experiencia superior a la década en el sector de la comunicación y las relaciones públicas. Antes de centrar su carrera en la consultoría, desempeñó labores periodísticas en cabeceras de ámbito nacional como El Mundo y El Español, un bagaje en los medios de comunicación que le ha otorgado una visión rigsuorosa y directa de las dinámicas informativas. A lo largo de sus años en la agencia, ha liderado proyectos de gran calado para firmas de la talla de Visa, Danone, McDonald's, Mahou, Miravia o MSC Cruceros, especializándose con el tiempo en la gestión de relaciones con los medios, branded content y el diseño de contenidos estratégicos de relaciones públicas.

La dirección de la consultora ha querido destacar la valía de esta promoción interna como un claro reflejo de los valores que definen la cultura corporativa de la organización. Carme Miró, consejera delegada y fundadora de la firma, ha señalado que la profesional posee un conocimiento muy maduro del sector corporativo y aporta una perspectiva estratégica indispensable para los retos actuales que afrontan las marcas. Asimismo, la máxima responsable ha hecho hincapié en que este tipo de ascensos demuestra el firme compromiso de la compañía con la retención y potenciación del talento interno, estructurando equipos humanos que equilibran la experiencia técnica con un propósito claro de transformación social.

Por su parte, la recién nombrada directora de cuentas ha manifestado su gratitud por este recorrido ascendente, argumentando que haber vivido la evolución interna de la empresa desde las bases le proporciona una comprensión profunda y muy humana del negocio comunicativo. En sus propias palabras, lo más enriquecedor de esta andadura no reside únicamente en la magnitud de las marcas internacionales con las que ha colaborado, sino en el aprendizaje permanente adquirido al lado de un equipo que fomenta el crecimiento diario y el compromiso ético con las audiencias.

Esta reestructuración coincide con una época de importantes reconocimientos internacionales para la firma, que recientemente fue proclamada como la mejor agencia del año en Europa continental durante la última edición de los premios Sabre celebrados en la capital británica. Este galardón, otorgado por un jurado compuesto por directivos de comunicación de varias decenas de países, se suma al estatus que mantiene en el mercado español, donde destaca como la consultora de comunicación mejor valorada del último bienio de acuerdo con el informe sectorial PR Scope. Adicionalmente, la compañía lleva más de una década destacando en los índices de los mejores lugares para trabajar, avalando su modelo de gestión de personas.

Fundada a finales de la década pasada, la organización cuenta en la actualidad con una plantilla que roza los doscientos especialistas repartidos entre sus delegaciones de Madrid, Barcelona y Londres. Su estructura integra perfiles multidisciplinares que abarcan desde la investigación de mercados y el marketing digital hasta la creación artística y la inteligencia artificial, complementados por alianzas en el ámbito del marketing de influencia. En su historial figura la colaboración con más de un millar de marcas globales y su identidad está estrechamente ligada a la sostenibilidad, avalada por su pertenencia a la comunidad empresarial B Corp y su adhesión voluntaria al Pacto Mundial de las Naciones Unidas con el fin de promover una economía inclusiva alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.