Nota de prensa Negocios y Empresas

Starbucks y Schweppes pone ne marcha su campaña publicitaria para el lanzamiento de Coffee Tonic, la nueva bebida del ocio diurno
Starbucks y Schweppes pone ne marcha su campaña publicitaria para el lanzamiento de Coffee Tonic, la nueva bebida del ocio diurno

Por Redacción - 5 Junio 2026

Starbucks y Schweppes se unen para lanzar Coffee Tonic, una nueva gama que responde a la evolución de los hábitos de consumo hacia opciones más diurnas, sociales y vinculadas al consumo sin alcohol.

Una colaboración entre ambas marcas que combina el expertise de Starbucks en café y el liderazgo de Schweppes en mixing premium, para introducir una categoría emergente donde la efervescencia actúa como elemento diferencial y que ya triunfa en mercados internacionales: la mezcla de café frío y tónica.

Disponible en todos los establecimientos Starbucks de España y Portugal de mayo a agosto, la gama Coffee Tonic incluye tres variedades que han sido diseñadas para conectar con un consumidor que busca propuestas más refrescantes, ligeras y experienciales.

El lanzamiento, que cuenta con una campaña creada por la agencia Denstu Creative, ha sido desarrollada bajo el claim “Tan deliciosos como inesperados” y parte de un insight muy claro: muchas de las mejores ideas nacen de mezclas que, a priori, no parecían evidentes. Este lanzamiento cuenta con un spot principal que traslada esa idea a través de una narrativa muy sensorial centrada en la preparación del producto, el café, la efervescencia de la tónica, el hielo y la mezcla y culmina con la reacción de sorpresa de quien lo prueba por primera vez.

“Queríamos contar algo muy humano: esa sensación de descubrir algo que jamás habrías imaginado que te gustaría… y que termina encantándote. Los nuevos Coffee Tonic son exactamente eso”, explica Álvaro Rodríguez- Solano, CCO de Denstu Creative.

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