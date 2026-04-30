ISDI y AMKT firman un acuerdo estratégico para impulsar la innovación, el marketing y la transformación digital empresarial

La alianza contempla eventos, estudios, contenidos y programas formativos dirigidos a empresas y profesionales en un contexto marcado por la aceleración tecnológica y la transformación de los modelos de negocio.

En un momento en el que la inteligencia artificial, la creatividad asistida y los nuevos hábitos de consumo están redefiniendo el papel del marketing, ISDI y la Asociación de Marketing de España (AMKT) han alcanzado un acuerdo estratégico para impulsar conjuntamente iniciativas vinculadas a la innovación, el liderazgo y la transformación digital empresarial.

A través de esta alianza, ISDI pasa a formar parte de las entidades colaboradoras de AMKT con el objetivo de acercar conocimiento, investigación y tendencias de vanguardia a la comunidad profesional y empresarial, en un entorno donde la capacidad de adaptación y actualización constante se ha convertido en un factor diferencial para las organizaciones.

El acuerdo nace con una clara vocación de impacto y contempla el desarrollo conjunto de eventos, encuentros y sesiones especializadas; la elaboración de documentos de análisis sobre negocio digital, marketing e impacto de la inteligencia artificial; así como el impulso de iniciativas formativas dirigidas a los asociados de AMKT a través de las diferentes áreas de especialización y programas de ISDI.

Conectar talento, empresa y transformación

La colaboración entre ambas entidades pone el foco en algunos de los grandes desafíos que ya están marcando el presente y el futuro de las compañías: la integración de la Inteligencia Artificial en los procesos de negocio, la evolución de los modelos de relación con el consumidor, el liderazgo en entornos digitales, la cultura de innovación y la necesidad de desarrollar nuevas competencias profesionales.

En este contexto, ISDI y AMKT trabajarán conjuntamente para generar espacios de conversación, aprendizaje y reflexión que ayuden a las empresas y profesionales a anticipar tendencias y afrontar los cambios que está viviendo el mercado.

“En ISDI creemos firmemente que la adaptación al nuevo paradigma tecnológico y la capacitación tanto de las personas como de las empresas pasa, sobre todo, por la transformación del talento y de la capacidad de adaptación de las organizaciones y su cultura. Formar parte de AMKT supone una gran oportunidad para seguir conectando conocimiento, empresa y liderazgo en un momento clave para el sector, para nuestros alumnos y partners corporativos”, afirma Basola Vallés, directora general de ISDI.

Por su parte, Juan Cantón, director general de AMKT, destaca que “este acuerdo nos permite seguir aportando valor a nuestra comunidad de asociados a través de un partner académico y empresarial de referencia como ISDI, con quien compartimos la visión de impulsar un marketing más innovador, estratégico y preparado para los retos del futuro”.

Una agenda conjunta orientada al impacto

Actualmente, ambas entidades ya trabajan en una agenda conjunta de actividades, contenidos e iniciativas dirigidas a profesionales, directivos y empresas asociadas, consolidando un espacio de colaboración orientado a impulsar el intercambio de conocimiento, la formación y la innovación aplicada al entorno empresarial.

Con esta alianza, ISDI y AMKT refuerzan además su compromiso con el desarrollo del talento y la generación de conocimiento útil para acompañar a las organizaciones en un momento de profunda transformación económica, tecnológica y cultural.