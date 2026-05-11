El talento ya no busca un empleo, sino una empresa en la que reconocerse

Los departamentos de HR afrontan un cambio estructural: atraer y fidelizar ya no depende sólo de políticas y beneficios, sino de comunicación, cultura y conexión emocional.

Vamos a decirlo sin rodeos: el talento que necesitas para afrontar el nuevo paradigma empresarial va a ser el próximo bien escaso, al igual que cualquier otro recurso primario como el petróleo o el carbón.

La pirámide demográfica no perdona, la brecha de habilidades se ensancha, la realidad de las compañías va a un ritmo más veloz que la adaptación de las capacidades de sus empleados y la competencia por los mejores perfiles ya es global. Quien piense que se trata de un problema pasajero o nicho de su sector, que mire los números: según recoge Deloitte en su informe global sobre la Gen Z y los millennials, en 2030 estas generaciones representarán el 74% de la fuerza laboral mundial. Y no hablamos de futuro: es el mercado en el que ya estás compitiendo.

La parte que no está alineada con lo que ya es una realidad es que la mayoría de las empresas sigue intentando captar a estas generaciones con el manual de 2005: ofertas genéricas, portales de empleo sin alma y frases como «somos una empresa innovadora con buen ambiente de trabajo» que ya no se cree nadie. Sobre todo, no se las cree un candidato de 25 años que, antes de enviar su currículum, ha hecho exactamente lo que haría con cualquier marca de consumo: mirar reseñas en Glassdoor, buscar a tus empleados en LinkedIn y comprobar en TikTok si lo que cuentas se parece a lo que se vive.

Ahí está el cambio de paradigma de verdad: los jóvenes no son más exigentes por capricho generacional —que exigentes y críticos, lo son—; tienen otra relación con el trabajo y, sobre todo, están más informados. Antes, la empresa prometía y el candidato creía, porque no tenía manera de comprobar nada hasta vivirlo en primera persona. Esa asimetría de información ha desaparecido para siempre. Y con ella se ha ido algo que muchas organizaciones ni siquiera saben que han perdido la posibilidad de contar historias sin verdad. Esa posibilidad nunca fue un lujo, siempre fue una trampa.

¿Qué busca entonces el talento?

Es más sencillo de lo que parece. El salario es el umbral mínimo de seriedad; por encima de él, la decisión es emocional y cultural. Buscan coherencia entre lo que dices y lo que tus propios empleados cuentan de ti. Buscan desarrollo visible: «¿dónde estaré en tres años si me quedo aquí?» es una pregunta que se hacen desde el primer mes. Y quieren entender por qué su trabajo importa dentro de algo más grande. Están dispuestos a trabajar duro —esto conviene repetirlo en los comités de dirección—, pero necesitan entender el porqué. Lo que les espanta no es la exigencia: es la opacidad y el doble discurso.

Por eso un employer branding cosmético, que se rinde a las tendencias sin ser legítimo, sale tan caro. Fotos de stock, testimonios fake, valores de cartón pluma, comunicación informativa y sin narrativa, sin una historia que ofrecer para compartir. Estas generaciones tienen un detector de autenticidad muy bien calibrado, y cuando detectan el artificio no solo no aplican: lo cuentan. La incoherencia se paga en reputación, y la reputación de marca empleadora, una vez dañada, no se recupera tan fácilmente.

¿Cuál es la solución?

La buena noticia es que esto tiene solución, y no pasa por gastar más en lo mismo, sino por renovar el enfoque.

Los departamentos de HR —o de People— tienen ante sí la oportunidad de incorporar disciplinas que tradicionalmente vivían fuera de su terreno: el branding, el relato, la creatividad, la transparencia; dejar de informar para empezar a comunicar, compartir, empoderar. Convertir el career site en un espacio editorial de cultura y no en un catálogo de vacantes. Dar identidad propia a los programas de talento joven para que sus participantes hablen de ellos con orgullo. Mostrar cómo es trabajar ahí de verdad, con personas reales, no con la versión que te gustaría que pensaran.

Después de más de una década conectando marcas con personas, lo hemos comprobado una y otra vez: nadie elige un restaurante solo porque tiene buena comida; eso se da por hecho. Lo elige porque algo en cómo se presenta genera deseo antes de cruzar la puerta. Y con las empresas pasa exactamente lo mismo. El talento no se convence con el salario: se enamora con narrativa que genera vínculo. Para captar el talento que necesitas hoy y en el futuro, necesitas enamorar como marca empleadora. Y no puedes pedirle que te elija si no le has dado razones para desearte.

En un momento histórico en el que contar con el talento que necesitas será un bien escaso, la pregunta a hacerte es cómo te perciben y si tu empresa significa algo para las personas que quieres atraer.

Desde Real Stories ayudamos a que más empresas, de forma sostenible, garanticen y potencien el valor del ser humano.

Carles Fiestas y Mireia MatasCofundadores de Real Stories, agencia de branding y comunicación especializada en conectar empresas y talento.https://realstories.es/hr-bran...