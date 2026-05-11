Noticia Negocios y Empresas

Bienvenidos al nuevo Canal de Adentity: el espacio donde la reputación digital se convierte en estrategia
Redacción
Por Santiago Hernández
CEO de PuroMarketing

La forma en la que las empresas construyen su visibilidad está cambiando a una velocidad sin precedentes. La irrupción de la inteligencia artificial, la evolución de los motores de búsqueda, el peso creciente de las reseñas y la importancia del posicionamiento local han convertido la reputación digital en uno de los grandes activos estratégicos de cualquier organización.

En este nuevo escenario nace el Canal Patrocinado de Adentity en PuroMarketing, un espacio concebido para analizar, explicar y anticipar los cambios que están redefiniendo la relación entre las marcas y sus consumidores.

Durante los próximos meses, este canal reunirá contenidos especializados sobre reputación digital, SEO hiperlocal, Google Business Profile, inteligencia artificial aplicada al posicionamiento, experiencia de cliente, gestión de reseñas, arquitectura de proximidad y transformación digital. El objetivo no será únicamente informar sobre tendencias, sino ofrecer conocimiento práctico, análisis y casos reales que ayuden a las empresas a tomar mejores decisiones.

Adentity lleva años trabajando junto a grandes compañías en la optimización de su presencia digital y ha evolucionado hacia un modelo de consultoría especializada en reputación y posicionamiento hiperlocal, combinando conocimiento estratégico, experiencia técnica y una profunda comprensión del funcionamiento de los ecosistemas de búsqueda actuales. Su visión pasa por ayudar a las organizaciones a transformar la reputación digital en una ventaja competitiva sostenible, especialmente en un contexto donde la IA está modificando las reglas del juego.

Este espacio también incorporará los contenidos desarrollados por Waahi, compañía tecnológica perteneciente igualmente al Grupo DOBUSS y especializada en la gestión masiva de Google Business Profile y otras plataformas de búsqueda local. La plataforma permite administrar miles de ubicaciones, automatizar procesos, analizar millones de reseñas y convertir la información procedente de la reputación online en inteligencia útil para la toma de decisiones empresariales.

La trayectoria de Waahi durante su primer año refleja el dinamismo de un proyecto con una clara vocación innovadora. Además de participar en iniciativas internacionales como Startup OLÉ Marbella, la compañía ha despertado el interés de inversores y empresas tecnológicas gracias a una propuesta centrada en mejorar la visibilidad y la reputación digital de negocios con múltiples ubicaciones.

A ello se suma un reconocimiento que pone en valor su capacidad de innovación: Waahi ha sido distinguida recientemente en los XIII Premios Emprendemos TOP50, impulsados por la Junta de Andalucía, consolidándose como una de las startups con mayor proyección dentro del ecosistema emprendedor andaluz.

Desde PuroMarketing creemos que el marketing ya no puede entenderse sin hablar de confianza, datos, experiencia del cliente y reputación. Por eso incorporamos este nuevo canal especializado, convencidos de que ofrecerá una visión rigurosa y útil sobre uno de los ámbitos que más va a influir en la competitividad de las empresas durante los próximos años.

Os invitamos a seguir este espacio para descubrir investigaciones, análisis, entrevistas, casos de éxito y tendencias que ayudarán a comprender cómo evolucionan la reputación digital y el posicionamiento en la era de la inteligencia artificial.

Bienvenidos al Canal de Adentity. Bienvenidos a un nuevo espacio para entender el futuro de la visibilidad digital.

Redacción
Por Santiago Hernández
CEO de PuroMarketing
Contenidos relacionados
La atención, el activo más disputado del marketing en 2026
Los mejores servicios de telefonía cloud para empresas en 2026
Cómo instalar capacidad de growth permanente sin depender de agencias
Más Leídos
La fidelidad de los clientes depende cada vez más del impacto social real de las marcas
Las botas Adidas de Messi se convierten en el producto más buscado en España
Las campañas más creativas e impactantes de publicidad exterior reciben su reconocimiento en los Premios OOH Lovers
Orange y Dentsu Creative transforman el patrocinio deportivo con inteligencia artificial del Real Madrid
La inteligencia artificial cambia la estrategia digital
Redes de creadores personalizadas, la estrategia de TikTok para conectar marcas y audiencias reales
Las redes sociales pierden usuarios en España por primera vez en su historia
Los creadores de contenido en México transforman la industria digital mediante el consumo en tiempo real
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
La nueva campaña de Tinder traduce la jerga futbolística al lenguaje de las citas actuales
Cómo la inteligencia artificial transforma la estrategia de marketing digital
La consultora Apple Tree premia el talento interno con el ascenso de Lucía López para liderar la estrategia de sostenibilidad y comunicación corporativa
La inversión publicitaria en España mantiene una tendencia al alza gracias a los soportes digitales
Contenidos Patrocinados
Un gran triunfo entre los más pequeños: cómo el comerciante de juguetes Bambule entusiasma a los niños de toda Europa con los mercados en línea Kaufland
Cómo conseguir trabajo en marketing en 2026: lo que buscan realmente las empresas españolas
Top 52: Mejores Agencias de Marketing Digital de España 2026 según los usuarios de Google
El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”
ADS
Promocionados
La entrevista ya no empieza en la sala: empieza en tu pantalla
Por qué una página web sólida transforma a las empresas emergentes en marcas en las que vale la pena invertir
Elegir un MBA en España: una decisión de inversión, no solo de formación
Por qué cada vez más pymes trabajan con Apple: guía para integrar su ecosistema en tu empresa