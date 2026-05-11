Bienvenidos al nuevo Canal de Adentity: el espacio donde la reputación digital se convierte en estrategia

La forma en la que las empresas construyen su visibilidad está cambiando a una velocidad sin precedentes. La irrupción de la inteligencia artificial, la evolución de los motores de búsqueda, el peso creciente de las reseñas y la importancia del posicionamiento local han convertido la reputación digital en uno de los grandes activos estratégicos de cualquier organización.

En este nuevo escenario nace el Canal Patrocinado de Adentity en PuroMarketing, un espacio concebido para analizar, explicar y anticipar los cambios que están redefiniendo la relación entre las marcas y sus consumidores.

Durante los próximos meses, este canal reunirá contenidos especializados sobre reputación digital, SEO hiperlocal, Google Business Profile, inteligencia artificial aplicada al posicionamiento, experiencia de cliente, gestión de reseñas, arquitectura de proximidad y transformación digital. El objetivo no será únicamente informar sobre tendencias, sino ofrecer conocimiento práctico, análisis y casos reales que ayuden a las empresas a tomar mejores decisiones.

Adentity lleva años trabajando junto a grandes compañías en la optimización de su presencia digital y ha evolucionado hacia un modelo de consultoría especializada en reputación y posicionamiento hiperlocal, combinando conocimiento estratégico, experiencia técnica y una profunda comprensión del funcionamiento de los ecosistemas de búsqueda actuales. Su visión pasa por ayudar a las organizaciones a transformar la reputación digital en una ventaja competitiva sostenible, especialmente en un contexto donde la IA está modificando las reglas del juego.

Este espacio también incorporará los contenidos desarrollados por Waahi, compañía tecnológica perteneciente igualmente al Grupo DOBUSS y especializada en la gestión masiva de Google Business Profile y otras plataformas de búsqueda local. La plataforma permite administrar miles de ubicaciones, automatizar procesos, analizar millones de reseñas y convertir la información procedente de la reputación online en inteligencia útil para la toma de decisiones empresariales.

La trayectoria de Waahi durante su primer año refleja el dinamismo de un proyecto con una clara vocación innovadora. Además de participar en iniciativas internacionales como Startup OLÉ Marbella, la compañía ha despertado el interés de inversores y empresas tecnológicas gracias a una propuesta centrada en mejorar la visibilidad y la reputación digital de negocios con múltiples ubicaciones.

A ello se suma un reconocimiento que pone en valor su capacidad de innovación: Waahi ha sido distinguida recientemente en los XIII Premios Emprendemos TOP50, impulsados por la Junta de Andalucía, consolidándose como una de las startups con mayor proyección dentro del ecosistema emprendedor andaluz.

Desde PuroMarketing creemos que el marketing ya no puede entenderse sin hablar de confianza, datos, experiencia del cliente y reputación. Por eso incorporamos este nuevo canal especializado, convencidos de que ofrecerá una visión rigurosa y útil sobre uno de los ámbitos que más va a influir en la competitividad de las empresas durante los próximos años.

Os invitamos a seguir este espacio para descubrir investigaciones, análisis, entrevistas, casos de éxito y tendencias que ayudarán a comprender cómo evolucionan la reputación digital y el posicionamiento en la era de la inteligencia artificial.

Bienvenidos al Canal de Adentity. Bienvenidos a un nuevo espacio para entender el futuro de la visibilidad digital.