La nueva campaña publicitaria de Nestea da todo el protagonismo a la gente real

La publicidad de hoy en día ha encontrado una mina de oro en las vivencias cotidianas de la gente, dejando a un lado los platós de rodaje tan artificiales para abrazar la naturalidad de los vídeos caseros. La marca Nestea ha decidido dar un paso firme en esta dirección con el lanzamiento de la segunda parte de su campaña de verano, una propuesta que traslada todo el protagonismo a su propia comunidad de consumidores. Tras arrumpir a principios de la temporada estival con una idea centrada en la desconexión y el disfrute natural, la firma ha transformado el tradicional anuncio de la televisión en un mosaico de momentos reales capturados por las personas durante sus días de descanso y ocio.

Esta nueva pieza para las pantallas se nutre directamente de las aportaciones que cientos de usuarios compartieron en las redes sociales tras una convocatoria abierta. Al integrar estos fragmentos de vida sin ningún tipo de filtro ni retoque, la marca consigue reflejar una filosofía de vida basada en la espontaneidad y en la capacidad de dejarse llevar por las circunstancias sin importar lo que piensen los demás. Pasar de un mensaje corporativo de toda la vida a una construcción hecha entre todos demuestra que el público actual busca verse reflejado en la publicidad desde la honestidad, valorando la frescura por encima de la perfección técnica.

Alianzas digitales y el pulso de las nuevas audiencias

El éxito de esta convocatoria participativa radica en una estrategia de difusión que ha sabido conectar perfectamente con la forma de comunicarse de los jóvenes. Para movilizar a los creadores de contenido que todos llevamos dentro, la firma se apoyó en un grupo muy variado de caras conocidas de internet como AuronPlay, Óscar Casas, Clers e Iban Garcia. Estos perfiles no se limitaron a ser meros rostros del anuncio, sino que animaron a sus propios seguidores a mostrar sus maneras particulares de entender el descanso veraniego, generando una cadena de vídeos que luego sirvió como base para el montaje final de la campaña.

La implicación de otras figuras muy seguidas como Papi Gavi, Jorge Cyrus o Héctor Riumbau hizo posible que el mensaje calase en diferentes ambientes, extendiendo el alcance de la propuesta de forma muy natural. El resultado de este esfuerzo conjunto es un anuncio que se puede ver al mismo tiempo en la televisión convencional, en las plataformas de televisión conectada a internet y en las redes sociales. Al concentrar su emisión durante las últimas dos semanas de julio de 2026, la campaña busca aprovechar los días en los que la gente está más desconectada, integrándose en los vídeos que los propios usuarios consumen y suben durante sus vacaciones.

La arquitectura creativa detrás de la naturalidad Detrás de este aparente desorden de vídeos caseros se esconde un trabajo muy serio de organización y producción llevado a cabo por agencias muy importantes del sector publicitario en España. La agencia independiente MONO Madrid ha sido la encargada de dar forma a la idea original, asegurando que cada vídeo seleccionado encajase con los valores de siempre de la bebida refrescante. Por su parte, la gestión de las redes sociales quedó en manos de Está Pasando, mientras que Arena Media asumió la tarea de planificar los medios para garantizar que el anuncio llegase al mayor número de personas posible en una época donde los hábitos de consumo cambian por los viajes.

El mensaje del anuncio guarda una relación muy estrecha con las características del propio producto, una bebida de té sin gas que destaca por ser ligera y combinar sabores de frutas. Los creativos han trazado un paralelismo entre la facilidad con la que se bebe este refresco y la ligereza con la que se deberían afrontar los días de verano, eliminando las presiones y los planes excesivos. Esta unión de ideas refuerza la identidad de una marca que lleva presente en las casas y los bares españoles desde su llegada en el año 1993, manteniendo un liderazgo que ahora busca renovar a través de la complicidad y el juego con su público.

Un legado de frescura arraigado en la memoria colectiva

La trayectoria de esta bebida en el mercado de nuestro país se extiende ya durante más de tres décadas, un tiempo en el que ha sabido adaptar sus productos a los cambios en los gustos y necesidades de la sociedad. Lo que comenzó como una alternativa diferente a los refrescos con burbujas tradicionales se ha consolidado como una familia muy amplia de opciones que van desde la receta clásica de limón hasta combinaciones más exóticas como el té verde con maracuyá, el mango con piña o la opción de frutos rojos con açaí. Esta variedad también se nota en las versiones sin azúcar, que responden a la demanda de opciones más ligeras.

La presencia en bares, restaurantes y supermercados de toda España, junto a la variedad de tamaños que incluyen la lata o las botellas de plástico y vidrio, permite que la marca esté presente en el día a día de la gente. La actual campaña de verano no hace más que asegurar ese vínculo de tantos años, demostrando que una marca de siempre puede seguir innovando en su forma de hablar si se atreve a dejar la cámara en manos de quienes la eligen para refrescarse.