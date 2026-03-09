Nota de prensa Branding

Cofidis moderniza su identidad visual con un nuevo logo que la reafirma como una marca cercana, humana y al lado de los clientes
La compañía presenta un diseño que transmite modernidad, intencionalidad en cada detalle y una expresión visual más coherente con su manera de acompañar a la sociedad 
Cofidis moderniza su identidad visual con un nuevo logo que la reafirma como una marca cercana, humana y al lado de los clientes

Por Redacción - 14 Abril 2026

El nuevo logo incorpora detalles como colores más vibrantes y un mayor protagonismo de su símbolo, que adquiere una forma más definida

Cofidis, entidad financiera especializada en la financiación de proyectos a particulares, renueva su identidad visual. La compañía estrena un nuevo logo, dando un paso más en la evolución de su imagen para reflejar con mayor claridad cómo es la marca hoy: cercana, humana y lista para estar al lado de los clientes. Tras más de 35 años de historia en España y en línea con un proceso continuo de transformación, Cofidis dispone ahora de un diseño que transmite modernidad, intencionalidad en cada detalle y una expresión visual más coherente con su manera de acompañar a la sociedad.

En el nuevo logo, el símbolo de Cofidis ha adquirido una forma más definida, ganando protagonismo para transmitir impulso, movimiento y acompañamiento. Además, incorpora colores más vibrantes y con mayor presencia, así como una tipografía más marcada y con carácter. Otro nuevo detalle es que la “c” y la “o” se unen como guiño a la unión y cercanía que definen la marca.

El nuevo diseño también está siendo aplicado en los otros ocho países europeos en los que opera el grupo: Francia, Bélgica, Italia, Portugal, Eslovaquia, República Checa, Hungría y Polonia. Además, ya está presente en los maillots y equipamientos del equipo Cofidis de ciclismo, el cual aporta una gran visibilidad a la marca, uniendo así identidad y patrocinio deportivo.

Una identidad que evoluciona sin perder su esencia

Con el cambio de logo, los valores de la compañía también se redefinen sin perder su esencia. Estos consisten en el compromiso con los clientes y con la sociedad; en la simplicidad como forma de hacer las cosas para facilitar el día a día de quienes confían en la marca, y en el rendimiento, entendido como el impulso que les exige mejorar y ofrecer resultados reales.

Pierre Salomon, responsable de marca y crecimiento de Cofidis, explica: “En Cofidis, creemos que nuestra marca evoluciona del mismo modo que lo hacen las personas. Queremos que toda representación de nuestra identidad refleje quiénes somos a día de hoy y cómo queremos seguir acompañando a la sociedad en el futuro. A partir de ahora, este nuevo logo va a estar presente en todos nuestros canales oficiales, sin que suponga una variación en nuestra forma de trabajar, con la que nos hemos ganado la confianza de los clientes en los últimos 35 años en España”.

Contenidos relacionados
Señales para saber si una campaña está construyendo marca
La efectividad del branding requiere transformar la atención del consumidor en una relevancia real que fomente conexiones duraderas
El juego de cartas ESPAÑOL Rey Mono gana un premio nacional por su estrategia de branding
Más Leídos
El "efecto Nutella" en Artemis 2: Cómo un descuido en el espacio le regaló a la marca la campaña del siglo
El marketing digital se transforma: la meta ahora de empresas y marcas es aparecer en las respuestas automatizadas de IA
Los anuncios publicitarios dentro de los resultados generados por IA podrían socavar la confianza que los usuarios han depositado en estas herramientas
Ante el declive del SEO informativo y tradicional, las marcas deben reinventar su estrategia digital de marketing de contenidos: más creatividad, menos volumen
La IA y las industrias del futuro inyectarán hasta 48 billones de dólares a la economía global para 2040
Por qué la atención del consumidor se fragmenta mucho más rápido que los presupuestos de marketing
OpenAI propone fondos públicos de riqueza y semanas de cuatro días ante el avance de la inteligencia artificial
El papel fundamental de los datos de primera mano y cómo los agentes autónomos están transformando la gestión de campañas y la estrategia de marketing digital
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
La búsqueda con IA impulsa el marketing, pero su impacto sigue siendo difícil de medir
El multimillonario Andrew Forrest desafía la inmunidad de Meta por anuncios deepfake
La medición tradicional infla el impacto de la publicidad en televisión: es hasta un 55% menos efectiva de lo que se pensaba
LinkedIn impulsa las interacciones invisibles y frena el rendimiento del vídeo
Contenidos Patrocinados
Top 52: Mejores Agencias de Marketing Digital de España 2026 según los usuarios de Google
El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”
Comparativa 2026: Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratis (y por qué)
El email marketing ha llegado a 2026 en un estado de madurez que pocos canales digitales pueden igualar y estas son las mejores herramientas
ADS
Promocionados
Por qué elegir un Grado en Comunicación Audiovisual con prácticas profesionales
Cómo la financiación inmediata online está cambiando lo que el consumidor espera del dinero
Dinero electrónico: cómo los pagos digitales facilitan viajar (y la vida online)
Cómo las apps modifican tu experiencia sin avisarte