Cofidis moderniza su identidad visual con un nuevo logo que la reafirma como una marca cercana, humana y al lado de los clientes

El nuevo logo incorpora detalles como colores más vibrantes y un mayor protagonismo de su símbolo, que adquiere una forma más definida

Cofidis, entidad financiera especializada en la financiación de proyectos a particulares, renueva su identidad visual. La compañía estrena un nuevo logo, dando un paso más en la evolución de su imagen para reflejar con mayor claridad cómo es la marca hoy: cercana, humana y lista para estar al lado de los clientes. Tras más de 35 años de historia en España y en línea con un proceso continuo de transformación, Cofidis dispone ahora de un diseño que transmite modernidad, intencionalidad en cada detalle y una expresión visual más coherente con su manera de acompañar a la sociedad.

En el nuevo logo, el símbolo de Cofidis ha adquirido una forma más definida, ganando protagonismo para transmitir impulso, movimiento y acompañamiento. Además, incorpora colores más vibrantes y con mayor presencia, así como una tipografía más marcada y con carácter. Otro nuevo detalle es que la “c” y la “o” se unen como guiño a la unión y cercanía que definen la marca.

El nuevo diseño también está siendo aplicado en los otros ocho países europeos en los que opera el grupo: Francia, Bélgica, Italia, Portugal, Eslovaquia, República Checa, Hungría y Polonia. Además, ya está presente en los maillots y equipamientos del equipo Cofidis de ciclismo, el cual aporta una gran visibilidad a la marca, uniendo así identidad y patrocinio deportivo.

Una identidad que evoluciona sin perder su esencia

Con el cambio de logo, los valores de la compañía también se redefinen sin perder su esencia. Estos consisten en el compromiso con los clientes y con la sociedad; en la simplicidad como forma de hacer las cosas para facilitar el día a día de quienes confían en la marca, y en el rendimiento, entendido como el impulso que les exige mejorar y ofrecer resultados reales.

Pierre Salomon, responsable de marca y crecimiento de Cofidis, explica: “En Cofidis, creemos que nuestra marca evoluciona del mismo modo que lo hacen las personas. Queremos que toda representación de nuestra identidad refleje quiénes somos a día de hoy y cómo queremos seguir acompañando a la sociedad en el futuro. A partir de ahora, este nuevo logo va a estar presente en todos nuestros canales oficiales, sin que suponga una variación en nuestra forma de trabajar, con la que nos hemos ganado la confianza de los clientes en los últimos 35 años en España”.