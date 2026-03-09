Señales para saber si una campaña está construyendo marca

La medición publicitaria vive un momento de abundancia de datos que, aunque aporta más información sobre el consumidor que nunca, también puede suponer un obstáculo para la toma de decisiones.

En este contexto, impresiones y clics ayudan a monitorizar actividad, pero no explican por sí solos si la campaña ha reforzado conocimiento de marca o ha mejorado la predisposición a comprar. A eso se suman conversiones y viewability, que aportan señales útiles, aunque pueden no ser suficientes si no se entiende el efecto incremental y si no se separa el impacto de la campaña del ruido de contexto. Por eso, las marcas necesitan indicadores que conecten exposición y cambio real en percepción.

Desde su experiencia en medición avanzada, EXTE identifica cuatro señales clave que indican si una campaña está contribuyendo realmente a construir marca.

La favorabilidad mejora entre quienes han visto la campaña

La primera señal aparece cuando la campaña mejora la favorabilidad, es decir, el grado en que la marca pasa a ser percibida como opción preferente dentro de su categoría. A menudo, esta métrica ofrece resultados más reveladores que el recuerdo. Si la preferencia aumenta en el grupo expuesto respecto al de control, la campaña está influyendo en la percepción. Cuando no ocurre, la conclusión suele apuntar a un problema de relevancia del mensaje para esa audiencia, incluso aunque otros indicadores funcionen bien.

La intención de compra confirma o cuestiona el efecto de la creatividad

La segunda señal analiza la distancia entre favorabilidad e intención de compra. Cuando ambas crecen de forma coherente, la campaña está moviendo al consumidor hacia una decisión futura. Si la favorabilidad es alta pero la intención está estancada y no progresa, con frecuencia se detecta un obstáculo externo: precio, disponibilidad o presencia limitada en determinados puntos de venta. Esta lectura resulta especialmente útil en momentos como la Navidad, cuando una desviación entre ambas métricas puede anticipar una pérdida de oportunidad.

El recuerdo aumenta si se dirige al target adecuado

El conocimiento y el recuerdo de marca siguen siendo variables esenciales, pero su lectura depende de la segmentación. No es igual medir una marca emergente que una marca consolidada en su categoría de producto. La pregunta es si el recuerdo crece en el público correcto: jóvenes, familias, aficionados a un tema concreto o personas mayores. Cuando el aumento se concentra fuera del target, el estudio indica que el lenguaje creativo no está alineado con quienes deberían recibir el mensaje.

El trabajo de marca gana presencia en las ventas futuras

La última señal es la menos inmediata, pero igual de decisiva. Las campañas orientadas a construcción de marca no transforman automáticamente las ventas. Su impacto se observa cuando la marca es considerada de forma natural en el momento de decidir. Los estudios muestran hasta qué punto la campaña ha reforzado el reconocimiento y la preferencia, elementos que después facilitan la conversión y reducen el esfuerzo necesario para generar un clic o una compra frente a la competencia. La lectura es sencilla: cuanto más fuerte es la percepción, más eficiente será la inversión posterior en performance.

En este sentido, los estudios de Brand Lift se conciben como un complemento a las métricas de performance. Mientras el clic, el CPA o la atribución informan sobre lo que se ha conseguido ahora, la medición de percepción de marca muestra cómo está trabajando la campaña para que, en el futuro, sea más sencillo y eficiente lograr esas mismas conversiones frente a los competidores. Las dos capas de análisis resultan diferentes, pero se necesitan mutuamente para entender el efecto completo de la inversión publicitaria.

“El branding determina que una marca esté en la cabeza de las personas cuando llegue el momento de decidir la compra. Desde Brand IQ, en EXTE, utilizamos estudios como los Brand Lift y los Brandtest para complementar los datos de clic o CPA y ver si una campaña está mejorando el reconocimiento y la favorabilidad de una marca, que es lo que hará más fácil la venta”, afirma Álvaro Pastor, CMO de EXTE.