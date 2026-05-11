Marc Márquez protagoniza la nueva campaña publicitaria de Verisure en España

El valor de una fracción de segundo puede determinar el éxito en un circuito de alta competición, pero también resulta crucial cuando se trata de asegurar la tranquilidad de una familia. Bajo esta premisa fundamental, Verisure ha presentado su más reciente propuesta publicitaria de la mano de Marc Márquez, el laureado piloto que atesora nueve títulos mundiales de motociclismo. La iniciativa plantea una profunda analogía entre las exigencias extremas del deporte del motor y los rigurosos estándares requeridos en el sector de la seguridad privada, uniendo la experiencia del deportista con la capacidad operativa de la compañía tecnológica.

La propuesta conceptual, desarrollada minuciosamente por la agencia TBWA junto a las productoras Zissou y Bamboleo Studio bajo la realización de Mauri Galiano y Héctor Cvsh, se articula sobre el lema que defiende que, cuando el tiempo apremia, la prioridad absoluta radica en adelantarse a los acontecimientos. La narrativa busca visibilizar que los triunfos en el asfalto no dependen únicamente de la pericia individual, sino de la sincronía perfecta con un equipo de especialistas y del uso de herramientas tecnológicas de última generación. De este modo, la campaña traslada esos mismos valores de anticipación, resiliencia y rapidez de respuesta al ámbito de la monitorización de alarmas y la asistencia inmediata ante incidencias domésticas o comerciales.

La vinculación del piloto catalán con la corporación se gestó meses atrás, concretamente el pasado mes de abril, cuando fue nombrado embajador oficial. No obstante, esta pieza audiovisual e informativa constituye el despliegue de mayor envergadura hasta la fecha, combinando canales tradicionales como la televisión y la radio con soportes digitales y publicidad exterior. La meta principal radica en humanizar el mensaje de protección, demostrando que detrás de cada dispositivo tecnológico existe un grupo humano velando de forma ininterrumpida por la integridad de los usuarios.

Un paso decisivo en la consolidación de la identidad global de la marca

El lanzamiento de esta campaña no responde únicamente a un propósito publicitario aislado, sino que se enmarca en una fase de transformación estratégica de hondo calado para la corporación en el territorio nacional. Se trata de la primera gran acción de comunicación que se ejecuta tras completarse el proceso de transición e integración de la antigua Securitas Direct bajo el sello global de Verisure en España. Este cambio de identidad corporativa busca unificar criterios, optimizar recursos y proyectar una imagen mucho más cohesionada y global ante los ciudadanos.

La elección de una figura con la proyección y el arraigo popular de Marc Márquez pretende acelerar el reconocimiento de esta nueva denominación comercial entre el gran público, asociándola a atributos de excelencia operativa y cercanía. Desde la dirección de marketing de la firma en España, liderada por Nina Llordachs, se recalca que esta evolución creativa es idónea para reafirmar el propósito fundacional de ser los primeros en actuar ante cualquier situación de riesgo. La directiva subraya la importancia de mostrar una compañía más interconectada e innovadora, capaz de evolucionar a la par que las necesidades de la sociedad, pero manteniendo siempre a las personas en el núcleo de todas sus decisiones operativas.

El mensaje que se difunde a través de los medios subraya que, tanto en las curvas de un circuito de velocidad como en la gestión cotidiana de una alerta por intrusión o incendio, la confianza ciega en los expertos es el factor que verdaderamente marca la diferencia. Con esta estrategia, la empresa busca reforzar el vínculo emocional con sus clientes actuales y potenciales, construyendo un relato coherente que disipe las dudas lógicas asociadas a un cambio de nombre corporativo tan relevante en el mercado español.

El factor humano tras las cifras de una organización a gran escala

Detrás de la espectacularidad de los anuncios y de la complicidad con el campeón mundial, se asienta una infraestructura humana y técnica de magnitudes considerables. La organización da soporte en la actualidad a cerca de seis millones trescientos mil usuarios repartidos en dieciocho países de Europa y Latinoamérica, empleando a una plantilla global que supera los treinta mil profesionales. En el caso específico de España, la andadura de la entidad suma ya más de tres décadas de trayectoria, gestionando la seguridad de más de dos millones doscientos mil inmuebles gracias a la dedicación diaria de un equipo compuesto por más de diez mil trabajadores.

La actividad operativa de la empresa se rige estrictamente por los dictámenes de la Ley de Seguridad Privada vigente, un ordenamiento jurídico que proporciona el marco idóneo para una colaboración estrecha entre el sector privado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta cooperación institucional resulta indispensable para garantizar que las respuestas ante robos, emergencias sanitarias o situaciones de peligro sean no solo veloces, sino plenamente eficaces y coordinadas con las autoridades públicas.

La filosofía que inspira este despliegue parte del convencimiento de que el acceso a la tranquilidad y a la protección es un derecho fundamental para cualquier ciudadano, independientemente de que se trate de asegurar una vivienda familiar o un pequeño comercio. Al priorizar la calidad en el servicio y la fidelización de sus usuarios, la compañía aspira a consolidar los estándares de satisfacción más elevados del sector, demostrando que la innovación tecnológica solo alcanza su verdadero potencial cuando se combina con el conocimiento experto y la empatía de los profesionales que atienden las alarmas las veinticuatro horas del día.