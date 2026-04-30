Artículo Marketing Digital

Bienvenidos al nuevo Canal de Atención Digital de PuroMarketing, impulsado por Epsilon Technologies
Bienvenidos al nuevo Canal de Atención Digital de PuroMarketing, impulsado por Epsilon Technologies
Redacción
Por Santiago Hernández
CEO de PuroMarketing

La forma en la que las marcas se relacionan con sus clientes está viviendo una transformación sin precedentes. La digitalización, la inteligencia artificial, la automatización y la creciente exigencia de los consumidores han convertido la atención al cliente en uno de los principales factores de diferenciación competitiva para las empresas.

Hoy, los usuarios esperan respuestas inmediatas, experiencias personalizadas y una atención coherente independientemente del canal que utilicen. Ya no se trata únicamente de resolver incidencias; se trata de construir relaciones, generar confianza y ofrecer experiencias memorables capaces de fortalecer el vínculo entre las marcas y sus clientes.

Conscientes de esta realidad y del enorme impacto que está teniendo la evolución de la atención digital en el presente y futuro de los negocios, en PuroMarketing damos un paso adelante con el lanzamiento de nuestro nuevo Canal de Atención Digital, un espacio especializado que nace con el objetivo de analizar, divulgar y poner en valor las tendencias, tecnologías, estrategias y casos de éxito que están redefiniendo la relación entre empresas y consumidores.

Para este proyecto contamos con el apoyo de Epsilon Technologies, una compañía referente en la transformación de la experiencia de cliente y en el desarrollo de soluciones innovadoras que ayudan a las organizaciones a adaptarse a un entorno cada vez más dinámico y exigente.

A través de este nuevo canal abordaremos cuestiones clave como la inteligencia artificial aplicada al servicio al cliente, la automatización conversacional, los asistentes virtuales, la omnicanalidad, la personalización de la experiencia, la gestión de datos, la fidelización y todas aquellas innovaciones que están configurando el futuro de la atención digital.

Nuestro propósito es ofrecer a profesionales, directivos y responsables de marketing, comunicación, experiencia de cliente y transformación digital un punto de encuentro donde encontrar información rigurosa, análisis especializados, entrevistas, tendencias y conocimiento práctico que les permita comprender y anticiparse a los cambios del mercado.

La atención al cliente ha dejado de ser un área de soporte para convertirse en un elemento estratégico dentro de las organizaciones. Y precisamente por ello creemos que merece un espacio propio dentro de nuestro ecosistema editorial.

Os invitamos a acompañarnos en esta nueva etapa y a descubrir junto a nosotros cómo la tecnología y la innovación están redefiniendo la manera en que las marcas construyen relaciones más humanas, eficientes y relevantes con sus clientes.

Redacción
Por Santiago Hernández
CEO de PuroMarketing
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