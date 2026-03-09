El interés de los creativos por formarse en IA crece un 52% en el último año

La IA está redefiniendo el sector de la creatividad, a pesar de que hace unos años, muchos profesionales percibieron esta herramienta como una posible amenaza para su trabajo. En 2025, el interés de los creativos por formarse en Inteligencia Artificial ha crecido un 52% en España respecto al año anterior, según Learning Heroes. Esto pone de manifiesto la importancia de formarse para adaptarse a una industria cada vez más competitiva.

El interés por estas competencias refleja la rápida adaptación del sector a un entorno en el que la tecnología está transformando los procesos de creación, producción y distribución de contenidos. “Cada vez vemos más expertos creativos que no quieren quedarse al margen de esta transformación. La IA está pasando de percibirse como una amenaza a entenderse como una herramienta que amplía las posibilidades creativas y mejora la productividad”, apunta Matias Ibañez, director de Creative Heroes de Learning Heroes.

Un 30% de los alumnos del centro afirma que su principal expectativa al formarse en inteligencia artificial es mejorar su productividad, en un contexto en el que estas herramientas permiten agilizar procesos y ampliar las posibilidades creativas. Asimismo, entre los profesionales del sector, la principal motivación (con un 26%) es aprender a dominar la IA. Le siguen objetivos como vivir del arte (23,4%) y escalar su negocio (21,2%). “Oobservamos que la motivación es profundamente personal: buscan independencia, generar ingresos propios y convertir su talento o habilidad en una forma de ganarse la vida”, señala Ibañez.

Al mismo tiempo, casi la mitad de los creativos (45,8%) identifica como principal obstáculo no saber por dónde empezar a la hora de incorporar la inteligencia artificial a su trabajo.

El auge de la IA en el mundo de la creatividad

El uso de inteligencia artificial en el sector creativo ya es una realidad consolidada a nivel global. Según el informe Creators’ Toolkit Report 2025 de Adobe, el 86% de los creadores utiliza ya herramientas de IA generativa en su flujo de trabajo habitual. Asimismo, un 76% de los profesionales asegura que estas tecnologías han contribuido a hacer crecer su negocio o su marca personal, mientras que el 81% afirma que la IA les permite crear contenidos que antes no podían producir por falta de tiempo o de habilidades técnicas específicas.

Lejos de sustituir el trabajo, estas herramientas están permitiendo automatizar tareas repetitivas, acelerar fases de producción y explorar nuevas ideas con mayor rapidez, lo que permite a los profesionales centrarse en los aspectos más estratégicos y conceptuales de su trabajo.

“Las herramientas de inteligencia artificial están dando un giro total a la forma en la que trabajan los creativos. A día de hoy, la IA permite generar ideas iniciales, producir recursos visuales o adaptar contenidos a distintos formatos en cuestión de minutos, cosa que hace años era inimaginable”, explica Matias Ibañez. “La clave es que la IA nunca sustituirá el trabajo creativo, pero sí le dará un impulso. Debe ser un copiloto que permita a los expertos amplificar su capacidad de creación”.

La formación, clave para integrar la IA en el trabajo creativo

En este nuevo escenario, la formación especializada se está consolidando como uno de los principales factores para que los profesionales creativos puedan integrar la inteligencia artificial en su trabajo de forma efectiva.

“La diferencia ya no está entre ser creativos o no, sino entre quienes saben trabajar con la IA y quienes todavía no la han incorporado a su proceso creativo. Es esencial que los expertos del mundo de la creatividad sepan cómo explotar la inteligencia artificial para potenciar su trabajo y mantenerse competitivos en un sector que evoluciona cada vez más rápido”, concluye Matias Ibañez.