Inés Bermejo Vázquez, directora general de HP Iberia, ganadora de la II edición del Premio a la Mejor Marca Personal 2026

Este galardón reconoce la solidez de su trayectoria y proyección profesional, su capacidad de difundir valores y conocimiento, así como su carácter de referente en el ámbito de la tecnología y el mentoring.

Inés Bermejo, directora general de HP para España y Portugal, ha sido galardonada con el Premio a la mejor Marca Personal 2026. Este galardón reconoce su capacidad para comunicar valores y conocimiento y su carácter de referente en su sector, así como su capacidad de constituirse como una líder influyente dentro y fuera del ámbito de la tecnología a través de su visibilidad y presencia en medios de comunicación y redes sociales, especialmente en Linkedin.

El premio será fue entregado en la sede de la Fundación Pons, patrocinador oficial del evento, el 25 de mayo y concedido por la presidenta y creadora del galardón, la especialista en marca personal Berta Mateos. Al encuentro también acudieronrán los 20 miembros del jurado, expertos pertenecientes al mundo de la empresa y la comunicación.

Un legado comprometido con la innovación y la transformación digital

Inés Bermejo, (Madrid, 1974), es Licenciada en Derecho y Ciencias empresariales por la universidad San Pablo CEU y cuenta con el máster DIBEX (Digital Business Executive Program) de ISDI. Desde 1997 forma parte de HP habiendo ocupado distintos roles en la compañía, entre los que destacan el de directora financiera, de consumo, del canal mayorista o de toda la unidad de negocio de impresión, hasta llegar a su posición actual como directora general de la misma para España y Portugal. De esta forma, proyecta un legado comprometido con la transformación digital y con una sólida trayectoria en la transformación empresarial y de talento tanto a nivel nacional como internacional.

Premio Marca Personal

El Premio a la mejor Marca Personal 2026, un reconocimiento para líderes influyentes, cuenta con la colaboración de la Fundación Pons y ha sido creado por la experta en personal branding Berta Mateos Romero. Con este galardón se reconoce a los grandes líderes del sector empresarial que hacen uso de su marca personal para generar un impacto social más allá de sus compañías.

“Damos la enhorabuena a Inés Bermejo por este reconocimiento. El jurado ha destacado su capacidad de difundir una marca personal profundamente ligada a la innovación, la tecnología y el futuro del trabajo. Es un ejemplo de cómo transformar la influencia en valor impactando en su empresa y en la sociedad”, ha afirmado Berta Mateos.

“Este premio es un impulso para seguir haciendo lo que más me gusta: conectar personas y compartir historias que importan, que nos acercan y nos ayudan a generar conversaciones que dejan huella porque nacen desde el propósito. Este reconocimiento es también un reflejo del trabajo colectivo, del talento y del compromiso de un equipo que cree en el poder de la comunicación para inspirar generar un impacto positivo. Gracias al jurado, a la fundación Pons y a todos los que han hecho posible este galardón”, ha declarado Inés Bermejo.

Inés Bermejo fue elegida entre un amplio listado de candidatos, de acuerdo con los votos de 20 miembros del jurado, compuesto por destacados directivos y expertos en comunicación como:

Arturo de las Heras, presidente de CEF-UDIMA.

Natalia Trujillo, CEO de Sulzer.

Jorge Barranco, Managing Partner y fundador de ABOUT U.

Chus Martín, CEO de The Lab Talent.

Ángel Javier de Vicente, director Corporativo RRHH Grupo Avintia.

Ana Parragués, responsable de Marketing de la Federación Española de Balonmano.

Myriam Rivero de Aguilar, directora Agencia de marketing Adclick.

Eduardo Vizcaino, director de RRHH Digital.

Mº José Sanchez, CEO de Creatia.

Ana Núñez-Milara, directora de Magas (El Español).

José María Jimenez Millares, CEO de Clarel.

Ander Serrano, socio y responsable de Innovación de evercom.

Alberto Baco Bagué, consejero y expresidente del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico.

María Jesús Magro, directora Fundación Pons.

Sonia Juarez, consejera y directiva.

Pedro Montarelo, CEO y Fundador de Montarelo Recruiting.

Santiago Hernandez, director Puro Marketing.

Begoña Landazuri, directora de RRHH y CEO de Talenzuri.

Isabel Estevez CEO HR Group. Agradecemos a nuestros patrocinadores, colaboradores y miembros del jurado el hacer posible este reconocimiento. En especial a la Fundación Pons como patrocinador oficial, RRHH Digital, BrandinIA School y a evercom, nuestra agencia de comunicación oficial. También destacamos la colaboración de la revista Puro Marketing, del medio enfocado en talento y liderazgo femenino Magas (El Español), de The Lab Talents y de Myriam Rivero De Aguilar, quienes han contribuido a que este premio sea una realidad.