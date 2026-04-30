Publicis consolida su liderazgo tecnológico con una inversión millonaria en LiveRamp

Publicis Groupe ha alcanzado un acuerdo definitivo para adquirir la plataforma global de colaboración de datos LiveRamp. La transacción, valorada en un valor de empresa total de 2.167 millones de dólares mediante un pago en efectivo de 38,50 dólares por acción, representa una prima del 29,8 por ciento respecto al cierre de la cotización previo al anuncio.

Con esta incorporación, el grupo francés consolida su infraestructura tecnológica orientada a la actual era de la inteligencia artificial generativa y los agentes inteligentes. La operación ya ha recibido la aprobación unánime de los consejos de administración de ambas compañías y proyecta su cierre definitivo antes de que concluya el presente año 2026, quedando sujeta a las autorizaciones regulatorias habituales y al respaldo de los accionistas de la firma adquirida.

La integración de LiveRamp expande de forma directa la capacidad operativa de Publicis dentro de la llamada cocreación de datos, un procedimiento que facilita la conexión segura de fuentes de información de alto valor entre múltiples socios sin comprometer la privacidad. Esta metodología mitiga una de las principales barreras corporativas actuales, dado que una gran mayoría de las organizaciones carece de estructuras de datos preparadas para nutrir sistemas avanzados de inteligencia artificial. Al combinar las herramientas de conectividad y salas limpias virtuales de LiveRamp con las capacidades de identidad de Epsilon, el grupo busca habilitar la construcción de agentes de software altamente especializados para diversos sectores industriales.

Un ejemplo del impacto de esta infraestructura se observa en el sector financiero, donde las entidades bancarias podrán diseñar agentes de gestión patrimonial capaces de cruzar de forma segura datos tokenizados de banca minorista y tarjetas de crédito con métricas de redes de pago y proveedores de viajes, optimizando la retención de usuarios bajo estrictos marcos de gobernanza. Del mismo modo, en el comercio minorista, la unificación de los registros de fidelidad, inventarios físicos y redes de medios permite trazar de manera precisa la atribución de cada punto de contacto con el cliente. En el ámbito farmacéutico, la combinación de señales comerciales, clínicas y de cadena de suministro con datos anonimizados de pacientes ayuda a balancear la distribución de tratamientos y a optimizar la efectividad de las fuerzas de ventas en el mercado.

Proyecciones financieras y gobernanza operativa tras la integración

Desde la perspectiva financiera, el grupo anticipa que la adquisición generará un impacto positivo en el beneficio por acción desde el primer año de consolidación. La solidez de los ingresos recurrentes de LiveRamp, que ha registrado una tasa de crecimiento anual compuesto del 13 por ciento en los últimos cinco años con una plantilla de 1.300 empleados, ha llevado a la multinacional a elevar sus objetivos de crecimiento a tipo de cambio constante para el periodo comprendido entre 2027 y 2028. De este modo, las metas de ingresos netos aumentan a un rango de entre el 7 y el 8 por ciento, mientras que el beneficio por acción depurado se proyecta ahora con un incremento de entre el 8 y el 10 por ciento. La financiación de la compra se ejecutará mediante una combinación de efectivo disponible y líneas de crédito, manteniendo un perfil financiero alineado con sus calificaciones crediticias actuales y estimando un desapalancamiento total dos años después del cierre, con un límite de apalancamiento financiero neto de 1,2 veces para 2027.

Tras la culminación del proceso, LiveRamp mantendrá su estructura operativa como una plataforma neutral e interoperable dentro del ecosistema digital, garantizando el acceso abierto a todos sus clientes y socios actuales. Scott Howe continuará al frente de la compañía como director ejecutivo, reportando directamente a Arthur Sadoun, presidente y director ejecutivo de Publicis Groupe. Los resultados de la firma se reportarán dentro del segmento de tecnología del grupo, siguiendo el modelo aplicado previamente a Publicis Sapient. Esta política de neutralidad asegura que las prácticas comerciales, los compromisos contractuales y las políticas de precios habituales permanecerán inalterados, protegiendo la privacidad de los datos de editores y anunciantes de acuerdo con las normativas vigentes.

La adquisición complementa la arquitectura tecnológica de la multinacional francesa, estructurada en torno a Publicis Sapient para la modernización de infraestructuras, Epsilon para la gestión de la identidad real del consumidor, y Marcel como la plataforma encargada de activar los flujos de trabajo internos. La suma de LiveRamp proporciona el tejido conectivo necesario para generar inteligencia propietaria y exclusiva, permitiendo a las empresas entrenar modelos de lenguaje avanzados sobre bases de información seguras y dinámicas. Con esta estrategia, la corporación busca anticiparse a las transformaciones del mercado publicitario y tecnológico, proporcionando soluciones de automatización de procesos de extremo a extremo en los entornos operativos de sus propios clientes.