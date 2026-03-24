Nuevas estrategias de marketing educativo: cómo las instituciones están aprendiendo a conectar con la Generación Z

El marketing en educación atraviesa una transformación profunda. La Generación Z no sólo consume información de manera distinta, sino que también evalúa las instituciones en función de la experiencia educativa que ofrecen, lo que obliga a universidades y centros de formación a repensar tanto su comunicación como su propuesta académica.

Desde Argentina, la agencia Worker, con amplia experiencia en instituciones como Universidad Siglo 21, Teclab y OnMex, analiza cómo están cambiando las estrategias de captación en el sector educativo y qué variables hoy influyen en la decisión de los estudiantes más jóvenes.

Las redes sociales como punto de partida

Aunque los buscadores siguen siendo relevantes, la Generación Z combina múltiples canales al investigar opciones educativas. Según el informe How Gen Z Students Discover Colleges in 2025, el 90 % de los estudiantes utiliza más de una plataforma digital durante su proceso de decisión, y una parte significativa inicia su búsqueda en redes sociales como TikTok o Instagram.

Este comportamiento convierte a las redes en espacios de descubrimiento, donde el primer contacto con una institución ocurre mediante contenidos breves, visuales y compartibles. Sin mencionar que le piden a ChatGPT o Gemini que investigue y le busque testimonios y “Cuál es la mejor universidad para estudiar Abogacia?” nunca llegan a Google.

La experiencia de estudio también es un mensaje

Más allá de la comunicación tradicional, las instituciones que logran captar la atención de la Generación Z son aquellas que muestran cómo se vive estudiar allí. Aulas virtuales, clases híbridas, simulaciones, plataformas interactivas y modalidades flexibles ya no son solo características académicas: se transforman en atributos centrales de comunicación.

“Las nuevas audiencias no solo eligen qué estudiar, también evalúan cómo van a estudiar”, explica Gabriel Uccello, cofundador de Worker. “Cuando una institución muestra sus entornos digitales, sus dinámicas de cursada y su flexibilidad académica, está hablando el idioma de la Generación Z”.

Formatos ágiles para decisiones rápidas

La Generación Z consume más video corto y contenido escaneable que textos extensos o piezas estáticas. Plataformas como TikTok o Instagram Reels se volvieron claves en las primeras etapas del interés educativo.

Las campañas que integran múltiples formatos como video, audio, interacción en comunidades digitales, etc. logran mayor impacto que aquellas centradas exclusivamente en anuncios gráficos o páginas institucionales tradicionales.

Un ejemplo reciente es el caso de Onmex, institución educativa que implementó una estrategia de contenidos en TikTok junto a Worker. La iniciativa se enfocó en videos breves que adaptan el mensaje educativo a los formatos que la Generación Z consume diariamente en redes sociales. Varias de estas piezas alcanzaron niveles virales, superando el millón de visualizaciones y generando millones de reproducciones totales. El caso muestra el potencial del video corto como canal de descubrimiento educativo y cómo estos formatos pueden convertirse en el primer punto de contacto entre las instituciones y los estudiantes de la Generación Z.

“Hoy la decisión educativa empieza mucho antes de completar un formulario”, señala Sebastián Senosiain, cofundador de Worker. “Las instituciones que entienden que deben estar presentes en los espacios digitales donde los jóvenes ya pasan su tiempo construyen una ventaja clara en el proceso de elección”.

El cambio más relevante es conceptual: el marketing educativo deja de ser solo promoción para convertirse en una extensión de la experiencia académica. Las instituciones que muestran cómo funcionan sus plataformas, cómo es la interacción con docentes y cómo se integran las herramientas digitales al aprendizaje generan mayor confianza en una generación que prioriza la flexibilidad, la tecnología y la experiencia por sobre el discurso institucional.