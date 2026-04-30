La Confederación Europea de Marketing premia la trayectoria profesional de Seth Godin

La Confederación Europea de Marketing ha otorgado su prestigioso galardón a la trayectoria profesional de 2026 a Seth Godin, una de las figuras más influyentes en la evolución de la mercadotecnia estratégica global.

Este reconocimiento anual, que en ediciones anteriores ha destacado a pensadores de la talla de Philip Kotler en 2023, Simon Sinek en 2024 y Byron Sharp en 2025, busca honrar a aquellos individuos cuya visión y aportaciones teóricas han transformado la disciplina en un pilar fundamental para las organizaciones. En esta ocasión, el proceso de selección adquirió una dimensión mucho más internacional al incorporar, además de los votos de las asociaciones miembros de Europa, las nominaciones y perspectivas de confederaciones de marketing de África y Asia, consolidando el alcance global del premio.

El anuncio y la entrega formal del reconocimiento se realizaron el pasado 27 de mayo coincidiendo con el Día Internacional del Marketing, una iniciativa global impulsada por la propia institución para poner en valor la función de esta profesión tanto en el tejido empresarial como en el desarrollo social. El evento se enmarcó dentro de la conferencia virtual que reúne a los principales líderes del sector para debatir sobre las prioridades de la industria y analizar los resultados de las investigaciones estratégicas de este año. Durante las jornadas, los expertos coincidieron en que las enseñanzas de Godin siguen vigentes y resultan indispensables para entender las nuevas formas de comunicación comercial.

Ralf Strauss, presidente de la Confederación Europea de Marketing, destacó que el autor ha desafiado de forma constante las ideas convencionales, redefiniendo la manera en que las organizaciones establecen vínculos significativos con sus audiencias. Su enfoque conceptual ha impulsado a generaciones de profesionales a abandonar las tácticas intrusivas para centrarse en la construcción de relaciones basadas en la confianza mutua, el propósito institucional y la generación de valor real para el consumidor. Estos principios, según los representantes de la confederación, cobran una relevancia todavía mayor en la actualidad, donde la saturación de mensajes exige un respeto profundo por el tiempo y la atención del público.

Por su parte, el galardonado aprovechó la distinción para reflexionar sobre la verdadera esencia de su campo de estudio, alejando la disciplina de los conceptos tradicionales de la insistencia agresiva, el ruido mediático o la simple inversión publicitaria. Para el autor, el liderazgo en este ámbito radica en un compromiso persistente por realizar un trabajo que realmente importe y tenga un impacto positivo en las personas que deciden prestar su atención. Con las herramientas tecnológicas disponibles hoy en día, el experto enfatizó que la comunidad profesional se encuentra ante la oportunidad histórica de asumir la responsabilidad de liderar el cambio cultural y empresarial mediante la creación de valor auténtico.

A lo largo de las últimas décadas, las publicaciones del autor han moldeado la mentalidad de directivos en todo el mundo, promoviendo la transición desde el viejo modelo de interrupción hacia el marketing de permiso, donde el consumidor otorga voluntariamente su consentimiento para recibir comunicaciones. Esta filosofía ha permitido humanizar la relación entre las marcas y la sociedad, transformando transacciones comerciales frías en conversaciones duraderas. La entrega de este galardón ratifica que, en un momento de constante evolución tecnológica, los fundamentos humanos que el pensador ha defendido durante toda su vida profesional siguen siendo el faro que guía a las mejores prácticas del sector.