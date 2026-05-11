Los vídeos largos en YouTube ganan reproducciones pero la retención de la audiencia cae con fuerza

El consumo de vídeo en internet está cambiando de una forma que nadie se esperaba, obligándonos a mirar la pantalla de otra manera. YouTube, la plataforma que nos ha acompañado durante décadas, se encuentra ahora mismo en una situación de lo más extraña. Resulta que las marcas y los creadores están consiguiendo que la gente haga clic en sus contenidos más que nunca, pero una vez dentro, los espectadores se cansan rápido y se marchan a otra parte. Las cifras de reproducción están por las nubes, pero la paciencia de la audiencia ha tocado fondo, lo que está provocando un verdadero dolor de cabeza a quienes intentan ganarse la vida o promocionar su negocio a través de la pantalla.

Si analizamos cómo ha evolucionado la situación entre el arranque del año pasado y el momento actual, la paradoja es bastante evidente. Las reproducciones de los formatos largos, esos vídeos tradicionales de toda la vida, han subido como la espuma, registrando un incremento del setenta y seis por ciento. Sin embargo, el tiempo que la gente pasa viendo esos mismos vídeos ha caído en picado, concretamente un treinta y siete por ciento. Como la gente se aburre antes y pasa de largo, la interacción general se ha resentido una barbaridad, desplomándose casi a la mitad. Esto se traduce en un golpe directo al bolsillo, ya que las visualizaciones que realmente generan dinero han caído con fuerza y los ingresos publicitarios se han reducido a menos de la mitad de lo que eran hace doce meses. Queda claro que conseguir que pinchen en tu vídeo ya no garantiza que el negocio funcione.

El gran culpable de este cambio de mentalidad es el éxito arrollador de los formatos verticales de corta duración. Los Shorts se han convertido en la principal vía para descubrir canales nuevos, logrando duplicar con creces sus cifras de visionado. El problema es que consumimos estas piezas de forma compulsiva y sin prestar demasiada atención, dedicándoles apenas dieciséis segundos de media frente a los casi cincuenta segundos que les otorgábamos el año pasado. A pesar de ser un suspiro, las marcas no pueden ignorar este formato, puesto que seis de cada diez visitas que recibe la plataforma llegan a través de este muro infinito de vídeos rápidos. Las vías de siempre se han quedado en un segundo plano, ya que los suscriptores de toda la vida solo representan una pequeña porción del tráfico y las búsquedas directas en la barra de texto son casi una anécdota. Casi nadie entra ya en YouTube buscando un canal concreto desde el principio.

Para no morir en el intento, los creadores tienen que aprender a hacer encaje de bolillos con el calendario de publicaciones. Subir unos cinco vídeos cortos al mes ayuda a que los contenidos largos ganen casi la mitad de visibilidad, funcionando como un buen escaparate. Sin embargo, si alguien se obsesiona y empieza a saturar el canal publicando más de treinta y cinco Shorts mensuales, el efecto se vuelve completamente en su contra, logrando los mismos resultados mediocres que si no hubiera subido ninguno. Lo mismo ocurre con la frecuencia de los contenidos tradicionales. El punto idóneo se encuentra en publicar entre dos y cuatro veces por semana. Intentar producir más para llegar a las siete publicaciones semanales exige el doble de trabajo en edición y grabación, pero la recompensa es tan pequeña que apenas se nota en el contador mensual de visitas.

A pesar de que el ochenta y tres por ciento de la atención y los comentarios se concentran en los primeros diez días de vida de un vídeo, la plataforma ofrece una ventaja que otras redes sociales no tienen, y es que los contenidos no caducan de la noche a la mañana. Una vez pasado el subidón inicial, el rendimiento se estabiliza y la pieza puede seguir sumando visionados de forma silenciosa durante meses o años. Además, las comunidades siguen creciendo a buen ritmo, especialmente en los canales más pequeños que se mueven entre los dos mil y los diez mil suscriptores, que son los que más rápido están subiendo de categoría. El verdadero reto para los creadores actuales no consiste en ver cómo meter la cabeza en el dispositivo de millones de personas, sino en encontrar la forma de ofrecer algo tan interesante que el usuario decida quedarse unos minutos más antes de deslizar el dedo hacia el siguiente vídeo.