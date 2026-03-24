YouTube Festival 2026: el impacto de los creadores de contenido en el consumo actual de video y marcas

La reciente celebración del YouTube Festival 2026 en Madrid connfirmó que la plataforma es el eje central de la cultura popular actual, un espacio donde la creatividad y el impacto comercial unen fuerzas.

Bajo el liderazgo de Lino Cattaruzzi, vicepresidente de Google Iberia, se hizo un análisis de la evolución de YouTube, de cómo lo que nació como un repositorio de vídeos se ha convertido en el principal motor del entretenimiento contemporáneo. Esto responde a un cambio estructural en los hábitos de consumo de los españoles, donde la televisión conectada ha desplazado a la programación tradicional lineal para abrazar un modelo bajo demanda en el que se prioriza la calidad y la profundidad de los contenidos por encima de la inmediatez y lo efímero, permitiendo así que las marcas se puedan comunicar orgánicamente con los usuarios e integrarse en su día a día.

Además, las cifras presentadas durante el festival dejaron clara una realidad en cuanto al alcance de YouTube en el territorio nacional, y es que, actualmente, 34 millones de personas en España acceden mensualmente a la plataforma, haciéndola parte de su vida de forma natural; lo que es realmente interesante comparándolo con el comportamiento frente a la televisión, pues en YouTube esto significa que al día hay más de 5 millones de horas de visionado. Lejos de la creencia de que los usuarios ya solo buscamos vídeos breves, más del 55% del tiempo dedicado a YouTube son precisamente vídeos que superan los 21 minutos de duración; un fenómeno que demuestra que el espectador ya está prestando más atención a los formatos largos, buscando narrativas que permiten una conexión más íntima y calmada, parecido a lo que antes podía ofrecernos el cine o la televisión, pero redefiniendo el concepto de prime time hacia una franja horaria que puede ser totalmente personalizada y de libre elección.

En cuantos a los creadores de contenido que acudieron al YouTube Fest, algunos como Nil Ojeda o Alec Hernández hablaron sobre cómo habían experimentado una profesionalización profunda en el sector, alejándose de la etiqueta de influencers para transformarse en auténticos estudios de producción con una capacidad de prescripción cultural sorprendente. Se analizaron casos de éxito como la colaboración de Nil Ojeda con PepsiCo y Cheetos para la campaña "The Other Hand", cómo ejemplo de que, cuando una marca delega la narrativa en manos de creadores de contenido que conocen a su audiencia, los resultados son tangibles.

Asimismo, Marina Rivers, Laura Escanes o Marta Riumbau acudieron al festival para reivindicar el video horizontal como el formato definitivo para construir historias con peso y trascendencia, una tendencia hacia la madurez narrativa que beneficia directamente a los anunciantes que buscan profundidad en sus comunicaciones. La apuesta por la innovación tecnológica también fue un tema central en el evento, sobre todo a través de la integración de la inteligencia artificial en los procesos creativos, para lo que se anunció la Academy by Gemini, un programa formativo pionero con sede en Madrid que busca formar a creadores emergentes en las herramientas necesarias para liderar la vanguardia digital, automatizar tareas, centrarse en la esencia artística de sus proyectos…

De la misma forma, se presentó también YouTube Creator Partnerships y su versión Boost para facilitar a las marcas la gestión de sus campañas, descubriendo talento, midiendo impacto o incluso contactando directamente con el creador. En un ecosistema donde el 79% de los espectadores afirma que YouTube es la plataforma de vídeo que mayor confianza le genera, la colaboración entre marcas y creadores es la mejor forma para construir autoridad de marca, y garantizar que el mensaje no solo llegue, sino que sea respetado y valorado por la comunidad.

Este evento sirve de ejemplo para asentar la idea de que la comunicación ya no es unidireccional, sino que se construye a través de una participación activa de la audiencia, donde el espectador es el que decide cuándo y cómo interactuar con las historias que le importan. El cierre del evento con la actuación de Lola Índigo y el dj Luc Loren, simbolizó esa unión entre el talento artístico y el soporte tecnológico, confirmando que YouTube es el socio estratégico imprescindible para cualquier organización que aspire a tener relevancia digital en un mercado tan saturado de estímulos como el actual. YouTube no solo asegura su liderazgo en el sector del vídeo, sino que redefine por completo la manera en la que el público interactúa con el entretenimiento y la publicidad en sus hogares. Esto supone una ruptura definitiva con los modelos de interrupción publicitaria tradicionales, apostando por una integración que aporta valor real al usuario y fortalece el vínculo emocional entre la marca y el público objetivo, marcando el inicio de una era donde la confianza es el activo más valioso de la industria mediática global.