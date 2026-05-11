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El scroll infinito en las redes sociales dispara las compras impulsivas entre los jóvenes españoles durante las vacaciones de verano
El scroll infinito en las redes sociales dispara las compras impulsivas entre los jóvenes españoles durante las vacaciones de verano

Por Redacción - 29 Julio 2026

El verano y la desconexión vacacional traen consigo una modificación profunda en las rutinas de los ciudadanos más jóvenes en España, quienes encuentran en los dispositivos móviles una vía de escape idónea para los momentos de inactividad. La transición hacia jornadas sin horarios escolares ni obligaciones laborales estrictas multiplica las horas de exposición frente a las pantallas, transformando el tradicional ocio estival en una pasarela continua de estímulos comerciales. Esta inmersión prolongada en las plataformas digitales, lejos de ser un mero entretenimiento inofensivo, se ha consolidado como un detonante directo de adquisiciones no planificadas, abriendo un debate necesario sobre la vulnerabilidad y la falta de reflexión que caracterizan a los nuevos modelos de consumo digital en la temporada estival.

Los datos sectoriales reflejan que los ciudadanos con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años lideran el tiempo de dedicación a las redes sociales en el país, registrando una media diaria que alcanza la hora y veintitrés minutos repartida en una variedad de plataformas. Esta presencia continuada tiene un impacto directo en la toma de decisiones cotidianas, hasta el punto de que más de la mitad de los integrantes de la generación zeta admite que los contenidos visualizados condicionan por completo sus preferencias y elecciones. Las vacaciones actúan como el escenario perfecto para que el aburrimiento momentáneo se traduzca en una navegación sin rumbo fijo, donde la frontera entre pasar el tiempo en la playa y formalizar una transacción económica prácticamente se ha disuelto.

El fenómeno alcanza una magnitud notable cuando se observa que nueve de cada diez jóvenes españoles confiesan haber adquirido algún producto de forma completamente accidental tras haberlo descubierto por azar mientras revisaban sus perfiles. Esta situación, que para las generaciones previas constituía una excepción, se ha convertido en una constante habitual para la mitad de este grupo demográfico, que experimenta este impulso de manera recurrente. Las facilidades que ofrecen las propias aplicaciones para realizar pagos inmediatos sin necesidad de abandonar la interfaz aceleran el proceso, eliminando cualquier barrera de entrada y propiciando que la compra se efectúe en cuestión de segundos.

La consolidación de las retransmisiones comerciales en vivo a través de formatos de emisión directa ha acentuado esta inmediatez, logrando capturar la atención de casi la mitad de los usuarios más jóvenes en canales como TikTok o Instagram. En estos espacios virtuales, la velocidad y la interacción en tiempo real anulan los mecanismos habituales de deliberación económica previa, sustituyéndolos por la gratificación instantánea. A este factor se suma el peso de los contenidos patrocinados, que consiguen despertar el deseo de compra recurrente en gran parte de los usuarios analizados, quienes terminan formalizando algún pedido derivado de la publicidad en redes sociales al menos una vez al mes.

Esta realidad se produce en un contexto de transformación del propio contenido digital, donde las publicaciones de carácter estrictamente personal han cedido terreno frente a los mensajes con fines comerciales. A pesar de que la actividad general de los usuarios particulares ha descendido en los últimos meses, el volumen de material publicitario y de colaboraciones con marcas ha experimentado un crecimiento histórico. Los muros digitales ofrecen hoy una densidad publicitaria sin precedentes mediante vídeos cortos promocionados que acaparan la inmensa mayoría de las visualizaciones y ocupan los huecos que deja la menor actividad social de los ciudadanos.

Lo más llamativo de este comportamiento colectivo es la plena conciencia que muestran los propios afectados sobre el exceso de impactos comerciales que reciben a diario. Una amplia mayoría de los encuestados sostiene que la presencia de anuncios en sus perfiles es excesiva, evidenciando una disonancia evidente entre el juicio crítico y la acción posterior en los mercados digitales. Durante las semanas de verano, cuando las tiendas virtuales permanecen abiertas de forma ininterrumpida en el bolsillo de cada joven, se vuelve indispensable fomentar una autogestión del tiempo libre que priorice la responsabilidad frente a los automatismos del consumo digital.

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