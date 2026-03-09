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Meta integra los agentes de Manus AI para automatizar el marketing en Instagram y WhatsApp
La adquisición de Manus por parte de Meta impulsa la inteligencia artificial autónoma para marcas

Por Redacción - 19 Marzo 2026

Meta ha dado un paso significativo en la automatización publicitaria al integrar las capacidades de Manus, una plataforma de inteligencia artificial especializada en agentes autónomos, dentro de su ecosistema de herramientas para especialistas en marketing. Esta implementación, representa la consolidación de la adquisición estratégica realizada por la compañía de Mark Zuckerberg en enero del presente año.

A diferencia de los asistentes de chat convencionales, Manus opera como un sistema de agentes capaces de ejecutar tareas complejas con un alto grado de independencia, abarcando desde el análisis profundo de datos hasta la investigación de mercado y la generación de código, funciones que ahora estarán al servicio de los anunciantes en plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp.

La integración en el Administrador de Anuncios de Meta permite que estos agentes analicen el rendimiento de las campañas en tiempo real para ofrecer recomendaciones que van más allá de los ajustes superficiales. Manus tiene la facultad de procesar grandes volúmenes de métricas publicitarias y transformarlas en visiones generales visuales, identificando brechas estratégicas y oportunidades de crecimiento que podrían pasar desapercibidas para el ojo humano. Esta capacidad analítica se traduce en una guía accionable que busca optimizar la inversión publicitaria mediante una comprensión avanzada de los requisitos de cada tarea, permitiendo que las marcas ajusten sus tácticas basándose en datos procesados por una inteligencia que comprende el contexto del mercado actual.

En el ámbito del Instagram Creator Marketplace, la tecnología de Manus introduce una capa de precisión inédita al evaluar la alineación entre las audiencias y los creadores de contenido. El sistema no solo analiza números de seguidores, sino que estudia la profundidad del compromiso y la coherencia de los mensajes para asegurar que las colaboraciones se traduzcan en resultados comerciales tangibles. Además, la herramienta proporciona notas críticas sobre la creación de contenido, ayudando a los usuarios a entender cómo mejorar sus publicaciones mediante un análisis de rendimiento que busca eliminar las fricciones habituales entre el proceso creativo y la distribución efectiva en la red social.

Por otro lado, la plataforma de WhatsApp Business se ve fortalecida con la llegada de estos agentes como socios de proyectos para lo que Meta denomina trabajo profundo y automatización de grado profesional. La versatilidad de Manus permite gestionar tareas administrativas y operativas de forma fluida; por ejemplo, si un cliente potencial contacta a una empresa, el agente puede consultar el calendario, extraer listas de precios y redactar respuestas profesionales en cuestión de segundos. Esta capacidad de trabajar en segundo plano conectando diversas herramientas permite que los profesionales del marketing reduzcan la necesidad de alternar entre múltiples aplicaciones, simplificando los flujos de trabajo y permitiendo que la atención humana se centre en la toma de decisiones estratégicas y la creatividad de alto nivel.

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