Nota de prensa Negocios y Empresas

Cámara de España y TikTok firman un convenio para impulsar las competencias digitales de los emprendedores y el crecimiento de startups
Emprendedores beneficiarios del programa de Cámara de España, Impulsa Startup, recibirán formación especializada sobre TikTok para permitirles acelerar el crecimiento de sus proyectos
Cámara de España y TikTok firman un convenio para impulsar las competencias digitales de los emprendedores y el crecimiento de startups

Por Redacción - 18 Marzo 2026

Impulsa Startup, de la Cámara de España que ofrece un itinerario completo de creación y aceleración de empresas emergentes con base tecnológica, la colaboración con TikTok incorpora una línea adicional de formación avanzada en competencias digitales, ampliando las oportunidades para los emprendedores

La Cámara de Comercio de España y TikTok han firmado un convenio de colaboración que permitirá que emprendedores del Programa Impulsa Startup optar a recibir formación especializada sobre TikTok Shop, con el objetivo de impulsar sus competencias digitales y acelerar el crecimiento de sus proyectos.

Como eje central de esta colaboración, TikTok integrará a los emprendedores del Programa Impulsa Startup de la Cámara de España en su programa formativo SOAR (Support Our Artisans and Retailers por sus siglas en inglés), una iniciativa que ofrece formación integral y personalizada en habilidades digitales, marketing social y comercio electrónico para ayudarles a iniciarse en el ecosistema de TikTok Shop, la solución de comercio electrónico impulsado por el descubrimiento integrada dentro de la plataforma. TikTok garantizará al menos cinco plazas para startups del programa, ampliables en función de la demanda.

Las startups seleccionadas recibirán una formación intensiva en TikTok Shop impartida a través de la escuela de negocios ISDI's Impact for Accelerator. La formación se llevará a cabo principalmente de forma online y constará de un total de 35,5 horas de aprendizaje intensivo y práctico que combina teoría, aplicación y mentoría personalizada con especialistas en comercio electrónico. Este enfoque personalizado garantiza que cada asistente finalice con un plan claro y accionable para alcanzar el éxito en TikTok Shop.

Ana Abade, responsable sénior de relaciones institucionales de TikTok, comenta: "Nuestro compromiso es ofrecer a los emprendedores españoles las herramientas y el conocimiento necesarios para prosperar en la economía digital. Con este programa de formación, no solo buscamos generar oportunidades para los emprendedores, sino también impulsar el crecimiento local e impactar positivamente en la economía española."

Para María Tosca, directora de Empleo, Formación y Emprendimiento en Cámara de Comercio de España, “Impulsa Startup ofrece a los emprendedores un itinerario completo de apoyo, desde la definición de la idea hasta la aceleración del proyecto. La incorporación del programa SOAR de TikTok enriquece esta propuesta de valor con formación avanzada en habilidades digitales y comercio electrónico, áreas clave para escalar con éxito en el mercado actual”.

La iniciativa busca abordar carencias críticas del ecosistema emprendedor español, ofreciendo capacitación accesible y de alta calidad en áreas clave de la economía digital. El programa SOAR, está diseñado para que los emprendedores puedan aplicar de forma inmediata los conocimientos adquiridos, convirtiéndolos en capacidades reales para hacer crecer sus negocios.

Estrategia conjunta para los emprendedores de Impulsa Startup

El Programa Impulsa Startup, puesto en marcha por la Cámara de España en 2024 y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, ofrece un itinerario completo de creación y aceleración de empresas emergentes con una base tecnológica, desarrollándose en dos fases:

Fase 1 — Crea y Crece: para emprendedores con una idea de negocio escalable que necesiten apoyo para convertirla en proyecto sólido.

Fase 2 — Despega: dirigida a startups que ya cuentan con un producto mínimo viable (MVP) o prototipo y buscan acelerar su crecimiento.

A través de la red de Cámaras de Comercio, los participantes reciben formación, asesoramiento especializado, acompañamiento personalizado y apoyo en todas las etapas de constitución, desarrollo y expansión, hasta llegar a presentar su proyecto ante posibles inversores. En 2026, serán 38 las Cámaras de Comercio que ofrecen este programa.

La colaboración con TikTok permitirá incorporar una línea adicional de formación avanzada en competencias digitales, ampliando las oportunidades de crecimiento y expansión que les brinda TikTok Shop para los emprendedores del programa.

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