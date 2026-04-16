La IA ya es la principal fuente de información para el 44% de los consumidores

La inteligencia artificial se está consolidando como el nuevo referente de visibilidad para las marcas. Según el informe Brand Influence de Onclusive, presentado en el evento Onclusive on the Road celebrado recientemente en Madrid, el 44% de los consumidores ya la utiliza como principal fuente de información.

Esto sitúa a la IA por delante de la búsqueda tradicional (31%), las webs corporativas (9%) y las plataformas de reseñas (6%). Entre quienes recurren a ella durante el proceso de compra, su uso se centra en investigar marcas, comparar productos y sintetizar opiniones, lo que convierte a las respuestas generadas por IA en un factor decisivo de influencia. Este cambio cobra aún más relevancia en un contexto donde el tráfico procedente de Google ha caído hasta un 40%.

Este escenario plantea un reto significativo para las marcas y su reputación. Es necesario adoptar un enfoque multiplataforma en el que cada espacio digital tenga peso, evitando tratar cada sistema de IA como un canal independiente —como ocurría con las redes sociales— y apostando en su lugar por una visión global. En este sentido, no se optimiza la presencia para una única IA, sino para el ecosistema completo.

Entre las conclusiones del evento destaca que la visibilidad en entornos de IA ya no depende tanto del tráfico. Incluso en la propia web corporativa, resulta esencial garantizar una carga rápida, ofrecer contenidos estructurados con datos y comparativas, y situar la información más relevante al inicio, ya que los sistemas de IA procesan el contenido de forma inmediata y en orden descendente.

Para las marcas, este cambio supone una redefinición profunda de cómo se construye la visibilidad y la influencia.

Ya no basta con posicionarse bien en buscadores o atraer tráfico a la web propia: ahora es clave formar parte de las respuestas que ofrecen los sistemas de inteligencia artificial. Eso implica entender que la decisión del consumidor puede estar mediada por un resumen generado automáticamente, donde solo aparecen unas pocas referencias y donde la marca compite no solo por ser encontrada, sino por ser mencionada.

En este nuevo entorno, la reputación adquiere un peso aún mayor. La inteligencia artificial se nutre de múltiples fuentes —medios, reseñas, contenidos corporativos y menciones en terceros— y las sintetiza en una única respuesta. Esto obliga a las marcas a cuidar de forma constante su huella digital global, ya que cualquier señal negativa o inconsistente puede influir directamente en cómo la IA las representa frente al usuario.

También cambia la lógica de los contenidos.

La información debe ser clara, estructurada y fácilmente interpretable, no solo para las personas, sino para los sistemas que la procesan. Las webs corporativas dejan de ser un destino final para convertirse en una fuente más dentro de un ecosistema de datos, donde la rapidez de carga, la calidad de la información y su organización influyen directamente en la probabilidad de ser utilizada por la IA.

Por último, este escenario empuja a las marcas a adoptar una estrategia más transversal y menos dependiente de canales concretos. La optimización ya no se dirige a una única plataforma, sino al conjunto del entorno digital. En la práctica, esto implica trabajar de forma coordinada la presencia en medios, el contenido propio, las reseñas y cualquier punto de contacto que pueda alimentar a estos sistemas, entendiendo que la visibilidad se construye ahora en múltiples capas y no en un solo canal.