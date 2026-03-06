La conquista de la atención en el Bernabéu: El marketing deportivo se reinventa en Teads, House of Sports

Durante la jornada de ayer, el Estadio Santiago Bernabéu, el templo deportivo madrileño, acogió un debate publicitario con la celebración de “Teads, House of Sports”. En un 2026 donde la fragmentación de audiencias y la saturación de impactos digitales han redefinido las reglas del juego, Teads convocó a algunos de los principales actores de la industria para analizar cómo las marcas pueden trascender la visibilidad tradicional y conquistar el activo más difícil del mercado actual: la atención de los consumidores. El evento, diseccionó el deporte no solo como espectáculo, sino como un ecosistema de datos, emociones y oportunidades tecnológicas.

Tras un café de bienvenida, que sirvió como antesala de networking, la sesión comenzó con la potencia de Álex Corretja, el extenista profesional que personificó la transición del éxito en la pista a la maestría en la comunicación; habló sobre cómo ha evolucionado la relación entre el deportista, su equipo y la audiencia. Corretja enfatizó en que el contenido deportivo en la actualidad es una conversación bidireccional y constante; una visión que nos hizo entender que el marketing deportivo ya no puede ser estático, sino que debe vibrar al mismo ritmo que la competición.

La mañana continuó con una de las intervenciones más esperadas desde el prisma del anunciante global, Nuria Giménez, Consumer Data & Digital Director for Europe de The Coca-Cola Company. Nuria puso sobre la mesa la importancia del First-party data y la personalización, hablando de la tecnología como puente para que una marca de consumo masivo logre relevancia individual en momentos de euforia colectiva. Esta transición hacia lo digital fue reforzada en el bloque central donde se presentó el potencial de Teads, subrayando cómo la plataforma omnicanal utiliza IA predictiva para identificar los instantes de máxima receptividad, especialmente en un mercado donde el 51% de los españoles ya consume deporte a través de la Televisión Conectada (CTV).

El punto álgido del debate llegó a las 12:45h con la mesa redonda "Más allá del logo: cómo las marcas pueden ganar en el territorio deportivo", moderada bajo un enfoque orientado a resultados, con la experiencia de Gema Monjas (Directora de negocio en MARCA y Radio MARCA), quien aportó la visión del medio como prescriptor de confianza; Florián Fellner (Head of Marketing & Communications en Lepas, Grupo Chery), que analizó el desafío de las nuevas marcas para ganar notoriedad en territorios competitivos; y Teresa de Lemus (Spain Associate Partner en On Strategy), quien destacado la importancia de la marca desde la consultoría estratégica. El resultado fue unánime: en la actualidad, los logotipos por sí solos ya no son suficientes si no van acompañados de una narrativa que aproveche el fenómeno de la "segunda pantalla", una realidad que permite activar campañas digitales de alto valor mientras el espectador sigue el evento principal.

En resumen, este encuentro nos deja con una clara lección para el marketing deportivo: la victoria en el entorno digital se juega en los momentos de atención pura, y como señaló Rafa Amieva, Managing Director de Teads España, el reto actual es ser relevante, aprovechando las emociones que genera el deporte para maximizar el retorno de la inversión. Este evento en el Bernabéu no solo fue una exhibición tecnológica, sino la confirmación de que Teads se ha consolidado como el socio estratégico indispensable para las marcas que buscan transformar la pasión de los fans del deporte en resultados de negocio medibles.