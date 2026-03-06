Nota de prensa Eventos

La conquista de la atención en el Bernabéu: El marketing deportivo se reinventa en Teads, House of Sports
La conquista de la atención en el Bernabéu: El marketing deportivo se reinventa en Teads, House of Sports

Por Redacción - 6 Marzo 2026

Durante la jornada de ayer, el Estadio Santiago Bernabéu, el templo deportivo madrileño, acogió un debate publicitario con la celebración de “Teads, House of Sports”. En un 2026 donde la fragmentación de audiencias y la saturación de impactos digitales han redefinido las reglas del juego, Teads convocó a algunos de los principales actores de la industria para analizar cómo las marcas pueden trascender la visibilidad tradicional y conquistar el activo más difícil del mercado actual: la atención de los consumidores. El evento, diseccionó el deporte no solo como espectáculo, sino como un ecosistema de datos, emociones y oportunidades tecnológicas.

Tras un café de bienvenida, que sirvió como antesala de networking, la sesión comenzó con la potencia de Álex Corretja, el extenista profesional que personificó la transición del éxito en la pista a la maestría en la comunicación; habló sobre cómo ha evolucionado la relación entre el deportista, su equipo y la audiencia. Corretja enfatizó en que el contenido deportivo en la actualidad es una conversación bidireccional y constante; una visión que nos hizo entender que el marketing deportivo ya no puede ser estático, sino que debe vibrar al mismo ritmo que la competición.

La mañana continuó con una de las intervenciones más esperadas desde el prisma del anunciante global, Nuria Giménez, Consumer Data & Digital Director for Europe de The Coca-Cola Company. Nuria puso sobre la mesa la importancia del First-party data y la personalización, hablando de la tecnología como puente para que una marca de consumo masivo logre relevancia individual en momentos de euforia colectiva. Esta transición hacia lo digital fue reforzada en el bloque central donde se presentó el potencial de Teads, subrayando cómo la plataforma omnicanal utiliza IA predictiva para identificar los instantes de máxima receptividad, especialmente en un mercado donde el 51% de los españoles ya consume deporte a través de la Televisión Conectada (CTV).

El punto álgido del debate llegó a las 12:45h con la mesa redonda "Más allá del logo: cómo las marcas pueden ganar en el territorio deportivo", moderada bajo un enfoque orientado a resultados, con la experiencia de Gema Monjas (Directora de negocio en MARCA y Radio MARCA), quien aportó la visión del medio como prescriptor de confianza; Florián Fellner (Head of Marketing & Communications en Lepas, Grupo Chery), que analizó el desafío de las nuevas marcas para ganar notoriedad en territorios competitivos; y Teresa de Lemus (Spain Associate Partner en On Strategy), quien destacado la importancia de la marca desde la consultoría estratégica. El resultado fue unánime: en la actualidad, los logotipos por sí solos ya no son suficientes si no van acompañados de una narrativa que aproveche el fenómeno de la "segunda pantalla", una realidad que permite activar campañas digitales de alto valor mientras el espectador sigue el evento principal.

En resumen, este encuentro nos deja con una clara lección para el marketing deportivo: la victoria en el entorno digital se juega en los momentos de atención pura, y como señaló Rafa Amieva, Managing Director de Teads España, el reto actual es ser relevante, aprovechando las emociones que genera el deporte para maximizar el retorno de la inversión. Este evento en el Bernabéu no solo fue una exhibición tecnológica, sino la confirmación de que Teads se ha consolidado como el socio estratégico indispensable para las marcas que buscan transformar la pasión de los fans del deporte en resultados de negocio medibles.

Contenidos relacionados
Kings League anuncia a Takis como nuevo patrocinador oficial de la competición
IAB Spain anuncia el Grupo de Trabajo encargado de Inspirational'26
Rafael Amieva, Managing Director Teads España: cómo adueñarse de la conversación deportiva a través del dato
Más Leídos
Cómo los expertos evalúan la calidad de las marcas de automóviles y por qué algunas conviene evitarlas
Construir autoridad de marca en tiempos de inteligencia artificial y motores de búsqueda generativos
Por qué solo el 6% de los expertos en Marketing utiliza Inteligencia Artificial
Descontento de los usuarios de YouTube ante la nueva oleada de publicidad forzada
Netflix revoluciona el mercado publicitario con su infraestructura in-house y dispara la doble inversión de agencias y marcas
LinkedIn desvela las competencias de inteligencia artificial más demandadas en el mercado
El prestigio de la industria automotriz alemana y marcas emblemáticas como AUDI se desploman en el mercado chino
Take Two confirma que la campaña de marketing y publicidad oficial de GTA 6 comenzará este verano de 2026
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
La TV en streaming en España emerge como un potente motor de confianza, recuerdo de marca e intención de compra
Más allá de la autoridad de marca: Cómo evitar el envenenamiento de datos y proteger la reputación corporativa en la era de la IA
IAB Spain anuncia el Grupo de Trabajo encargado de Inspirational'26
M&C Saatchi comienza una nueva fase corporativa tras la renuncia de su director ejecutivo Zaid Al-Qassab
Contenidos Patrocinados
Top 52: Mejores Agencias de Marketing Digital de España 2026 según los usuarios de Google
El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”
Comparativa 2026: Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratis (y por qué)
El email marketing ha llegado a 2026 en un estado de madurez que pocos canales digitales pueden igualar y estas son las mejores herramientas
ADS
Promocionados
Imprenta Rápida Online: celebra sus diez años impulsando el marketing impreso de miles de empresas
UX financiera: Cómo las formas de pago personalizadas aumentan el valor de vida del alumno en el aprendizaje digital
Más allá del CPC: cómo una estrategia de Performance Marketing real impacta en tu cuenta de resultados
Marketing y liderazgo: la dupla formativa que transforma perfiles profesionales