Amazon, LIDL, Carrefour, Druni y El Corte Inglés, marcas con mayor cuota de atención digital en 2025

La Asociación de Marketing de España, ha presentado el informe DAI Footprint 2025: Top-302 Marcas, un estudio para identificar a las compañías con mayor cuota de atención digital en España.

Las marcas que lideran el ranking son aquellas capaces de integrar estrategias omnicanal, una inversión eficiente y contenidos relevantes y creativos que generen una conexión real con el consumidor, subrayando que la atención se ha convertido en el principal activo competitivo. Para la elaboración del estudio, fueron analizados el rendimiento digital de 392 marcas entre enero y diciembre de 2025, monitorizando más de 1.400 perfiles en redes sociales, influencers, tráfico web y app, social listening, search y PR.

El Top-10 por cuota de atención digital en España lo encabeza Amazon con un 6,68%, seguido de Lidl con un 3,03%, Carrefour con un 2,98%, Druni con un 2,94% y El Corte Inglés con un 2,79%. Completan la clasificación KFC con un 2,68%, AliExpress con un 2,53%, BBVA con un 2,28%, Primor con un 2,22% y CaixaBank con un 2,15%. El informe destaca que Retail y Banca sobresalen especialmente en los ecosistemas de Web y Search, mientras que las marcas de Alimentación, Cosmética y Seguros encuentran en social media su principal vía para captar y mantener la atención digital.

El crecimiento del mercado digital, superior al 28%, ha estado impulsado principalmente por el Paid Media, que se consolida como el mayor generador de impacto, por el fuerte incremento de las visualizaciones, que aumentan cerca de un 48%, y por el auge del canal externo —influencers y usuarios—, que registra el mayor crecimiento con un 77%. En este escenario, el reto ya no es únicamente generar impactos, sino transformar esa exposición en relevancia sostenida y preferencia de marca a largo plazo.

El informe también identifica tendencias que marcarán la evolución del marketing en los próximos años. Entre ellas destacan la consolidación del contenido audiovisual como principal formato de conexión, el creciente papel de influencers y creadores de contenido como amplificadores de campañas Paid, el valor estratégico de las apps como entorno digital propio de las marcas, la irrupción de la inteligencia artificial como nuevo canal de generación de tráfico y visibilidad, y la evolución del modelo Always-On hacia dinámicas de activación más disruptivas, definidas como “Always-Drop”.

Durante el encuentro se puso de relieve que las marcas deben ir más allá del simple crecimiento cuantitativo y centrarse en crecer de forma estratégica, construyendo un posicionamiento claro y manteniendo coherencia y consistencia en todas sus acciones y contenidos.

Asimismo, se destacó que la diferenciación en el entorno actual es cada vez más compleja, por lo que resulta clave apostar por la creatividad, la claridad y la aportación de valor. En este contexto, se subrayó que no se trata de estar presente en todos los espacios, sino de hacerlo con criterio y relevancia, sin depender necesariamente de grandes figuras mediáticas para destacar.