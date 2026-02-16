Nota de prensa Eventos

Intangibles & PYME analizará cómo sostenibilidad, marca y comunicación generan valor real en las pymes
ComBoca Comunicación, Comisuras - Coherencia Estratégica y SP Sostenibilidad & Estrategia organizan el 24 de febrero en Impact Hub Madrid una jornada para analizar el papel estratégico de los intangibles en la gestión empresarial de las pymes.

Por Redacción - 19 Febrero 2026

La sostenibilidad, la marca y la comunicación han dejado de ser elementos accesorios para convertirse en factores determinantes de competitividad. Con este enfoque nace ‘Intangibles & PYME’, una jornada impulsada por ComBoca Comunicación, Comisuras - Coherencia Estratégica y SP Sostenibilidad & Estrategia que se celebrará el próximo 24 de febrero, de 10:00 a 12:30 horas, en Impact Hub Madrid-Barceló (Calle de Serrano Anguita, 13).

El encuentro abordará los retos y oportunidades que afrontan las pequeñas y medianas empresas al integrar los intangibles en su modelo de gestión y toma de decisiones. En un contexto marcado por la evolución de la normativa ESG y su impacto indirecto en la cadena de valor las pymes se ven cada vez más interpeladas a alinear sostenibilidad, reputación y posicionamiento con su estrategia de negocio, ya sea por convicción o por exigencia de mercado.

La jornada, que cuenta con la colaboración de Impact Hub Madrid y Visual Kinky, reunirá representantes de pymes, asociaciones y grandes empresas de sectores como el emprendimiento, la comunicación y consultoría, la alimentación, la producción musical, el funerario o el vitivinícola, quienes compartirán experiencias reales sobre cómo han integrado estos activos en su gestión diaria.

El encuentro será inaugurado por Susana Posada (SP Sostenibilidad & Estrategia), Augusto Leiva (Comisuras – Coherencia Estratégica), Pablo Martín (ComBoca Comunicación) y Silvia Garayoa y Ana Delgado (Impact Hub Madrid).

Posteriormente, se desarrollarán tres mesas de diálogo:

  • ‘La PYME en la cadena de suministro’, moderada por Susana Posada, con la participación de Mariví Sánchez (Nauterra) y Carlos Gallego (Grupo Albia).
  • ‘Comunicar con legitimidad: más allá de lo tangible', moderada por Pablo Martín, con Raquel Martín (Quiero), Alejandro Peñas (Pymeros) y Alejandro Gómez (Visual Kinky).
  • ‘Marca y reputación para la generación de valor', moderada por Augusto Leiva, con Ángela Cortés (DJP Music School / We Make Noise) y José Benavides (Bodegas Jiménez-Landi / Dominio de Adrada).

La jornada concluirá con la presentación del ebook ‘Sostenibilidad, Comunicación y Marca en la PYME’, una publicación que recoge reflexiones y aprendizajes prácticos para empresas que buscan integrar los intangibles en su estrategia.

