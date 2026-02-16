El Club de Creatividad impulsó la paridad y el talento joven en su edición más ambiciosa de los Premios Nacionales de Creatividad

El Club de Creatividad ha desvelado los pormenores de la próxima edición del Día C 2026, que se celebrará los días 17 y 18 de abril en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián.

Este encuentro anual, consolidado como uno de los ejes centrales de la industria publicitaria en España, adquiere una relevancia especial tras confirmarse un crecimiento sin precedentes en el volumen de inscripciones. La organización ha comunicado que se han batido récords históricos de participación, un indicador que refleja la vitalidad del sector y el interés creciente por un foro que este año se articula bajo el lema de la mirada como origen de toda transformación.

La propuesta narrativa de esta edición se centra en el concepto visual de "Ver para crear", desarrollado por la agencia LOLA MullenLowe, invitando a profundizar en la observación para transformar la realidad. La estructura del programa se dividirá en 3 pilares fundamentales: la inspiración, la publicidad y la convergencia entre innovación y tecnología.

Además, el Día C mantiene su compromiso con la equidad asegurando una representación con paridad de género, desde la formación de los jurados hasta el propio cartel de ponentes internacionales, procedentes de mercados tan diversos como Estados Unidos, Reino Unido y Turquía. Esta apuesta por la diversidad no es solo una declaración de intenciones, sino una estrategia para enriquecer el debate creativo con perspectivas globales y multidisciplinares que desafíen las reglas tradicionales de la comunicación.

Dentro del bloque dedicado a la inspiración, el festival propone la herencia cultural y las nuevas narrativas contemporáneas como temas centrales, donde figuras como Carlos Chaguaceda, responsable de comunicación del Museo del Prado, analizarán la vigencia del patrimonio histórico en la conversación social actual, mientras que, la escenógrafa Marta Pazos profundizará en la capacidad emocional de los espacios físicos.

Asimismo, se contará con la iniciativa Más Mujeres Creativas, que aportará también una visión crítica necesaria para la construcción de relatos sociales más justos y representativos. No obstante, el broche de oro en este apartado lo pondrá J. A. Bayona, quien compartirá su experiencia en la creación de grandes producciones capaces de conectar con audiencias globales sin perder la emoción, demostrando que la ambición técnica debe estar siempre al servicio del corazón del espectador.

En cuanto a la parte publicitaria, se confirmó que se contará con la visión de líderes internacionales que están redefiniendo los límites de la comunicación comercial a través de la experimentación constante; desde Los Ángeles llegará Alvin Cruz, Sherina Florence desde Londres… Por otro lado, la innovación tecnológica se abordará durante el Día C desde una perspectiva estratégica con expertos como Carlos Fenollosa, quien invitará a una reflexión sobre el uso de algoritmos para evitar la creación por inercia, y Miguel Espada, centrado en el diseño de futuros de marca que integren robótica y datos de manera orgánica para generar experiencias de usuario memorables y profundamente humanas.

El festival terminará el sábado 18 de abril con la Gala de entrega de los Premios Nacionales de Creatividad 2026, un acto que no solo reconocerá las piezas más brillantes del último año en las categorías profesionales, sino que también pondrá el foco en el relevo generacional a través de los premios a Jóvenes Creativos y el prestigioso Premio Juan Mariano Mancebo.

Como novedad institucional, el club ha reforzado este año los beneficios para sus integrantes, ofreciendo accesos prioritarios a los socios profesionales y permitiendo a los estudiantes que se integren plena y gratuitamente en la experiencia del festival. Una integración en espacios de networking y activaciones exclusivas, que crearán un puente entre el talento emergente y las figuras más consolidadas de la industria publicitaria, garantizando así la transferencia de conocimiento y la evolución constante de la comunidad creativa nacional.