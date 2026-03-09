IAB Spain anuncia el Grupo de Trabajo encargado de Inspirational'26

Miguel Pereira, Socio Fundador y Presidente Ejecutivo de Darwin & Verne y Phileas, será otro año más el Presidente del Grupo de Trabajo de Inspirational’26, dentro del mandato de dos años por el que se rige esta posición

IAB Spain , la asociación de publicidad, marketing y comunicación digital en España, ha anunciado la composición del Grupo de Trabajo de Inspirational’26, la cita de referencia de la industria digital, cuya próxima edición tendrá lugar del 27 al 29 de octubre en formato híbrido en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Al frente del Grupo de Trabajo repite, por segundo año consecutivo, Miguel Pereira, Socio Fundador y Presidente Ejecutivo de Darwin & Verne y Phileas, consolidando así una presidencia marcada por la integración de creatividad, innovación y visión estratégica del negocio.

El Grupo de Trabajo de Inspirational’26 reúne además a profesionales que representan distintos vértices del ecosistema digital -agencias, medios de comunicación, anunciantes, plataformas tecnológicas y consultoría-, reforzando el carácter transversal del evento:

Abel Delgado, Business & Innovation Director en Havas Play.

Carmen Bustos , Socia Fundadora de Soulsight y Wander .

Inés Arnal, Chief Marketing Officer en Restaurant Brands Europe.

Jaime García, Director en Retina (Prisa Media).

Jaime Pérez-Seoane, Managing Partner en Grupo GO.

Juan de los Ángeles, Socio Consultor en Zink Innovation & Trends.

Melisa Álvarez , Head of Content Strategy en El Corte Inglés .

Pedro Ample, CEO y Director Creativo en Contento.

Pilar Sánchez, Head YouTube Creators & Agencies en YouTube Spain.

Por parte de IAB Spain, forman parte del Grupo de Trabajo:

Vicente Femenía, Responsable del evento Inspirational y Responsable de Eventos & Formación.

Reyes Justribó, Directora General.

Belén Acebes, Directora de Operaciones.

Eco Muñoz, Ejecutiva de Eventos y Formación.

Alonso Caro, Ejecutivo de Eventos y Formación.

Para Miguel Pereira, Presidente del Grupo de Trabajo Inspirational’26: “Vivimos un momento de profunda transformación en la industria del marketing y la comunicación digital. Las tecnologías, los modelos de negocio y las formas en que las marcas se relacionan con las personas están cambiando a una velocidad sin precedentes, lo que nos obliga a evolucionar constantemente. Desde el Grupo de Trabajo de Inspirational’26 asumimos el compromiso de ofrecer a la audiencia sesiones verdaderamente inspiradoras, con contenido genuinamente relevante que invite a reflexionar y contribuya a la evolución de la industria. Además, afrontamos con ambición el reto de estar a la altura de las cifras récord que alcanzamos el año pasado en todos los aspectos. Agradezco a IAB Spain el darme el privilegio de presidir este fantástico equipo de trabajo”.

En los próximos meses, el Grupo de Trabajo definirá el propósito y concepto creativo de Inspirational’26, así como la configuración de sus espacios temáticos y el programa de ponencias. El objetivo es impulsar la evolución del ecosistema digital en un contexto marcado por la aceleración tecnológica y el impacto creciente de la inteligencia artificial en el marketing y la industria publicitaria. A ello se suma la redefinición de los modelos de negocio, el papel cada vez más decisivo de las redes sociales, plataformas y creadores de contenido en la relación entre marcas y audiencias, así como una mayor exigencia en ámbitos clave como la gestión responsable de los datos y la sostenibilidad.

En palabras de Reyes Justribó, Directora General de IAB Spain: “Inspirational’26 refleja nuestra apuesta por seguir impulsando a la industria en una etapa de enorme oportunidad y evolución. Hemos configurado un Grupo de Trabajo plural, con perfiles complementarios y una visión compartida: generar conversaciones relevantes y conocimiento práctico que ayude a marcas, agencias, medios y plataformas a tomar decisiones más estratégicas y transformadoras. Nuestro objetivo es que Inspirational no solo anticipe tendencias, sino que contribuya activamente a construir una industria más competitiva, responsable y preparada para liderar el futuro”.