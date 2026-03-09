M&C Saatchi comienza una nueva fase corporativa tras la renuncia de su director ejecutivo Zaid Al-Qassab

La estructura corporativa de M&C Saatchi, referente indiscutible en el ámbito global de la publicidad y el marketing, se enfrenta a una fase de transición significativa.

La compañía acaba de hacer oficial la salida de Zaid Al-Qassab, quien hasta la fecha ejercía como director ejecutivo. Esta decisión, formalizada por mutuo acuerdo entre las partes, estipula que el ejecutivo concluirá sus responsabilidades y abandonará el consejo de administración el próximo 31 de marzo. La noticia marca el final de un periodo caracterizado por una profunda reestructuración operativa bajo su liderazgo, tiempo durante el cual impulsó la consolidación de más de cuarenta entidades independientes en cinco regiones geográficas interconectadas, además de ejecutar los primeros movimientos de fusiones y adquisiciones de la organización en siete años y el despliegue de su nueva propuesta estratégica denominada Cultural Power.

Ante la vacante que dejará Al-Qassab en la dirección ejecutiva, el consejo de administración ha activado los mecanismos de sucesión necesarios. Dame Heather Rabbatts, quien desempeña funciones como presidenta no ejecutiva, asumirá el rol de presidenta ejecutiva con carácter interino. Su responsabilidad principal durante este periodo será garantizar la continuidad operativa, salvaguardar la ejecución de la hoja de ruta de crecimiento trazada por la empresa y brindar soporte directo al equipo de liderazgo senior. Para asegurar una gestión fluida durante esta fase, se ha instaurado un consejo operativo compuesto por miembros clave de la dirección, quienes supervisarán las actividades cotidianas mientras se lleva a cabo un proceso de búsqueda formal y exhaustivo para identificar al perfil idóneo que ocupará la dirección ejecutiva de manera definitiva.

Simultáneamente, la firma ha reforzado su estructura de gobernanza con la incorporación estratégica de nuevos perfiles en su consejo. Se ha anunciado el nombramiento inmediato de Vinodka Murria como directora no ejecutiva y vicepresidenta, junto a Nicholas Shott, quien se une como director no ejecutivo independiente.

La llegada de Murria resulta especialmente relevante dada su destacada participación accionarial en la compañía; al 6 de marzo de 2026, su posición representaba el 11,8% del capital social emitido, además de mantener una influencia adicional a través de su rol en AdvT, entidad que posee otro 9,8% de la firma. Por su parte, Shott aporta una dilatada trayectoria de más de tres décadas en el sector financiero, habiendo ocupado puestos de alta responsabilidad en firmas como Lazard. Cabe destacar que, para disipar cualquier incertidumbre en el mercado, AdvT ha confirmado formalmente que no tiene intención alguna de presentar una oferta de adquisición por M&C Saatchi, sometiéndose voluntariamente a las restricciones que impone la normativa vigente sobre adquisiciones y fusiones.

La etapa que inicia la compañía se perfila como un ejercicio de estabilización y proyección de valor. Dame Heather Rabbatts ha subrayado la solidez del modelo operativo que deja el ejecutivo saliente, enfatizando que la organización se encuentra hoy más integrada y preparada para ofrecer soluciones complejas a sus clientes. Con presencia en mercados clave de Reino Unido, Europa, Oriente Medio, Asia-Pacífico y América, M&C Saatchi mantiene su enfoque en áreas especializadas de publicidad, consultoría y medios, apostando por mantener su relevancia internacional desde su sede en Londres bajo la supervisión interina de su actual presidenta ejecutiva.