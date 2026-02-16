BlaBlaCar presenta su nueva identidad visual que materializa su ambición como plataforma global de viajes

BlaBlaCar, la plataforma de viajes compartidos líder en el mundo, presenta hoy una evolución en su identidad de marca. Ocho años después de su última actualización, esta imagen modernizada refleja la ambición de la compañía de convertirse en la aplicación de referencia para todos los viajes compartidos, integrando el coche compartido, el autobús y el tren en una experiencia de movilidad global.

Una identidad al servicio de una visión multimodal

Desde su creación, BlaBlaCar ha convertido el coche compartido en un hábito global. Lo que comenzó como una startup pionera es hoy el referente de movilidad en numerosos países. Actualmente, la plataforma aspira a convertirse en el punto de venta único para viajar a cualquier lugar al mejor precio. Esta evolución estratégica requería una identidad visual capaz de unir las diferentes alternativas de transporte que integra hoy BlaBlaCar de forma coherente y diferenciada.

"Nuestra marca tenía que evolucionar para reflejar lo que somos hoy: una plataforma de viajes global", explica Caroline Wilsford, Directora de Marketing de BlaBlaCar. “Queríamos una identidad que fuera única y consistente en todos nuestros mercados, sin dejar de ser fieles a nuestra misión: hacer que cualquier lugar sea accesible para todo el mundo".

El emblemático símbolo de las comillas, que refleja la conversación y las letras 'B' de BlaBla, refuerza hoy más que nunca el valor de la comunidad. Más allá de simbolizar el encuentro entre conductor y pasajero, estas comillas evolucionan para ser el eje de una experiencia de viaje sin interrupciones, capaz de conectar cualquier punto A con un punto B.

‘True Blue’: Una energía eléctrica y accesible

En el centro de esta renovación, la nueva identidad cromática de BlaBlaCar se articula en torno al True Blue (#0071EB). Este azul distintivo aporta una vitalidad renovada a la marca. Más allá de la estética, la elección de esta paleta responde a un objetivo de modernización e inclusión.

El fuerte contraste de los nuevos colores garantiza una mejor legibilidad para todos los usuarios, incluyendo a personas con discapacidad visual, anticipándose a los futuros estándares de accesibilidad digital. Esta evolución viene acompañada de la adopción de la tipografía GT Eesti, que aporta mayor nitidez en todas las plataformas digitales.

Este cambio supone también una ruptura con los códigos gráficos históricos. BlaBlaCar deja atrás sus personajes ilustrados —fundamentales en su día para explicar el concepto de carpooling— para adoptar a un estilo visual más cercano, vital y emocional. Al apostar por una imagen más cálida y humana, la marca busca conectar con la emoción y la alegría que se siente ante un nuevo viaje, sea cual sea el destino.

La implementación de esta nueva identidad visual comienza hoy mismo en el sitio web y las aplicaciones móviles de BlaBlaCar (iOS y Android), así como en todos los canales de comunicación de la marca.