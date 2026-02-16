Nota de prensa Branding

BlaBlaCar presenta su nueva identidad visual que materializa su ambición como plataforma global de viajes

Por Redacción - 16 Febrero 2026

BlaBlaCar, la plataforma de viajes compartidos líder en el mundo, presenta hoy una evolución en su identidad de marca. Ocho años después de su última actualización, esta imagen modernizada refleja la ambición de la compañía de convertirse en la aplicación de referencia para todos los viajes compartidos, integrando el coche compartido, el autobús y el tren en una experiencia de movilidad global.

Una identidad al servicio de una visión multimodal

Desde su creación, BlaBlaCar ha convertido el coche compartido en un hábito global. Lo que comenzó como una startup pionera es hoy el referente de movilidad en numerosos países. Actualmente, la plataforma aspira a convertirse en el punto de venta único para viajar a cualquier lugar al mejor precio. Esta evolución estratégica requería una identidad visual capaz de unir las diferentes alternativas de transporte que integra hoy BlaBlaCar de forma coherente y diferenciada.

"Nuestra marca tenía que evolucionar para reflejar lo que somos hoy: una plataforma de viajes global", explica Caroline Wilsford, Directora de Marketing de BlaBlaCar. “Queríamos una identidad que fuera única y consistente en todos nuestros mercados, sin dejar de ser fieles a nuestra misión: hacer que cualquier lugar sea accesible para todo el mundo".

El emblemático símbolo de las comillas, que refleja la conversación y las letras 'B' de BlaBla, refuerza hoy más que nunca el valor de la comunidad. Más allá de simbolizar el encuentro entre conductor y pasajero, estas comillas evolucionan para ser el eje de una experiencia de viaje sin interrupciones, capaz de conectar cualquier punto A con un punto B.

‘True Blue’: Una energía eléctrica y accesible

En el centro de esta renovación, la nueva identidad cromática de BlaBlaCar se articula en torno al True Blue (#0071EB). Este azul distintivo aporta una vitalidad renovada a la marca. Más allá de la estética, la elección de esta paleta responde a un objetivo de modernización e inclusión.

El fuerte contraste de los nuevos colores garantiza una mejor legibilidad para todos los usuarios, incluyendo a personas con discapacidad visual, anticipándose a los futuros estándares de accesibilidad digital. Esta evolución viene acompañada de la adopción de la tipografía GT Eesti, que aporta mayor nitidez en todas las plataformas digitales.

Este cambio supone también una ruptura con los códigos gráficos históricos. BlaBlaCar deja atrás sus personajes ilustrados —fundamentales en su día para explicar el concepto de carpooling— para adoptar a un estilo visual más cercano, vital y emocional. Al apostar por una imagen más cálida y humana, la marca busca conectar con la emoción y la alegría que se siente ante un nuevo viaje, sea cual sea el destino.

La implementación de esta nueva identidad visual comienza hoy mismo en el sitio web y las aplicaciones móviles de BlaBlaCar (iOS y Android), así como en todos los canales de comunicación de la marca.

Contenidos relacionados
Cloudworks renueva su identidad corporativa para reforzar su evolución en el sector flex
Brand Safety: la reputación corporativa y la seguridad de marca se consolidan como ejes estratégicos del marketing digital y de la confianza del consumidor
Brasil presenta la identidad visual oficial y nuevo logotipo para el mundial femenino de fútbol del año 2027
Más Leídos
La marca japonesa Mazda se convierte en el nuevo referente de seguridad automotriz superando a Volvo
OpenAI triplica el CPM de otras plataformas consolidadas para anunciarse en ChatGPT
Me gusta Coca-Cola y no voy a cambiar a Pepsi, aunque su publicidad sí sabe bien: cumple el objetivo de aumentar el mental availability
Las agencias ya no compran atención: la construyen con comunidades gracias al UGC
Marketing 2026: Claves Estratégicas para Construir Relevancia, Confianza y Preferencia
Mercadona domina el mercado español al concentrar la mitad de las ventas de marca blanca
Aunque la IA ya es omnipresente en marketing, el 99% de los especialistas aún no la integra plenamente en sus operaciones y estrategias globales
La inteligencia artificial se consolida como el activo estratégico de las empresas en 2026
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
El Club de Creatividad impulsó la paridad y el talento joven en su edición más ambiciosa de los Premios Nacionales de Creatividad
El fenómeno del Social Commerce ha redefinido las reglas de descubrimiento de productos
El fin del monopolio publicitario de las grandes agencias que dominaban Madison Avenue
Perplexity quiere crecer sin anuncios al considerar que la publicidad perjudica la confianza del usuario
Contenidos Patrocinados
Comparativa 2026: Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratis (y por qué)
El email marketing ha llegado a 2026 en un estado de madurez que pocos canales digitales pueden igualar y estas son las mejores herramientas
Cuando el merchandising corporativo deja de ser un regalo y se convierte en estrategia de marca
La revolución conversacional de los datos en 2026: la IA como copiloto estratégico
ADS
Promocionados
UX financiera: Cómo las formas de pago personalizadas aumentan el valor de vida del alumno en el aprendizaje digital
Más allá del CPC: cómo una estrategia de Performance Marketing real impacta en tu cuenta de resultados
Marketing y liderazgo: la dupla formativa que transforma perfiles profesionales
6 razones para actualizar los plugins de tu web periódicamente