Cloudworks renueva su identidad corporativa para reforzar su evolución en el sector flex

Cloudworks refuerza su posicionamiento premium, local y cercano con un cambio de imagen de marca alineado con un modelo basado en la calidad, la personalización y la relación directa con sus clientes.

La nueva imagen corporativa de Cloudworks hace más visible su forma de trabajar y supone un sistema flexible y coherente, preparado para crecer manteniendo su identidad y reconocimiento.

Cloudworks, empresa de coworking fundada en 2015 en Barcelona, ha presentado su nueva identidad corporativa. Tras más de una década de trayectoria, esta evolución natural y consciente de su marca busca expresar con mayor claridad una realidad que ya existía: una manera de trabajar más flexible, humana y consciente en espacios diseñados para crecer y conectar.

La evolución de su imagen de marca se produce en un contexto de crecimiento junto a sus clientes, cada vez más corporativos, pero manteniendo la conexión con startups y compañías en crecimiento. Esta diversidad de perfiles requería una marca capaz de representarlos a todos y de hacerlos sentir que forman parte de una comunidad.

En este tiempo, Cloudworks ha experimentado una gran transformación, consolidándose como operador de coworking y oficinas privadas, y ha ampliado su oferta de servicios hacia eventos corporativos, e implementaciones de marca en distintos formatos y canales. Todo ello desde un enfoque alineado con su condición de empresa B Corp, en un sector que ha madurado y se ha vuelto más competitivo.

En este contexto, la compañía compite desde un modelo premium, local y cercano, donde la calidad, la personalización y la relación directa con los clientes marcan la diferencia. Para Verónica González, Head of Brand & Marketing de Cloudworks, “la nueva identidad está pensada para acompañar la experiencia Cloudworks en cada detalle, desde la señalética hasta el tono con el que nos expresamos. Más que un cambio visual, es una herramienta para reforzar lo que se vive dentro de nuestros espacios”.

Qué cambia y qué permanece

El rebranding de Cloudworks implica cambios visibles en la identidad visual, ahora más audaz, versátil y cercana; en el tono, más humano, empático y directo; y en la forma de contar la historia de la compañía, poniendo el foco en las experiencias reales de quienes forman parte de Cloudworks.

Sin embargo, se mantiene intacto el propósito de la compañía: la creación de espacios donde las personas y las ideas pueden desarrollarse por completo; su compromiso con la comunidad y la sostenibilidad, así como su pasión por el diseño, el bienestar y el cuidado de los detalles.

Desde Hey, el estudio de diseño que ha acompañado a Cloudworks en la creación de una nueva identidad visual, Verònica Fuerte, Fundadora y Directora Creativa, reconoce que “antes la marca hablaba desde un lugar emergente; hoy necesita una voz más sólida, estructurada y segura, sin perder cercanía. Esta evolución también se expresa en una paleta de color más rica y contrastada, capaz de convivir con múltiples contextos, dar carácter a cada espacio y reforzar la experiencia diaria de la comunidad”.

Una marca preparada para el presente y el futuro

Marta Gràcia, CEO de Cloudworks, señala que “el sector flex ha dejado de ser experimental y que hoy las empresas buscan fiabilidad, consistencia y partners capaces de entender su negocio, no sólo ser proveedores de espacio de trabajo. En este escenario, el trabajo de Cloudworks consiste en eliminar fricciones para que los equipos puedan centrarse en lo importante”.

La evolución de la marca de Cloudworks acompaña esta madurez del sector y hace más visible cómo la empresa trabaja y por qué muchos clientes la eligen. El resultado es un sistema de marca flexible, preparado para crecer sin perder identidad y diseñado para operar con coherencia en múltiples espacios, canales y escalas, con una identidad contemporánea —física y digital— con una estructura sólida que garantiza consistencia, flexibilidad y reconocimiento a largo plazo.