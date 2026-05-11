Conoce a los ganadores de la XVIII edición de los Premios Nacionales de Marketing

¡Ya conocemos a los ganadores de la XVIII edición de los Premios Nacionales de Marketing! Este año hemos vivido una edición especialmente emocionante. Desde WAH Show Madrid, socio estratégico de AMKT y patrocinador de los Premios, celebramos los 18 años de los galardones que, durante casi dos décadas, han reconocido a las marcas, empresas y profesionales que mejor han sabido demostrar el valor del marketing como motor de crecimiento, innovación y transformación.

Bajo el hilo conductor «Recordarás dónde estabas cuando cumplimos 18», compartimos una noche llena de recuerdos, emoción y visión de futuro. Una noche que nos permitió echar la vista atrás para recordar algunos de los momentos que han marcado la historia de AMKT y de los propios Premios Nacionales de Marketing, pero también para imaginar juntos cómo será el futuro de una disciplina que no ha dejado de evolucionar.

Porque, más allá de los galardones, esta XVIII edición ha sido una oportunidad para celebrar el camino recorrido, reconocer a quienes están impulsando el presente del marketing y recordar que, después de 18 años, todavía queda mucho por construir.

Palmarés completo de la XVIII edición de los Premios Nacionales de Marketing:

Los galardonados de esta XVIII edición representan algunas de las estrategias más destacadas del año y son el reflejo de cómo el marketing continúa evolucionando para impulsar la innovación, el crecimiento y la competitividad de las organizaciones:

Categoría Estrategia integral de marketing | Patrocinada por Publicis Groupe

Oro: Sony Music | Rosalía – Lanzamiento integrado de LUX.

Plata: LALIGA | «42 legados, 42 formas de ganar».

Bronce: Uber Eats | Get Almost, Almost Anything 2.0.

Construcción de Marca (2-3 AÑOS) | Patrocinada por ElPozo Alimentación

Oro: LALIGA | «42 legados, 42 formas de ganar».

Plata: Moeve | Este futuro tiene futuro.

Bronce: Mapfre | El momento de la verdad.



Categoría Experiencia cliente | Patrocinada por Adobe y t2ó one

Oro: IKEA | Design your sleep, while sleep.

Plata: ILUNION | Gobernar la experiencia como sistema en la complejidad.

Bronce: Barceló Experiences | Barceló Experiences.



Categoría Innovación en la propuesta de valor | Patrocinada por laliga

Oro: Estrella Galicia | Huebox, el nuevo tirador de cerveza para casa.

Plata: IKEA | Second hand Marketplace .

Bronce: IKEA | Design your sleep, while sleep.

Categoría Publicidad y comunicación comercial | Patrocinada por vocento medios

Oro: ESIC University | Culpable.

Plata: Sony Music | ROSALÍA – LUX – Cover Reveal.

Bronce: Iberia | El vuelo de Clara y Mateo.

Categoría Estrategia de ventas | patrocinada por la vaguada centro comercial

Oro: Repsol | Repsol Luz – «Misma luz, otra energía».

Plata: MediaMarkt | Cuando el marketing se convierte en decisión de ventas: la estrategia full commerce de MediaMarkt.

Bronce: Ahorramas | Afianzar Ahorramas en un terreno desconocido.

Categoría Patrocinios y alianzas | Patrocinada por sponso

Categoría Startup | Patrocinada por mccann worldgroup y mediaplus equmedia

Oro: LIUX | LUIX, un acto de fe.

Plata: Ai Merengue | Ai Merengue – RTC (Real Time Content) & Artificial Intelligence .

Bronce: Mama Pottery Café | Estrategia de marketing para lanzar y escalar una nueva categoría experiencial.

Categoría Mejor Equipo de Marketing

También se entregó el galardón al Mejor Equipo de Marketing, que recayó en ElPozo Alimentación, destacando la importancia del trabajo en equipo como motor de creatividad y eficiencia.

Categoría Líder Empresarial Impulsor del Marketing

Además, el jurado reconoció a Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente Ejecutivo de Pascual, como Líder Empresarial impulsor del Marketing, por su liderazgo, visión y su compromiso con la evolución del sector.

Categoría Gran Premio Nacional de Marketing

Además, como ya mencionamos, el máximo galardón otorgado fue para IKEA. El premio se decidió en base a la suma de puntos obtenidos por cada premiado, según el siguiente criterio: Oro (15 puntos), Plata (8 puntos) y Bronce (3 puntos).

¡Enhorabuena a todos los ganadores!

Una celebración del camino recorrido y de todo lo que está por venir

La XVIII edición de los Premios Nacionales de Marketing ha supuesto mucho más que la entrega de unos galardones. Ha sido una oportunidad para reconocer a las marcas, empresas y profesionales que están impulsando la evolución de nuestra disciplina, pero también para poner en valor una historia compartida construida durante 18 años por miles de personas que creen en el marketing como motor de crecimiento, transformación e impacto positivo.

Alcanzar la mayoría de edad no significa llegar a una meta, sino abrir una nueva etapa. Una etapa en la que el marketing seguirá desempeñando un papel fundamental para ayudar a las organizaciones a crecer, innovar y conectar con una sociedad en constante cambio.

Después de 18 años reconociendo el mejor marketing de España, una cosa quedó clara durante la noche: esto no es un punto final. Es el comienzo de todo lo que está por venir.

Gracias a quienes lo hacen posible

Desde la Asociación de Marketing de España queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los socios estratégicos patrocinadores, patrocinadores, colaboradores y medios colaboradores que han hecho posible la celebración de esta XVIII edición de los Premios Nacionales de Marketing.

Su compromiso, apoyo y confianza han sido fundamentales para llevar a cabo esta cita imprescindible para el sector, y para continuar impulsando juntos el valor del marketing como motor de transformación económica, empresarial y social.

Gracias por acompañarnos en este camino y por compartir con nosotros la visión de un marketing con propósito, innovación y con impacto.