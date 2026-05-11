Absolut ICON es la nueva campaña inspirada en el universo visual de Madonna y su música

La llegada del verano transforma a Madrid en el epicentro internacional de la diversidad, un momento del año en el que sus calles se inundan de celebración y memoria colectiva. El Orgullo de Madrid no representa únicamente una manifestación festiva, sino que se consolida como una cita indispensable para la reivindicación de la identidad personal y la expresión libre de condicionamientos sociales. En esta ocasión, la festividad coincide con un hito musical largamente esperado por los seguidores de la cultura pop, el lanzamiento del nuevo trabajo discográfico de Madonna, titulado Confessions II. Este lanzamiento ha propiciado la unión de la artista estadounidense con Absolut, una firma que comparte con ella un historial prolongado de apoyo a la creatividad y a la visibilización del colectivo LGTB+.

La colaboración se fundamenta en una visión compartida que sitúa a la pista de baile como el territorio definitivo para la emancipación personal. A lo largo de su trayectoria, la cantante ha empleado sus composiciones y sus puestas en escena para cuestionar las convenciones establecidas, ofreciendo un refugio conceptual y un altavoz a los sectores que tradicionalmente han permanecido apartados de los focos principales. De manera paralela, la marca de origen sueco ha estructurado gran parte de su identidad corporativa en torno al mecenazgo artístico y al activismo social, una labor que comenzó formalmente en la década de los ochenta y que la ha llevado a colaborar con creadores de la talla de Keith Haring o Mickalene Thomas. Esta trayectoria conjunta dota de una legitimidad histórica a una alianza que busca recuperar el valor del encuentro físico y la desconexión digital en los espacios de ocio nocturno.

Una campaña visual inspirada en el legado artístico

El desarrollo conceptual de este proyecto ha corrido a cargo del estudio creativo Special Offer, el equipo que también ha diseñado la identidad visual de Confessions II. El resultado de este trabajo conjunto se concreta en la campaña Absolut ICON, una propuesta que reinterpreta la icónica silueta de la botella de la marca bajo los códigos estéticos del nuevo álbum de la artista. Esta pieza artística funciona como un puente generacional que conecta la nostalgia de las décadas doradas de la música de baile con las tendencias contemporáneas de la cultura urbana, demostrando la vigencia de ambos referentes en la actualidad.

La propia artista ha manifestado que el concepto detrás de su nuevo disco entiende la pista de baile como un espacio ritual de conexión humana. La intención principal de esta alianza es invitar a los asistentes a los eventos de este verano a postergar el uso de los dispositivos móviles para concentrarse en la experiencia de la música y el movimiento compartido. El proyecto pretende así devolver a los clubes su función original de espacios de comunión y refugio para la diversidad.

Coctelería con identidad musical

La celebración de este lanzamiento musical se traslada también a la barra mediante una serie de combinados diseñados específicamente para la ocasión, los cuales emplean variantes de la marca como base de su composición. Entre estas propuestas destaca el cóctel Absolut Madonna, que combina una parte y media de la edición Tabasco con una medida de zumo de limón, media medida de jarabe simple y media de Triple Sec, todo ello agitado en coctelera con hielo y servido tras un doble colado en una copa de martini adornada con una rodaja de limón. Para quienes buscan intensificar los matices especiados, el Absolut Hot Sauce propone mezclar una parte y media de la variedad Tabasco, una parte de zumo de limón y tres cuartos de sirope de agave, sirviendo la mezcla sobre un vaso con hielo cuyo borde se encuentra previamente decorado con especias cajún, rematado con una rodaja de lima y una tira opcional de chile.

Las opciones frutales y los clásicos de la cultura nocturna completan la carta con propuestas como el Absolut Confessions Cosmo, una reinterpretación del tradicional cosmopolita que junta una parte y media de la versión Citron, media parte de Triple Sec, media de zumo de lima y media de zumo de arándanos azucarado, servido tras un enérgico batido en una copa de cóctel y perfumado con una tira de piel de naranja. Por último, haciendo alusión directa a uno de los grandes éxitos de la trayectoria de la cantante, el Absolut Ex-spresso Yourself recurre a la receta clásica del espresso martini mediante la combinación de dos partes del destilado original, una parte de licor Kahlúa y una parte de café expreso recién extraído, agitando la mezcla hasta alcanzar la temperatura ideal para ser servida en una copa de martini previamente enfriada, coronando la presentación con tres granos de café enteros.

El origen del destilado y su vínculo con el arte

La relevancia de esta acción radica en la historia de un producto que transformó la percepción del destilado premium desde su introducción en el mercado internacional a finales de los años setenta. Elaborado en la localidad sueca de Åhus, el proceso de fabricación se sustenta en el uso de agua local y trigo de invierno, un grano caracterizado por su resistencia que se siembra durante los meses de otoño y madura bajo los mantos de nieve del invierno nórdico. La pureza del líquido se logra a través del método de destilación continua, una técnica implementada originalmente en el siglo XIX por el empresario Lars Olsson Smith, que permite procesar el alcohol de manera indefinida para eliminar cualquier tipo de impureza.

Este rigor técnico se complementó con una estrategia que alteró los códigos tradicionales de la publicidad al fusionar el producto con el arte contemporáneo. Al asociarse con cientos de artistas vanguardistas a lo largo de las últimas cuatro décadas, la marca consiguió que su envase fuera percibido como un lienzo en blanco para la expresión de ideas avanzadas y progresistas. La colaboración actual con el lanzamiento del disco de la artista estadounidense no hace sino dar continuidad a un recorrido histórico que utiliza la cultura popular como una herramienta para el cambio social y el entendimiento colectivo.