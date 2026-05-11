El regreso de Mourinho inspira la nueva campaña publicitaria de Volkswagen junto al Bernabeu

La Plaza de los Sagrados Corazones de Madrid se ha convertido en el escenario de una de las acciones publicitarias más audaces del año, aprovechando el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid para captar la atención de miles de viandantes y aficionados al fútbol. La marca automovilística alemana Volkswagen ha instalado una lona de grandes dimensiones en los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu que juega con la expectación deportiva del momento. Con el mensaje impreso “Vuelve The Special One”, el anuncio simula rendir homenaje al carismático técnico portugués, conocido mundialmente por ese sobrenombre desde su etapa en el Chelsea, aunque la verdadera intención de la campaña va mucho más allá del ámbito estrictamente futbolístico.

Detrás de este juego de palabras y de la enorme expectación generada se esconde la presentación oficial del nuevo ID. Polo, el modelo cien por cien eléctrico con el que la firma germana busca redefinir su presencia en el segmento de los vehículos urbanos sostenibles. La estrategia publicitaria, diseñada y desarrollada por la agencia creativa Bernbach, perteneciente a Omnicom PR Group, utiliza la ironía y el sentido de la oportunidad para desviar los focos desde el entrenador luso hacia el nuevo utilitario de batería. Al postular al vehículo como el auténtico y renovado portador del título, la compañía consigue enlazar la conversación social sobre el club blanco con las virtudes de su último lanzamiento tecnológico.

La ubicación de la lona no responde a la casualidad, sino a una planificación milimétrica a cargo de la agencia de medios PHD, que seleccionó este punto neurálgico de la capital española por su altísimo impacto visual y por la constante afluencia de seguidores madridistas y ciudadanos. Para multiplicar la repercusión de la campaña exterior, Volkswagen ha complementado la pieza física con una ambiciosa estrategia digital que incluye la difusión de una pieza audiovisual en sus canales oficiales de comunicación. Asimismo, se ha coordinado una activación con creadores de contenido especializados en el ámbito deportivo, lo que permite trasladar el debate de la calle a las redes sociales y conectar de forma directa con una audiencia joven, muy vinculada a la actualidad del balón.

Esta campaña subraya la capacidad del fabricante para integrarse en las corrientes culturales más comentadas de la sociedad contemporánea, transformando un hito informativo puramente deportivo en una plataforma de comunicación de gran rentabilidad mediática. El éxito de la propuesta radica en su sencillez y en la agudeza para leer el pulso de la actualidad, logrando capturar la sorpresa del espectador de una manera natural. Con este movimiento estratégico, Volkswagen España, filial de la corporación automotriz y referente en la transición hacia la movilidad eléctrica y digital, no solo busca promocionar un coche, sino reafirmar su filosofía histórica de acercar la tecnología y la innovación a las personas mediante narrativas que forman parte de su día a día.