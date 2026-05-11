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Los Premios W!N de ADC celebran su tercera edición impulsando el talento joven
Los Premios W!N de ADC celebran su tercera edición impulsando el talento joven

Por Redacción - 29 Junio 2026

La Asociación de Consultoras de Comunicación (ADC) ha puesto en marcha la tercera edición de los Premios W!N, consolidando una cita que en muy poco tiempo ha logrado posicionarse como el gran escaparate de la excelencia y la estrategia en el sector de las relaciones públicas y la comunicación en España. Tras el respaldo obtenido en sus dos convocatorias previas, estos galardones regresan este año con la firme vocación de reivindicar el papel que juegan los medios ganados y la reputación en la construcción de las marcas. La gran novedad que marca este ejercicio es el nacimiento de una iniciativa específica orientada a rastrear, visibilizar y respaldar las capacidades de las nuevas generaciones que se incorporan a la profesión.

Bajo la denominación de W!N NEXTGEN PR 2026, esta nueva vertiente del certamen busca crear un puente sólido entre las aulas universitarias y la práctica laboral diaria, fomentando la calidad estratégica desde los comienzos de las carreras profesionales. La propuesta se articula en dos variantes complementarias para dar cobertura a perfiles en distintos momentos de su desarrollo. Por un lado, la modalidad dirigida a estudiantes mayores de edad matriculados en disciplinas vinculadas a la comunicación, el marketing o las relaciones públicas, quienes tendrán el reto de elaborar una propuesta real basada en un documento estratégico facilitado por Cervezas Alhambra, la firma colaboradora de esta entrega. Por otro lado, se establece un reconocimiento específico para jóvenes profesionales en activo de hasta treinta años que, con una experiencia mínima de dos ejercicios, ya estén demostrando una notable capacidad de liderazgo y proyección en sus respectivas organizaciones.

La convocatoria para esta nueva categoría juvenil abrirá sus inscripciones de manera oficial el próximo 6 de septiembre de 2026 y recibirá propuestas hasta el 9 de octubre del mismo año, culminando con la entrega de galardones durante la tradicional ceremonia oficial que congregará al sector en Madrid el 25 de noviembre. Desde la dirección del certamen y la junta directiva de la asociación se insiste en que dar voz y espacio a las miradas frescas resulta indispensable para que la industria continúe evolucionando, asimilando la diversidad y preparándose para los retos que se vislumbran a medio plazo.

El certamen general mantiene su estructura vertebrada en once categorías diferenciadas que permiten radiografiar el estado del arte de la disciplina, abarcando desde las estrategias de comunicación interna y la gestión de crisis hasta las acciones de asuntos públicos, el marketing de influencia, las campañas corporativas de reputación o las iniciativas de sostenibilidad y criterios ambientales, sociales y de gobernanza. A este listado se suman los reconocimientos especiales otorgados directamente por el jurado, como el Gran Premio y la distinción a la mejor agencia, junto a los galardones propios de la asociación que aplauden a la marca con mejor desempeño comunicativo, la mejor campaña internacional o la trayectoria ejemplar.

Para evaluar los proyectos, se ha constituido un comité de expertos de carácter transversal presidido por Luis Dorado, socio y director de Asesores, y compuesto por más de una veintena de profesionales con trayectorias destacadas en anunciantes de primer nivel, medios informativos, instituciones académicas y corporaciones sectoriales. El proceso de inscripción de candidaturas ya se encuentra operativo con condiciones preferentes para los registros tempranos hasta finales de agosto, ofreciendo también facilidades para aquellas corporaciones que decidan presentar múltiples proyectos a examen.

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